El último ensayo de Franco Colapinto fue de lo mejor en Bakú y en el mano a mano con Pierre Gasly

Franco Colapinto finalizó 15° la FP3 antes de la clasificación y, lo más importante, fue medio segundo más veloz que su compañero en las mismas condiciones

Por Gustavo Conti

20 de septiembre 2025 · 06:32hs
Franco Colapinto transita con el Alpine por el callejero de Bakú

Franco Colapinto transita con el Alpine por el callejero de Bakú, donde el año pasado sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1.

Franco Colapinto hizo una muy buena última práctica para el GP de Azerbaiyán en Bakú. Le sacó la máxima ventaja a su compañero Pierre Gasly y su puesto, el 15°, lo haría pasar a la Q2 en la clasificación. A las 9 será la hora de la verdad, por Fox Sports y Disney+.

No fue una tanda más para Colapinto. En medio de las dudas que volvió a expresar Flavio Briatore sobre su continuidad (en realidad, fue casi una confirmación decir que entre él y el reserva Paul Aron estará el segundo asiento 2026), el argentino fue más veloz tanto con gomas duras como en simulacro de clasificación, donde le sacó nada menos que medio segundo.

En la primera tanda larga de más de media hora, con goma dura, Gasly solo terminó arriba porque cuando el argentino le bajaba en más de cuatro décimas su tiempo fue mandado a boxes.

Y en clasificación en el primer intento de ambos le sacó más de siete décimas, para terminar a más de cinco décimas en el segundo.

En un callejero veloz, donde Alpine pena con el motor y donde cuenta más que nunca la muñeca del piloto, Colapinto hizo su tarea más consistente respecto a su confirmado compañero de equipo, que cometió varios excesos.

La clasificación es con máxima presión y a todo o nada. En el simulacro, Colapinto lo humilló literalmente y hasta encendió la esperanza de pasar el primer corte clasificatorio. Nada mejor en la previa al plato fuerte.

La FP3 en detalle en Bakú

Como pasa en los últimos ensayos, nadie tuvo apuro para salir en una jornada con mucho viento. Los Racing Bulls salieron primero a los 10 minutos de habilitada la pista. Y empezaron a salir con goma dura, un compuesto que solo usó Alex Albon un rato el viernes.

El primer incidente fue de Oliver Bearman, que no le embocó a la curva 4, pero se fue por el escape sin golpear. El inglés haría la primera referencia: 1m 47,333s, un tiempo altísimo, que bajaría al 1m 45,724s

El siguiente en tirar fue Lando Norris, primero con goma blanda tras el golpe que rompíó la suspensión trasera del McLaren. Y su tiempo tampoco impresionó: 1m 45,811s. Oscar Piastri entonces hizo 1m 44,817s, con blandas también.

Con 19 minutos de tanda, todo el mundo salió a pista. Colapinto, con goma dura. También Gasly. El argentino fue 0,454s más rápido: 1m 46,728s contra 1m 47,182s. Bearman, con duras, marcaba 1m 44,450s, 2,278s más rápido que el mejor Alpine.

Norris aparecía con un 1m 43,640s con blandas.

La segunda referencia de los Alpine los ubicaría algo mejor: 1m 45,154s para el francés y 1m 45,279s para el argentino. Ahora el francés 0,125s más veloz, a 2,206s y 2,291s de Hamilton, que hizo 1m 42,988s con blandas.

El tercer intento seguido de los Alpine lo abortó al final Gasly por un golpe a la pared en la curva 6 y Colapinto mejoró un montón a 1m 44,352s, a 1,626s de Piastri, que bajó a 1m 42,726s. Gasly quedaba a 2,840s.

Esta vez fue Leclerc el que mejoraba y establecía 1m 42,354s. Gasly enseguida se pasaría en la curva 1 por lo debió abortar el nuevo intento.

Colapinto haría un cuarto intento pero no mejoraría por dos dos décimas: 1m 44,532s, mientras Gasly hacía otra vuelta de enfriamiento y bajaba su tiempo: 1m 44,073s, 0,279s más veloz que el del argentino, y se fue a boxes por primera vez.

El argentino venía bajándole el registro a Gasly hasta el ingreso al último sector en el siguiente giro rápido, pero en ese momento fue llamado a boxes, a 20 minutos del final. En los dos primeros sectores había sido 0,450s más rápido.

Apareció Verstappen con blandas entonces, clavando 1m 41,727s.

Gasly fue el primer Alpine en salir a pista para el simulacro de clasificación con gomas blandas. Y no mejoró mucho, apenas 162 milésimas más veloz que con las duras: 1m 43,919s.

Norris se quedaría con el uno: 1m 41,223s. Y Colapinto marcaría 1m 43,232s, casi siete décimas más veloz que el francés (0,707s) para ponerse entonces 15°.

Piastri y luego Albon seguirían de largo en la primera y tercera curva. Mientras, Gasly iniciaba un giro rápido pero al ser más lento en el primer sector lo abortó.

Gasly mejoría en 1m 43,322s en el siguiente, 110 milésimas más lento que Colapinto, que respondería con un contundente 1m 42,739s, 0,530s más rápido que el francés, que además lo ponía 15° y en situación de pasar a Q2 en clasificación.

Así terminó la práctica, con una investigación sobre el argentino por presunta infracción al régimen de bandera amarilla, que en Bakú es moneda corriente. Pasara lo que pasara, lo de Colapinto fue lo mejor en Alpine.

Los tiempos de la FP2

Así quedó la FP1 en Azerbaiyán

Franco Colapinto dejó Williams para ir a Alpine debido a la llegada de Carlos Sainz.

Carlos Sainz repitió el error de Franco Colapinto que le anticipó su futuro

Franco Colapinto transita por las calles del callejero de Bakú, uno de los más difíciles del calendario de la Fórmula 1.

La FP2 en Bakú: cómo terminó Franco Colapinto el viernes en Azerbaiyán

El Alpine de Franco Colapinto encarando una de las temibles curvas del callejero de Azerbaiyán.

Fórmula 1: los primeros ensayos de Colapinto en Bakú lo dejaron delante de Gasly

Franco Colapinto se ríe con Pierre Gasly en un juego gastronómico que la Fórmula 1 propuso en Azerbaiyán.

Qué esperar de Franco Colapinto para su carrera número 20 en la Fórmula 1 en Azerbaiyán

