Franco Colapinto: "Quería disfrutar este fin de semana de Fórmula 1 pero me está costando"

"Fue un día muy difícil ayer (por el viernes). Estaba bastante triste, ahora estoy mucho mejor. Me levanté con buen ánimo, hay mucha gente alentando y me dan muy buena energía", dijo Franco Colapinto sobre su estado de ánimo tras su 12º lugar en la sprint.

"Es una lástima que haya pasado todo esto este fin de semana porque lo quería disfrutar de verdad y me está costando", admitió. "Gracias a todos los fans que vinieron apoyando tanto, empujando mucho. Es algo muy lindo y gracias a ellos estoy mejor" , expresó el argentino, al que no lo consultaron sobre su futuro, algo que parece totalmente prohibido en este momento.

Franco Colapinto dijo que están todos locos

"Es una locura, ¡están locos!", señaló ya en su estado más natural. "Es algo muy lindo todo el apoyo que estoy recibiendo. Gracias a ellos estoy acá, así que les agradezco. Me hicieron sacar una sonrisa".

Y también abordó la carerra que acababa de disputar: “Estaba complicado con las gomas de atrás y Lewis (Hamilton) venía muy rápido. Lo tuve atrás todo lo que pude hasta que me pasó", sin mencionar lo que pareció una pisada de aceite que le hizo dejar el hueco.

"Fue una carrera buena, no me puedo quejar, avanzamos un par de puestos que era lo que queríamos. Ahora a intentar hacer una buena clasificación”. Las declaraciones a ESPN, el medio que lo sigue en todo el mundo, fueron las únicas del argentino hasta el momento, ya quee no dialogó con otros medios de prensa después del viernes y se metió siempre rápido en su paddock.