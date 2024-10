El jefe de Franco Colapinto insistió que el futuro "depende de uno o dos equipos"

James Vowles adelantó también en que "no es imposible" que se le consiga una butaca al joven piloto y una de las sensaciones de la Fórmula 1 de cara a la temporada 2025

Franco Colapinto junto al jefe del equipo británico, James Vowles, quien no deja de elogiar el trabajo del piloto.

A pesar de que Franco Colapinto la está rompiendo en sus primeras carreras en la Fórmula 1 de la mano de la escudería Williams, la incertidumbre envuelve el futuro del corredor argentino en la máxima categoría del automovilismo. El jefe del equipo británico, James Vowles , volvió a expresar su fe en el talento del piloto y lo elogió en la radio del equipo tras el Gran Premio de Estados Unidos. Aseguró que " no es imposible" que continúe su carrera el año próximo. Aclaró que esto " depende más de uno o dos equipos más (Kick Sauber y Racing Bulls)" con respecto a la butaca que tendría para 2025.

Vowles felicitó al joven de Pilar por su desempeño y lo calificó como "perfecto". Destacó su capacidad para aprovechar al máximo cada oportunidad en pista. El director del equipo se mostró optimista sobre el futuro de Colapinto, afirmando que "no puede esperar" para ver cómo sigue evolucionando en las próximas carreras. Además, hizo hincapié en que el piloto demostró que el auto tiene el potencial para ser competitivo, ya que el equipo ha mejorado su comprensión del monoplaza en las etapas de clasificación y carrera.

Sin embargo, el futuro de Colapinto en la Fórmula 1 aún es incierto. Aunque ha demostrado estar a la altura, no tiene un lugar asegurado para la próxima temporada. La butaca de Williams está actualmente comprometida con el español Carlos Sainz, quien fue fichado para reemplazar a Logan Sargeant. El excelente rendimiento de Colapinto ha puesto a Williams en una situación complicada, ya que buscarán encontrarle un asiento en la máxima categoría para que continúe su prometedora carrera.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1848242821310079292&partner=&hide_thread=false ¡APLAUDAN, APLAUDAN! No dejen de aplaudir...



Así esperó el equipo #Williams a #Colapinto para felicitarlo por su punto en el Gran Premio de Estados Unidos



¿Qué será de su futuro en 2025? pic.twitter.com/HqVjXTXJ6P — SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2024

>>Leer más: Locura argentina en el festejo de Franco Colapinto para celebrar la actuación en Austin

Franco, ante una gran chance

“Definitivamente no es imposible. Depende más de uno o dos equipos más. Pero, desde mi punto de vista, se ha ganado su lugar en la parrilla en pocas carreras”, comentó Vowles en alusión al interés de Kick Sauber y Racing Bulls, que tendrán que llenar cupos para 2025.

Más allá de las definiciones del directivo, todavía es un misterio qué ocurrirá con la joven promesa de 21 años y si se le presentará o no la chance de continuar en la Fórmula 1 el año que viene. “Si no consigo butaca me hago ingeniero de constructores”, bromeó el pilarense.