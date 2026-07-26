Un decepcionante domingo de Franco Colapinto y Alpine en Hungría antes de las vacaciones

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Ni la buena largada de Gasly ni la inicial de Colapinto, que enseguida se excedería y perdería dos posiciones, le darían alguna esperanza de puntos.
Si la imagen que cuenta es la última, Alpine quedó peleando el séptimo lugar entre los equipos y ahora con Aston Martin. Apenas quedó delante de Haas, Williams y Cadillac. Esto es, se parecen más a los del año pasado que al de los inicios de este. Mucho trabajo en la fábrica luego de las dos semanas obligadas de vacaciones y antes que la F-1 vuelva en cuatro a Países Bajos.
Qué pasó en el GP de Hungría
Ganó Norris, seguido de Verstappen, Antonelli, Leclerc, Hamilton, Hadjar, Russell, Lawson, Hulkenberg y Lindblad en los puntos.
Detrás Bortoleto, Gasly, Stroll, Alonso, Colapinto, Ocon, Bearman, Albon y Sainz.
Penalización a Hamilton de 4s por exceso de velocidad en boxes. Le hace perder la cuarta posición con Leclerc.
Hulkenberg, que paró y puso blandas con el VSC, avanzó hasta superar a Lindblad.
En la 61 Alonso le dió caza y lo superó. Colapinto quedó 15, mientras Gasly hizo lo propio con Stroll y quedó 13.
En la vuelta 56 Piastri rompió la caja y abandonó cuando venía escoltando de lejos a Norris. VSC. Pararon varios, entre ellos Alonso. A Colapinto lo llamaron al box pero siguió y quedó 14, detrás de Gasly, que sí paró y lo superó Stroll.
Norris ataca a Antonelli en la punta en la 45 y lo supera al empezar la 46.
Verstappen a boxes en la 42 y pone blandos usados, queda 5°. Colapinto pasó a Sainz y es 16°. Gasly está estancado en la 13a posición, a 20s de Hulkenberg, que puso blandas.
Stroll pasó a Sainz y es 15. Colapinto es 17 en la 41.
Norris paró en la 40 y superó a Piastri. Están 3 y 4 detrás de Verstappen y Antonelli, que pararon una vez.
Piastri se tocó con Sainz, al que estaba superando en la 39. Colapinto de nuevo a boxes con duros nuevos. Salió detrás de Stroll que paró también y puso blandas.
Colapinto dejo pasar a Verstappen y Antonelli, Leclerc paró y regreso 7°.
Norris le sacó una vuelta a Colapinto en la 35, justo a mitad de carrera. Alonso paró al fin y quedó 19. Puso medias.
Piastri a boxes en la 33. Vuelve 5°. Colapinto sigue a 4s de Stroll. Alonso, el único que no paró con blandas, está 14, delante de Stroll.
Paró Bortoleto en la 30 y quedó 14. Gasly es 12. Hamilton volvió a parar y quedó 7, pero enseguida superó a Hadjar. Los líderes superan a los rezagados.
Primera parada de Russell en la 29 y volvió 9°. Gasly está 13 y Colapinto 16, perdiendo mucho con Stroll.
Colapinto pasó a Albon en la 27 y Stroll se alejó a 2,5s.
Stroll pasó a Albon en la 25 y Colapinto ahora se traba con el Williams, que no paró.
En la 24, Albon demora a Stroll y a Colapinto, que es 17. Pierde mucho tiempo y se le viene Ocon. Bortoleto y Alonso, 9 y 10, siguen en pista con blandas.
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Gasly viene bien. Superó a Albon y Bearman y es 14. Antonelli paró en la 22 y es 6°. De nuevo Piastri lidera.
Mala parada de Ocon, que salió detrás de Colapinto. Russell superó a Lawson y es 7°.
Paró Sainz, Colapinto quedó 18 y lo frena Stroll, que paró temprano para poner medias. Gasly está adelante. Hadjar se puso adelante de Hamilton y se fue a boxes.
Paró Norris en la 18 y salió justo delante de Verstappen. Antonelli domina con Hadjar detrás que para a todos, delante de Piastri. Abandonó Bottas.
Colapinto a boxes en la 16, tardaron un montón. Puso duras. Quedó último y enseguida pasó a Pérez. Piastri a boxes y quedó cuarto.
Verstappen paró y salió detrás de Hamilton, al que superó. Antes había dejado atrás a Lawson.
Primera parada de Hamilton en la 14, puso duros y salió detrás de Lindblad. Al toque lo superó.
Russell empezó la escalada y en el giró 12 ya había superado a Gasly, que largó bien, y quedaba 11. Colapinto 15 y quejándose de un eje trasero inestable.
Primera vuelta, con Piastri, Norris, Verstappen, Hamilton, Leclerc, Antonelli, Hadjar, Lawson, Lindblad y Bortoleto en el top ten.
Russell se paró prácticamente en la largada, yéndose casi al fondo. Colapinto había largado bien, estaba 12° y con chances de ir por más, pero Ocon lo apretó en la curva 8, lo sacó brevemente de pista y perdió dos posiciones, quedando 14°. Piastri largó bárbaro y superó en la 5 a Norris, que se abrió demasiado. Verstappen superó a Leclerc, que largó mal y quedó 5° detrás de Hamilton.
Las Ferrari, los Aston Martin, Bortoleto y Sainz largaron con blandas, el resto con medias.