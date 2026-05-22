Franco Colapinto no pudo dar ni una vuelta en el único ensayo libre en Canadá

Después de 3 semanas, la Fórmula 1 llegó a Canadá con Franco Colapinto en un gran momento. Pero no pudo hacer la única FP por un problema en el motor

La sonrisa de Franco Colapinto, antes de acelerar en el callejero veloz de Canadá, adonde volvió la Fórmula 1 después de tres semanas.

EN su primera vuelta de calentamiento, Franco Colapinto debió regresar a boxes por un problema en el acelerador.

Franco Colapinto empezó la actividad del Gran Premio de Canadá con el único ensayo libre. El fin de semana de Fórmula 1 en el Gilles Villenueve es de sprint, por lo que, lo que sigue a la tarde (17.30), es la clasificación para la carrera corta. Aunque en realidad tuvo problemas de motor que lo complicaron de entrada.

Que empezó la actividad fue un decir, porque no llegó a dar ni una vuelta al semipermanente canadiense. Cuando estaba en la recta opuesta previa a la recta principal, el Alpine se quedó como en punto muerto, sin poder acelerarlo.

Colapinto tuvo la fortuna de tener el problema justo en la entrada de boxes y apenas pudo entrar para estacionar delante del garage de Cadillac. Hasta ahí tuvieron que ir los mecánicos a buscarlo y guardarlo en el box.

A los pocos minutos, el mismo equipo informó de un problema en la unidad de potencia, aunque no aseguraba que pudiera volver a pista antes que termine la sesión, que se alargó 4 minutos. Finalmente no lo hizo.

>>Leer más: Vuelve la Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto el Gran Premio de Canadá

Ese alargue no fue por el problema del argentino, sino porque Liam Lawson tuvo un problema similar y debió dejar el auto tirado en medio de la pista, propiciando la bandera roja.

El ensayo del GP de Canadá

Lo único positivo para Colapinto fue que el problema le apareció en el entrenamiento y hay cuatro horas hasta la clasificación de la sprint, que será a las 17.30 hora argentina.

En tanto, mientras transcurría la sesión, se registraron varios problemas con los principales protagonistas, que se excedieron en varios sectores, como Lando Norris, Max Verstappen y Lewis Hamilton.

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Alex Albon has had a crash in his Williams



He is out of the car and ok#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/jca4LWx6ot — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

Promediando la tanda, Alex Albon se dio un golpazo y salió de nuevo la bandera roja. Aparentemente, se le cruzó una de las marmotas típicas del lugar. En este caso, la sesión se prolongó 15 minutos.

Hasta ahí, no solo Colapinto no había tenido tiempos, sino que su compañero Pierre Gasly apenas había girado también y con un registro muy alto, a casi 6 segundos de Oscar Piastri, que lideraba.

En la reanudación, Gasly metió tres tiempos más decentes con gomas duras, a dos segundos y medio de Russell, nuevo líder. El francés inclusive se fue de largo en la curva 8, lo mismo que le pasó a Verstappen.

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This is how the first practice session ALMOST came to an abrupt end for George Russell #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/00UQ2Rvqyp — Formula 1 (@F1) May 22, 2026

El mismo Russell se accidentó sin llegar a golpear, pero sí lo hizo Esteban Ocon, que rompió toda la trompa a poco más de 5 minutos del final, cuando todo el mundo intentaba hacer su simulacro de clasificación.

Inclusive antes del accidente que dio por concluida la sesión por la tercera bandera roja, Gasly se quejaba de falta de potencia en su Alpine, quedando 16°. Finalmente, el líder Kimi Antonelli se quedó con el mejor tiempo, una décima adelante de Russell.