La Capital | Ovación | Franco Colapinto

La continuidad de Franco Colapinto deja de ser un castillo en el aire y hay nuevas señales positivas

En Bakú anduvo a la par de Pierre Gasly y fuera de ella Flavio Briatore dijo que el segundo asiento 2026 de Alpine está entre Franco Colapinto y Paul Aron

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

19 de septiembre 2025 · 19:51hs
La imagen dice más que mil palabras. Franco Colapinto circula en medio de los castillos de Bakú. El segundo asiento de Alpine es suyo.

AP

La imagen dice más que mil palabras. Franco Colapinto circula en medio de los castillos de Bakú. El segundo asiento de Alpine es suyo.

Todo se mueve dentro y fuera de pista. Pero los márgenes se achicaron y Franco Colapinto hace todo lo debido para ser finalmente elegido como el compañero de Pierre Gasly para la temporada 2026. En los libres del viernes en Bakú siempre estuvo a la par de su experimentado compañero, mientras Flavio Briatore volvía a hablar y aseguraba que el segundo asiento para el 2026 estará entre él y Paul Aron. Todos los caminos conducen a Roma.

La designación de Colapinto se cae de madura, pero Briatore se empeña en demorarla. Volvió a hablar en Azerbaiyán, al sitio The Race, que habitualmente juega a favor de los intereses de los pilotos europeos o de habla inglesa y en contra de los latinoamericanos. Y allí aseguró que la butaca estará entre el argentino y Aron.

Si esa es la consideración, Colapinto puede quedarse tranquilo. El estonio no impresionó para nada. Ni en los ensayos privados en que se midió con el argentino y fue mucho más lento que él, en tiempo neto y ritmo de carrera, ni en los tres ensayos libres en los que participó este año. Dos en Sauber, adonde fue prestado, y el de Alpine en Monza.

Qué hizo Paul Aron hasta ahora

Ese viernes, con el auto de Colapinto, cometió un error infantil al pisar el pasto en el ingreso a la última chicana y la imagen que quedó es la de un trompo completo. Tampoco fue rápido ni venía de descollar en la Fórmula 2 de 2024, que compartió con el argentino hasta que este fue llamado a correr en la F-1 en Williams.

>> Leer más: A Franco Colapinto y Pierre Gasly les pasó lo mismo, pero el argentino tuvo la vía de escape ocupada

De ninguna manera Aron hoy es rival de Colapinto. Es más, el argentino ya está ensayando en el simulador con el auto del 2026, el que tendrá motor Mercedes, con la nueva reglamentación que los hará absolutamente distintos a los actuales, empezando todos de cero ¿Lo haría el argentino si estuviera en duda?

Briatore inclusive volvió a reconocer la evolución de Colapinto en las últimas carreras, después de haberlo “destruido” entre las prácticas libres de Países Bajos. A modo de respuesta, el argentino le contestó con un top ten en la FP2 y con mejores tiempos que Gasly, en clasificación y carrera. Sí, igual al piloto de más un centenar y medio de GP, con tres años en Alpine.

>> Leer más: Cómo terminó Franco Colapinto la FP1 en Bakú

Qué está buscando Flavio Briatore

¿Qué busca entonces el inefable italiano? Todos los indicios apuntan a que la letra fina del nuevo contrato se está definiendo y todo eso tiene que ver con lo económico. Parece seguir queriéndole bajar el precio, para que Alpine gaste menos y probablemente sea recompensado por ello.

También sacarle el máximo apoyo a los sponsors, que en los últimos días estrenaron nuevos spots (Mercado Pago, Quilmes) con Colapinto en un rol donde también destaca: el de actor.

No se puede interpretar de otra manera. Se entiende que Colapinto no sea anunciado así, a través de las palabras de Briatore en una entrevista, pero si ya redujo las opciones a esas dos, no hay dudas de quién tiene todos los boletos.

>> Leer más: Cómo terminó Franco Colapinto la FP1 en Bakú

Franco Colapinto, enfocado en la pista

En el mientras tanto, Colapinto siguió enfocado en lo suyo, en la pista, donde debe seguir a la par de Gasly. Los 0,648s que le sacó el francés al cabo de la FP2 no dicen todo. En igualdad de condiciones y tiempo, siempre estuvieron parejos y casi siempre el argentino arriba por una décima.

Pero cuando el galo hizo su tiempo fue 13 minutos después al mejor del argentino, más cerca del final de la tanda cuando la pista estaba en mucha mejor condición y con Colapinto ya haciendo vueltas con tanques llenos. Además, a Gasly le habrían modificado la configuración, salió bien y sería aplicado este sábado en los dos autos.

Por supuesto, los Alpine penan con el motor en Bakú, descargados en la recta pero desequilibrados en los trabados, y con un auto sin actualizaciones. Así será hasta fin de año. El 2026 asoma con mejores perspectivas. Y con Colapinto, claro.

Noticias relacionadas
El final de lo que pintaba para ser un gran sábado. El Alpine de Franco Colapinto, golpeado. Fue más rápido siempre que Pierre Gasly, que se salió unos segundos antes en la misma curva 4.

Franco Colapinto se golpeó después del despiste de Pierre Gasly y se manchó un gran sábado del argentino

Franco Colapinto transita con el Alpine por el callejero de Bakú, donde el año pasado sumó sus primeros puntos en la Fórmula 1.

El último ensayo de Franco Colapinto fue de lo mejor en Bakú y en el mano a mano con Pierre Gasly

Franco Colapinto y Ángel Di María compartieron una campaña publicitaria para Quilmes.

La campaña publicitaria que comparten Franco Colapinto y Ángel Di María

Franco Colapinto dejó Williams para ir a Alpine debido a la llegada de Carlos Sainz.

Carlos Sainz repitió el error de Franco Colapinto que le anticipó su futuro

Ver comentarios

Las más leídas

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

La continuidad de Franco Colapinto deja de ser un castillo en el aire y hay nuevas señales positivas

La continuidad de Franco Colapinto deja de ser un castillo en el aire y hay nuevas señales positivas

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking

Lo último

El aeropuerto de Rosario subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios que vienen

El aeropuerto de Rosario subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios que vienen

Los jugadores de un equipo comprometido con el descenso rechazaron un estímulo económico para salvarse

Los jugadores de un equipo comprometido con el descenso rechazaron un estímulo económico para salvarse

La alevosa patada por la cual expulsaron a un arquero a los cuatro minutos del partido

La alevosa patada por la cual expulsaron a un arquero a los cuatro minutos del partido

El aeropuerto de Rosario subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios que vienen

Empezaron las obras de demolición de una de las cabeceras de la pista de aterrizaje, en el marco de las obras de remodelación. Estará cerrado hasta diciembre

El aeropuerto de Rosario subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios que vienen
Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur
Policiales

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera
La Ciudad

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste
Policiales

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Cristina volvió con el Che Milei, habló de default y cantó el tema viral contra Karina
Política

Cristina volvió con el "Che Milei", habló de default y cantó el tema viral contra Karina

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show
Zoom

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Después de Los Palmeras, Cacho Deicas presentó a su nueva banda y anunció un gran show

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

La continuidad de Franco Colapinto deja de ser un castillo en el aire y hay nuevas señales positivas

La continuidad de Franco Colapinto deja de ser un castillo en el aire y hay nuevas señales positivas

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Ovación
La alevosa patada por la cual expulsaron a un arquero a los cuatro minutos del partido
OVACIÓN

La alevosa patada por la cual expulsaron a un arquero a los cuatro minutos del partido

La alevosa patada por la cual expulsaron a un arquero a los cuatro minutos del partido

La alevosa patada por la cual expulsaron a un arquero a los cuatro minutos del partido

Tevez vuelve por segunda vez: cómo lo recibió el Gigante cuando lo hizo con Independiente

Tevez vuelve por segunda vez: cómo lo recibió el Gigante cuando lo hizo con Independiente

Fabbiani cambia la defensa de Newells con un extraño movimiento de fichas que involucra a un marcador lateral

Fabbiani cambia la defensa de Newell's con un extraño movimiento de fichas que involucra a un marcador lateral

Policiales
Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur
Policiales

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

Detuvieron al dueño de una verdulería de barrio Acindar por un robo en San Lorenzo

Detuvieron al dueño de una verdulería de barrio Acindar por un robo en San Lorenzo

La Ciudad
El aeropuerto de Rosario subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios que vienen
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios que vienen

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Rosario enfrenta un panorama de doble alerta por tormentas en el inicio del fin de semana

Rosario tendrá una jornada para concientizar sobre Alzheimer y edificios y monumentos se pintarán de violenta

Rosario tendrá una jornada para concientizar sobre Alzheimer y edificios y monumentos se pintarán de violenta

Alerta motos: las lesiones graves y ocultas de estos accidentes

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Alerta motos: las lesiones graves y "ocultas" de estos accidentes

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: Quieren romper todo
Política

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados: "Quieren romper todo"

Una fan de Lali denunció que fue agredida: Me pegaron por usar su remera
Información General

Una fan de Lali denunció que fue agredida: "Me pegaron por usar su remera"

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes
LA CIUDAD

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: reprogramaron el inicio de la cuenta regresiva

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre
Economía

Una familia de Rosario necesitó en agosto 1.275.857 pesos para no ser pobre

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario
LA CIUDAD

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas
La Ciudad

Discusión con taxistas en el centro: el pasajero golpeado sigue grave pero da señales positivas

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos
Información General

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe
Policiales

Delivery de droga en el centro: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves
Policiales

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta
LA CIUDAD

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón
La región

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario
La Región

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La ayuda alimentaria subió un 27,5% en Centros Cuidar en forma interanual

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

Por Alvaro Torriglia
Economía

En dos años, el Gran Rosario sumó 19 mil desocupados

La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La Expo Carreras de la UNR recibe a unos 10 mil jóvenes por día

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

Rosario muestra todo su potencial de innovación, startups y tecnología

Por Patricia Martino

Economía

Rosario muestra todo su potencial de innovación, startups y tecnología

Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas