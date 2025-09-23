La Capital | Ovación | Central

Central informó que Kevin Gutiérrez ya fue intervenido quirúrgicamente de la rodilla

El mediocampista canalla había sufrido una lesión meniscal en un partido de reserva. Le espera un tiempo de recuperación prolongado

Por Elbio Evangeliste

23 de septiembre 2025 · 14:32hs
El lunes se informó que Kevin Gutiérrez debía pasar por el quirófano y este martes ya fue operado.

Un día después del anuncio de que debía ser operado, Central informó que a Kevin Gutiérrez ya se le realizó la intervención quirúrgica que estaba programada por la lesión meniscal en la rodilla derecha que sufrió la semana pasada en un partido de reserva.

El mediocampista canalla fue operado en la mañana de este martes y de ahora en más deberá afrontar el proceso de rehabilitación, del que por el momento no hay mayores informaciones respecto a su duración.

"Kevin Gutiérrez: fue intervenido quirúrgicamente hoy, de manera satisfactoria por una lesión meniscal externa en la rodilla derecha", publicó Central en sus redes sociales tras la operación.

>>Leer más: Central: un nuevo parte médico y otro futbolista que deberá pasar por el quirófano

Uno más en la lista de lesionados del Canalla

El juvenil de 19 años, quien fue varias veces convocados para las selecciones juveniles, se suma a la larga lista (los otros son Juan Giménez, Tomás O'Connor, Santiago Segovia y Agustín Módica) de futbolistas lesionados que tiene el primer equipo. A priori, es la misma lesión que sufrió Tomás O'Connor, quien fue operado hace algunos días.

>>Leer más: Alejo Veliz no solo le puso el hombro a Central sino que aportó su cuota goleadora

Kevin Gutiérrez viene entrenando hace un tiempo con el plantel profesional y en este torneo Clausura hizo su debut en el primer equipo. Fue en la primera fecha, frente a Godoy Cruz, cuando ingresó as los 23' del complemento en lugar de O'Connor.

Kevin2
Kevin Gutiérrez, en su debut en Central, frente a Godoy Cruz. El volante ya fue operado.

En el partido de reserva de la semana pasada, contra Gimnasia, en La Plata, Kevin Gutiérrez fue titular, pero debió ser reemplazado a los 23' del primer tiempo por una molestia en la rodilla. Una semana después, y luego de los estudios correspondientes, se le diagnosticó ese "síndrome meniscal" que lo obligará a pasar por el quirófano.

El accidente de Kevin Gutiérrez antes del clásico

Otro dolor de cabeza que atravesó el futbolista canalla fue en la semana previa al clásico, cuando chocó con su auto mientras se dirigía al entrenamiento en el predio de Arroyo Seco.

Fue en la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura del peaje, y recibió la asistencia de varios de sus compañeros de equipos. Quedó un día internado en observación y tras ser dado de alta, a los pocos días comenzó a entrenarse de manera normal.

