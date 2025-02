Franco Colapinto habló de todo: su romance con la China Suárez, la llegada a Alpine y el apoyo de Briatore

En diálogo con El Trece, el piloto argentino se refirió a su llegada a la escudería francesa tras pasar por Williams y no eludió las preguntas sobre su polémico affaire con la China Suárez. “Yo estoy apoyando al equipo. No soy piloto todavía y no sé cuando lo seré en el futuro , pero mi trabajo es apoyarlos, trabajar con ellos y ayudarlos a sumar puntos consistentemente. Es el objetivo de este año y trataremos de hacerlo”, aclaró.

Embed - FRANCO COLAPINTO EN TELENOCHE - ENTREVISTA COMPLETA DESDE LONDRES

La elección de Alpine

Al referirse a su aparición en la F1, el pilarense destacó sus objetivos y remarcó la importancia de su llegada a la escudería francesa: “Lo que intenté, con la idea que fui, era tratar de demostrar que merecía un asiento y obviamente Alpine hizo un esfuerzo muy grande por firmarse. Feliz y agradecido por la oportunidad”.

“Las primeras cuatro o cinco carreras tuve buenos resultados, había muchos equipos interesados y llamadas constantes a mánagers y gente de Williams. Después se fueron perdiendo un par y reduciendo. Al final quedó Alpine como la opción ideal y la que me daba más oportunidades de tener una butaca en el futuro”, señaló.

A sus 21 años, Colapinto firmó un contrato por cinco años y aguarda por una nueva oportunidad. “Es un placer ser parte de un equipo como Alpine, que tiene mucha historia. Con (Luca) De Meo, Flavio (Briatore), que tienen claro los objetivos y adónde quieren llegar, es algo muy lindo”, afirmó, y agregó: “Hay muchas cosas que cambian, cosas que tengo que ir aprendiendo. Este primer mes que estuve trabajando fue muy positivo, aprendí un montón de cosas. Traigo de Williams cosas diferentes, del sistema, volante, setup, y la idea es ponerlas juntas. Ver qué tiene uno mejor que el otro”.

Los esfuerzos de Briatore por ficharlo

El asesor de Alpine, Flavio Briatore, fue fundamental para concretar la llegada del argentino a la escudería, ya que lo “apadrinó” y lo acompaña en cada nuevo paso con el equipo. Por ello, Colapinto aseguró que es “un honor y un orgullo enorme” el apoyo del italiano, quien impulsa su participación como piloto titular en los próximos tiempos.

“Le dije a Flavio que para mí que me esté hablando y me haya tenido en la mira, que me estuviera llamando para cerrar el acuerdo, fue un honor. Él encontró a Schumi (Michael Schumacher), fue el que creó a Fernando Alonso, tiene mucha historia en la F1 y sabe que se la juega por lo que él siente que tiene que ir. Por ahora no se equivocó”, sostuvo el pilarense.

Su romance con la China Suárez

Sin mencionarla directamente, Franco se refirió al breve romance que tuvo con la China Suárez, el cual revolucionó las redes sociales en la Argentina. “A mí por suerte no me afectó. Obviamente que soy muy chico, siento que es fácil criticar cuando no estuviste en una situación así. Cuando crecés tan de golpe, dejás de ser un pibe normal de 18 años y te empieza a conocer la gente, es complicado manejarlo”, remarcó.

Finalmente, manifestó las dificultades de su meteórica fama e inexperiencia, por lo que concluyó: “Cuando cometés errores, lo importante es aprender de ellos. Soy un deportista y no me gustó que se hablara de mi vida privada cuando se tendría que hablar del deporte”.