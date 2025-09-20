Franco Colapinto se golpeó después del despiste de Pierre Gasly y se manchó un gran sábado del argentino

El argentino, que en la FP3 fue más de medio segundo más veloz que Gasly en igualdad de condiciones, terminó 342 milésimas adelante. Todo bárbaro, excepto por el choque que rompió la suspensión delantera izquierda, de sencilla reparación.
La gran polémica se desató porque, a diferencia de los muchos que no le embocaron a la curva 4 y tuvieron la posibilidad del escape, Colapinto no la tuvo si entró pasado porque estaba su compañero.
Es más, hay un movimiento del volante cuando ya encaró la curva donde parece claro que Colapinto debió tener esa opción, ya que lo gira hacia afuera. Pero perdió la cola y golpeó de costado.
Qué dijo Franco Colapinto
De hecho, Colapinto dijo claramente que hubo una distracción con lo que le pasó Gasly, que le hizo frenar "un pelín de más". Fue como que vio "que podía retroceder y el auto se me fue de cola".
Igual, más allá del lamento, el argentino destacó su trabajo, el hecho de haber sido más veloz que su compañero y hasta desafió: "prefiero chocar siendo rápido que ser lento y no chocar".
Hasta destacó que, sin mencionarlo, le ganó las tres últimas clasificaciones. Y esta por mucha ventaja. Inclusive dijo que "si no hubiera besado la pared (en el mejor intento) hubiera quedado dos décimas arriba y en la última vuelta ya estaba tres décimas más rápido" en el primer sector.
Y volvió a decir que "tengo que ver bien lo que pasó. Fue todo muy raro".
La Q3, el primer filtro
La Q3 empezó como la Q2, con Russell siguiendo de largo en la curva 4, mientras algunas gotas empezaban a caer.
Y Leclerc estampó la Ferrari en la curva 15, así que el que más poles hizo en este circuito quedó afuera. A 7 minutos del final, los únicos tiempos eran de Sainz, Lawson y Hadjar, con la llovizna empezando a complicar la pista.
Sainz hacía 1m 41,505s, con el neocelandés a casi un segundo y el francés a 1,2s.
Al relanzarse, el que pegó feo fue el líder del campeonato, Oscar Piastri, que estampó el McLaren en la curva 3. Nueva bandera roja a 3,41s del final. Nadie pudo hacer tiempo.
Finalmente, con la pista habilitada, Norris se equivocó y golpeó en la 15, y Verstappen aprovechó para quedarse con la pole, mientras Sainz partirá en primera fila, con Lawson y Antonelli detrás.
El italiano de Mercedes le ganó por primera vez un duelo a Russell, que quedó 5°, delante de Tsunoda, Norris, Hadjar, Piastri y Leclerc.
La Q2, el primer filtro
Con la pasada de largo de Isack Hadjar en la misma curva 4 del incidente con los Alpine y el golpe de Oliver Bearman en la curva 3, de nuevo salió la bandera roja.
Perdidos cuatro minutos de tanda, Leclerc abría la vuelta y también siguió de largo pero en la curva 1. Y se iría en la curva 3 en el segundo intento.
El mejor tiempo en la primera comparativa sería de Norris en 1m 41,396s, pero Verstappen metería lo mejor al final: 1m 41,255s.
Hamilton hizo una mala vuelta y quedó afuera cuando fue el mejor del viernes, mientras Leclerc se metió finalmente sacando a su compañero. Alonso, Bortoletto, Stroll y Bearman, afuera.
La Q1, el primer filtro
Con viento y una temperatura más baja, al punto que el sol se ocultó, la tanda clasificatoria empezó luego de que los auxiliares limpiaran la pista de hojas y hasta de ramas.
Colapinto, con gomas blandas flamantes, fue uno de los primeros en meterse en la larga fila de boxes antes que el semáforo se pusiera en verde.
El argentino hizo un tiempo alto, 1m 44,057s, mientras que Gasly lo superó bastante: 1m 43,502s, más de medio segundo más veloz.
Alex Albon se golpeó en la primera curva, rompiendo la suspensión izquierda, faltando 11,33s para el final. Bandera roja y el tailandés afuera. Leclerc, con 1m 41,982, hacía lo mejor.
Colapinto volvió a ponerse en fila con goma blanda nueva, mientras otros usaron las medias, como los McLaren, Verstappen y Lawson. Gasly salió en primer lugar, con goma media.
En el segundo tiempo el argentino mejoró y superó a Gasly: 1m 42,797s, contra 1m 43,139s, unas 342 milésimas más rápido.
Nico Hulkenberg golpeó el Sauber en la curva 4 y salió la bandera roja a 6,36s del final. El alemán pudo volver a boxes a cambiar la trompa rota. En ese momento, Colapinto era 10°, a 0,958s de Hamilton (1m 41,821s) y Gasly 13°, a 1,318s.
Kimi Antonelli, que en la primera salida le sacaron el tiempo por infligir la bandera amarilla, le sacaron el segundo por exceder los límites de pista.
Para el último intento, Colapinto y Gasly salieron con gomas medias, mientras Norris clavaba 1m 41,322s.
El francés aceleraba al ingreso de la curva 4, pero siguió de largo y golpeó algo el Alpine, generando banderas amarillas. Colapinto venía inmediatamente atrás y pareció distraerse, por lo que se golpeó fuerte, generando la bandera roja definitiva.
El argentino quedó 16°, el primero afuera a solo 0,113s de Bearman, y Pierre Gasly 19°. Afuera además Albon, Hulkenberg y Ocon.
La FP3 en el callejero de Bakú
