Franco Colapinto se golpeó después del despiste de Pierre Gasly y se manchó un gran sábado del argentino

Primero se pasó Pierre Gasly en la curva 4 y enseguida el argentino se golpeó cuando podía pasar a la Q2. Igual, larga adelante del francés en un sábado de muchos golpes.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

20 de septiembre 2025 · 09:41hs
El final de lo que pintaba para ser un gran sábado. El Alpine de Franco Colapinto

El final de lo que pintaba para ser un gran sábado. El Alpine de Franco Colapinto, golpeado. Fue más rápido siempre que Pierre Gasly, que se salió unos segundos antes en la misma curva 4.

Franco Colapinto terminó chocando detrás de Pierre Gasly cuando venía para un gran sábado, en la misma curva que el año pasado en Williams. Una pena porque estaba 16° y estaba para pasar a la Q2, mientras el francés quedó 19°. A las 8 del domingo será la carrera, a 51 vueltas, por Fox Sports y Disney+. Pole de Verstappen, en una clasificación loca con muchos golpes, donde Carlos Sainz fue segundo. Pensar que el argentino estaba para dejarlo afuera en la Q1.

Una pena lo que pasó, porque Colapinto fue mucho mejor que Gasly todo el sábado. Y al momento del último intento de la clasificación, cuando Gasly ya había abortado su intento al pasarse de largo en la curva 4, el argentino venía atrás y pareció distraerse un poco con la situación, perdiendo el control.

Así, el argentino se golpeó en el mismo lugar en que lo hizo el año pasado con el Williams en la FP1. Entonces lo habían bajado al 16° lugar pero tenía la última chance con gomas medias y probablemente hubiera logrado el pase a la Q2 mientras el francés se quedaba 19°. O sea, volvió a ganarle la clasificación.

Estaba para pelear por la Q2

Colapinto estaba a 0,113s de Bearman, que era el único de los de adelante que había abierto la última vuelta detrás suyo. Por lo que, aún si lo pasaba el inglés, el argentino podía superar a Carlos Sainz, 14°, que ya había finalizado la tanda. Y el español estaba apenas 0,144s por delante. Gabriel Bortoletto estaba arriba por 0,268s y Yuki Tsunoda por 0,432s. ¡Y Sainz terminó segundo!

El argentino, que en la FP3 fue más de medio segundo más veloz que Gasly en igualdad de condiciones, terminó 342 milésimas adelante. Todo bárbaro, excepto por el choque que rompió la suspensión delantera izquierda, de sencilla reparación.

La gran polémica se desató porque, a diferencia de los muchos que no le embocaron a la curva 4 y tuvieron la posibilidad del escape, Colapinto no la tuvo si entró pasado porque estaba su compañero.

Es más, hay un movimiento del volante cuando ya encaró la curva donde parece claro que Colapinto debió tener esa opción, ya que lo gira hacia afuera. Pero perdió la cola y golpeó de costado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1969382803180564572&partner=&hide_thread=false

Qué dijo Franco Colapinto

De hecho, Colapinto dijo claramente que hubo una distracción con lo que le pasó Gasly, que le hizo frenar "un pelín de más". Fue como que vio "que podía retroceder y el auto se me fue de cola".

Igual, más allá del lamento, el argentino destacó su trabajo, el hecho de haber sido más veloz que su compañero y hasta desafió: "prefiero chocar siendo rápido que ser lento y no chocar".

Hasta destacó que, sin mencionarlo, le ganó las tres últimas clasificaciones. Y esta por mucha ventaja. Inclusive dijo que "si no hubiera besado la pared (en el mejor intento) hubiera quedado dos décimas arriba y en la última vuelta ya estaba tres décimas más rápido" en el primer sector.

Y volvió a decir que "tengo que ver bien lo que pasó. Fue todo muy raro".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1969392706657898788&partner=&hide_thread=false

>>Leer más: Buenas señales para la continuidad de Franco Colapinto

La Q3, el primer filtro

La Q3 empezó como la Q2, con Russell siguiendo de largo en la curva 4, mientras algunas gotas empezaban a caer.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1969396711328977159&partner=&hide_thread=false

Y Leclerc estampó la Ferrari en la curva 15, así que el que más poles hizo en este circuito quedó afuera. A 7 minutos del final, los únicos tiempos eran de Sainz, Lawson y Hadjar, con la llovizna empezando a complicar la pista.

Sainz hacía 1m 41,505s, con el neocelandés a casi un segundo y el francés a 1,2s.

Al relanzarse, el que pegó feo fue el líder del campeonato, Oscar Piastri, que estampó el McLaren en la curva 3. Nueva bandera roja a 3,41s del final. Nadie pudo hacer tiempo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1969396711328977159&partner=&hide_thread=false

Finalmente, con la pista habilitada, Norris se equivocó y golpeó en la 15, y Verstappen aprovechó para quedarse con la pole, mientras Sainz partirá en primera fila, con Lawson y Antonelli detrás.

El italiano de Mercedes le ganó por primera vez un duelo a Russell, que quedó 5°, delante de Tsunoda, Norris, Hadjar, Piastri y Leclerc.

La Q2, el primer filtro

Con la pasada de largo de Isack Hadjar en la misma curva 4 del incidente con los Alpine y el golpe de Oliver Bearman en la curva 3, de nuevo salió la bandera roja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1969385167392301315&partner=&hide_thread=false

Perdidos cuatro minutos de tanda, Leclerc abría la vuelta y también siguió de largo pero en la curva 1. Y se iría en la curva 3 en el segundo intento.

El mejor tiempo en la primera comparativa sería de Norris en 1m 41,396s, pero Verstappen metería lo mejor al final: 1m 41,255s.

Hamilton hizo una mala vuelta y quedó afuera cuando fue el mejor del viernes, mientras Leclerc se metió finalmente sacando a su compañero. Alonso, Bortoletto, Stroll y Bearman, afuera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1969390044155629609&partner=&hide_thread=false

La Q1, el primer filtro

Con viento y una temperatura más baja, al punto que el sol se ocultó, la tanda clasificatoria empezó luego de que los auxiliares limpiaran la pista de hojas y hasta de ramas.

Colapinto, con gomas blandas flamantes, fue uno de los primeros en meterse en la larga fila de boxes antes que el semáforo se pusiera en verde.

El argentino hizo un tiempo alto, 1m 44,057s, mientras que Gasly lo superó bastante: 1m 43,502s, más de medio segundo más veloz.

Alex Albon se golpeó en la primera curva, rompiendo la suspensión izquierda, faltando 11,33s para el final. Bandera roja y el tailandés afuera. Leclerc, con 1m 41,982, hacía lo mejor.

Colapinto volvió a ponerse en fila con goma blanda nueva, mientras otros usaron las medias, como los McLaren, Verstappen y Lawson. Gasly salió en primer lugar, con goma media.

>>Leer más: La FP1 lo dejó delante de Pierre Gasly

En el segundo tiempo el argentino mejoró y superó a Gasly: 1m 42,797s, contra 1m 43,139s, unas 342 milésimas más rápido.

Nico Hulkenberg golpeó el Sauber en la curva 4 y salió la bandera roja a 6,36s del final. El alemán pudo volver a boxes a cambiar la trompa rota. En ese momento, Colapinto era 10°, a 0,958s de Hamilton (1m 41,821s) y Gasly 13°, a 1,318s.

Kimi Antonelli, que en la primera salida le sacaron el tiempo por infligir la bandera amarilla, le sacaron el segundo por exceder los límites de pista.

Para el último intento, Colapinto y Gasly salieron con gomas medias, mientras Norris clavaba 1m 41,322s.

El francés aceleraba al ingreso de la curva 4, pero siguió de largo y golpeó algo el Alpine, generando banderas amarillas. Colapinto venía inmediatamente atrás y pareció distraerse, por lo que se golpeó fuerte, generando la bandera roja definitiva.

El argentino quedó 16°, el primero afuera a solo 0,113s de Bearman, y Pierre Gasly 19°. Afuera además Albon, Hulkenberg y Ocon.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1969381843574063279&partner=&hide_thread=false

La FP3 en el callejero de Bakú

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1969335679361401069&partner=&hide_thread=false

>>Leer más: Qué esperar del argentino en Azerbaiyán

Los tiempos de la FP2

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1969025985627541558&partner=&hide_thread=false

Así quedó la FP1 en Azerbaiyán

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1968975750784037227&partner=&hide_thread=false

Franco Colapinto transita con el Alpine por el callejero de Bakú, donde el año pasado sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1.

El último ensayo de Franco Colapinto fue de lo mejor en Bakú y en el mano a mano con Pierre Gasly

La imagen dice más que mil palabras. Franco Colapinto circula en medio de los castillos de Bakú. El segundo asiento de Alpine es suyo.

La continuidad de Franco Colapinto deja de ser castillos en el aire y hubo nuevas señales positivas

Franco Colapinto y Ángel Di María compartieron una campaña publicitaria para Quilmes.

La campaña publicitaria que comparten Franco Colapinto y Ángel Di María

Franco Colapinto dejó Williams para ir a Alpine debido a la llegada de Carlos Sainz.

Carlos Sainz repitió el error de Franco Colapinto que le anticipó su futuro

