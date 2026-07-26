Un decepcionante domingo de Franco Colapinto y Alpine en Hungría antes de las vacaciones

Hungría dejó una amarga sensación para los Alpine, más parecidos a los del año pasado que al de comienzos de este. Franco Colapinto terminó de nuevo pero atrás

Tribunas colmadas para el GP de Hungría, siempre una fiesta de la Fórmula 1, con el argentino Franco Colapinto en pista con Alpine.

Largada del GP de Hungría, con Lando Norris en punta. Se asoma Franco Colapinto, que finalizaría en un lejano 15° lugar.

Franco Colapinto se fue a las vacaciones de un mes de la Fórmula 1 con amargas sensaciones. Los Alpine no fueron para nada competitivos en Hungría, estuvieron muy lejos de los puntos, y ya están más para pelear por no bajar al fondo del pelotón que por consolidarse en el quinto puesto de la Copa de Constructores que cedieron por primera vez.

Colapinto finalizó 15° a dos vueltas, mientras Gasly quedó 12°, casi sin chances de acercarse a los puntos. El ganador fue el campeón del mundo Lando Norris, escoltado por Max Verstappen, completando el podio el líder Kimi Antonelli, que le sacó más ventaja a George Russell.

Entre Pierre Gasly y Franco Colapinto estuvieron los Aston Martin, todo un símbolo de la realidad con la que Alpine llegó al parón del verano. Los Racing Bulls y los Audi fueron una lejana realidad para los dos autos franceses, que en cambio comprobaron como los que estuvieron cómodos últimos todo el año, les daban pelea. Todo más allá de que al final, tras el VSC y la decisión de Alpine de parar al francés para ponerle gomas blandas, se acercó a Bortoleto y Lindblad.

Sobre todo a Colapinto quedó muy lejos, que por una mala estrategia en boxes y una peor primera parada, quedó atrás de Stroll, al que nunca pudo superar y también lo pasaría Alonso, que paró también con el VSC por gomas gomas blandas.

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Ni la buena largada de Gasly ni la inicial de Colapinto, que enseguida se excedería y perdería dos posiciones, le darían alguna esperanza de puntos.

Si la imagen que cuenta es la última, Alpine quedó peleando el séptimo lugar entre los equipos y ahora con Aston Martin. Apenas quedó delante de Haas, Williams y Cadillac. Esto es, se parecen más a los del año pasado que al de los inicios de este. Mucho trabajo en la fábrica luego de las dos semanas obligadas de vacaciones y antes que la F-1 vuelva en cuatro a Países Bajos.

Qué pasó en el GP de Hungría

Ganó Norris, seguido de Verstappen, Antonelli, Leclerc, Hamilton, Hadjar, Russell, Lawson, Hulkenberg y Lindblad en los puntos.

Detrás Bortoleto, Gasly, Stroll, Alonso, Colapinto, Ocon, Bearman, Albon y Sainz.

Penalización a Hamilton de 4s por exceso de velocidad en boxes. Le hace perder la cuarta posición con Leclerc.

Hulkenberg, que paró y puso blandas con el VSC, avanzó hasta superar a Lindblad.

En la 61 Alonso le dió caza y lo superó. Colapinto quedó 15, mientras Gasly hizo lo propio con Stroll y quedó 13.

From fighting for the win to pulling up at the side of the track



A desperately unlucky afternoon for Oscar #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/ZX19BSdE8L — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

En la vuelta 56 Piastri rompió la caja y abandonó cuando venía escoltando de lejos a Norris. VSC. Pararon varios, entre ellos Alonso. A Colapinto lo llamaron al box pero siguió y quedó 14, detrás de Gasly, que sí paró y lo superó Stroll.

Perez has a suspension issue and is trundling back to the pits



He joins his Cadillac team mate Bottas as the second retirement from this race #F1 #HungarianGP | LAP 51/70 pic.twitter.com/JUXuFsc5UI — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Norris ataca a Antonelli en la punta en la 45 y lo supera al empezar la 46.

Norris gets past Antonelli at Turn 1



The Italian continues the fight into Turn 2 but Norris has the pace and keeps the lead #F1 #HungarianGP | LAP 46/70 pic.twitter.com/od7jfnu5Eu — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Verstappen a boxes en la 42 y pone blandos usados, queda 5°. Colapinto pasó a Sainz y es 16°. Gasly está estancado en la 13a posición, a 20s de Hulkenberg, que puso blandas.

Stroll pasó a Sainz y es 15. Colapinto es 17 en la 41.

Norris paró en la 40 y superó a Piastri. Están 3 y 4 detrás de Verstappen y Antonelli, que pararon una vez.

What's going on?!



Back marker Sainz has contact with Piastri who's vying for the win



Oscar is furious #F1 #HungarianGP | LAP 39/70 pic.twitter.com/uMzmEKkD6g — Formula 1 (@F1) July 26, 2026

Piastri se tocó con Sainz, al que estaba superando en la 39. Colapinto de nuevo a boxes con duros nuevos. Salió detrás de Stroll que paró también y puso blandas.

Colapinto dejo pasar a Verstappen y Antonelli, Leclerc paró y regreso 7°.

Norris le sacó una vuelta a Colapinto en la 35, justo a mitad de carrera. Alonso paró al fin y quedó 19. Puso medias.

Piastri a boxes en la 33. Vuelve 5°. Colapinto sigue a 4s de Stroll. Alonso, el único que no paró con blandas, está 14, delante de Stroll.

Paró Bortoleto en la 30 y quedó 14. Gasly es 12. Hamilton volvió a parar y quedó 7, pero enseguida superó a Hadjar. Los líderes superan a los rezagados.

Primera parada de Russell en la 29 y volvió 9°. Gasly está 13 y Colapinto 16, perdiendo mucho con Stroll.

Colapinto pasó a Albon en la 27 y Stroll se alejó a 2,5s.

Stroll pasó a Albon en la 25 y Colapinto ahora se traba con el Williams, que no paró.

En la 24, Albon demora a Stroll y a Colapinto, que es 17. Pierde mucho tiempo y se le viene Ocon. Bortoleto y Alonso, 9 y 10, siguen en pista con blandas.

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Gasly viene bien. Superó a Albon y Bearman y es 14. Antonelli paró en la 22 y es 6°. De nuevo Piastri lidera.

Mala parada de Ocon, que salió detrás de Colapinto. Russell superó a Lawson y es 7°.

Paró Sainz, Colapinto quedó 18 y lo frena Stroll, que paró temprano para poner medias. Gasly está adelante. Hadjar se puso adelante de Hamilton y se fue a boxes.

Paró Norris en la 18 y salió justo delante de Verstappen. Antonelli domina con Hadjar detrás que para a todos, delante de Piastri. Abandonó Bottas.

Colapinto a boxes en la 16, tardaron un montón. Puso duras. Quedó último y enseguida pasó a Pérez. Piastri a boxes y quedó cuarto.

Verstappen paró y salió detrás de Hamilton, al que superó. Antes había dejado atrás a Lawson.

Primera parada de Hamilton en la 14, puso duros y salió detrás de Lindblad. Al toque lo superó.

Russell empezó la escalada y en el giró 12 ya había superado a Gasly, que largó bien, y quedaba 11. Colapinto 15 y quejándose de un eje trasero inestable.

Primera vuelta, con Piastri, Norris, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Antonelli, Hadjar, Lawson, Lindblad y Bortoleto en el top ten.

Russell se paró prácticamente en la largada, yéndose casi al fondo. Colapinto había largado bien, estaba 12° y con chances de ir por más, pero Ocon lo apretó en la curva 8, lo sacó brevemente de pista y perdió dos posiciones, quedando 14°. Piastri largó bárbaro y superó en la 5 a Norris, que se abrió demasiado. Verstappen superó a Leclerc, que largó mal y quedó 5° detrás de Hamilton.

Las Ferrari, los Aston Martin, Bortoleto y Sainz largaron con blandas, el resto con medias.