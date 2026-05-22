La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto no pudo dar ni una vuelta en el único ensayo libre en Canadá

Después de 3 semanas, la Fórmula 1 llegó a Canadá con Franco Colapinto en un gran momento. Pero no pudo hacer la única FP por un problema en el motor

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

22 de mayo 2026 · 13:57hs
Google Seguir a La Capital en Google
EN su primera vuelta de calentamiento

EN su primera vuelta de calentamiento, Franco Colapinto debió regresar a boxes por un problema en el acelerador.
La sonrisa de Franco Colapinto

BWT ALPINE

La sonrisa de Franco Colapinto, antes de acelerar en el callejero veloz de Canadá, adonde volvió la Fórmula 1 después de tres semanas.

Franco Colapinto empezó la actividad del Gran Premio de Canadá con el único ensayo libre. El fin de semana de Fórmula 1 en el Gilles Villenueve es de sprint, por lo que, lo que sigue a la tarde (17.30), es la clasificación para la carrera corta. Aunque en realidad tuvo problemas de motor que lo complicaron de entrada.

Que empezó la actividad fue un decir, porque no llegó a dar ni una vuelta al semipermanente canadiense. Cuando estaba en la recta opuesta previa a la recta principal, el Alpine se quedó como en punto muerto, sin poder acelerarlo.

Colapinto tuvo la fortuna de tener el problema justo en la entrada de boxes y apenas pudo entrar para estacionar delante del garage de Cadillac. Hasta ahí tuvieron que ir los mecánicos a buscarlo y guardarlo en el box.

A los pocos minutos, el mismo equipo informó de un problema en la unidad de potencia, aunque no aseguraba que pudiera volver a pista antes que termine la sesión, que se alargó 4 minutos. Finalmente no lo hizo.

>>Leer más: Vuelve la Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto el Gran Premio de Canadá

Ese alargue no fue por el problema del argentino, sino porque Liam Lawson tuvo un problema similar y debió dejar el auto tirado en medio de la pista, propiciando la bandera roja.

El ensayo del GP de Canadá

Lo único positivo para Colapinto fue que el problema le apareció en el entrenamiento y hay cuatro horas hasta la clasificación de la sprint, que será a las 17.30 hora argentina.

En tanto, mientras transcurría la sesión, se registraron varios problemas con los principales protagonistas, que se excedieron en varios sectores, como Lando Norris, Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2057869077343768596&partner=&hide_thread=false

Promediando la tanda, Alex Albon se dio un golpazo y salió de nuevo la bandera roja. Aparentemente, se le cruzó una de las marmotas típicas del lugar. En este caso, la sesión se prolongó 15 minutos.

Hasta ahí, no solo Colapinto no había tenido tiempos, sino que su compañero Pierre Gasly apenas había girado también y con un registro muy alto, a casi 6 segundos de Oscar Piastri, que lideraba.

En la reanudación, Gasly metió tres tiempos más decentes con gomas duras, a dos segundos y medio de Russell, nuevo líder. El francés inclusive se fue de largo en la curva 8, lo mismo que le pasó a Verstappen.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2057881402805256426&partner=&hide_thread=false

El mismo Russell se accidentó sin llegar a golpear, pero sí lo hizo Esteban Ocon, que rompió toda la trompa a poco más de 5 minutos del final, cuando todo el mundo intentaba hacer su simulacro de clasificación.

Inclusive antes del accidente que dio por concluida la sesión por la tercera bandera roja, Gasly se quejaba de falta de potencia en su Alpine, quedando 16°. Finalmente, el líder Kimi Antonelli se quedó con el mejor tiempo, una décima adelante de Russell.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2057881110034407867&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
El Brabham BT 49 Cosworth, con el casco negro que siempre usó Ricardo Zunino. De San Juan, a la Fórmula 1.

El argentino que debutó en la F1 en Canadá y logró mejores resultados que Colapinto

vuelve la formula 1: cuando corre franco colapinto el gran premio de canada

Vuelve la Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto el Gran Premio de Canadá

Nico Paz es una de las figuras de la Serie A y Lionel Scaloni lo llevaría al Mundial 2026.

La disputa de dos históricos futbolistas por Nico Paz en la previa del Mundial

David Alaba dejará Real Madrid y tomará un nuevo rumbo tras el Mundial 2026.

Un rival de la selección argentina en el Mundial anunció su salida de Real Madrid

Ver comentarios

Las más leídas

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial

El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial

La respuesta de Fito Páez a los abucheos: ¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!

La respuesta de Fito Páez a los abucheos: "¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!"

Lo último

Roldán: comenzó un ciclo de charlas destinada a los emprendedores locales

Roldán: comenzó un ciclo de charlas destinada a los emprendedores locales

Dos obreros sufrieron graves lesiones tras caer de una grúa en la peatonal Córdoba

Dos obreros sufrieron graves lesiones tras caer de una grúa en la peatonal Córdoba

La disputa de dos históricos futbolistas por Nico Paz en la previa del Mundial

La disputa de dos históricos futbolistas por Nico Paz en la previa del Mundial

Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami: por qué tomo la decisión

La conexión que era especial para que los hinchas sigan la Copa del Mundo de Fútbol en América del Norte no tuvo la aceptación del público. También quitó los viajes desde Córdoba y Tucumán
Aerolíneas Argentinas canceló el vuelo mundialista entre Rosario y Miami: por qué tomo la decisión

Por Gonzalo Santamaría
Dos obreros sufrieron graves lesiones tras caer de una grúa en la peatonal Córdoba
La Ciudad

Dos obreros sufrieron graves lesiones tras caer de una grúa en la peatonal Córdoba

Fin de semana largo del 25 de Mayo: cómo estará el tiempo en Rosario
La Ciudad

Fin de semana largo del 25 de Mayo: cómo estará el tiempo en Rosario

Encontraron una réplica de arma en una escuela de la zona sur de Rosario
Policiales

Encontraron una réplica de arma en una escuela de la zona sur de Rosario

En la previa del tedeum del 25 de Mayo, el gobierno se reunió con la Conferencia Episcopal Argentina
Política

En la previa del tedeum del 25 de Mayo, el gobierno se reunió con la Conferencia Episcopal Argentina

De la Nación a Santa Fe: Angelini desembarca en el gabinete de Pullaro y en la discusión de Rosario
Política

De la Nación a Santa Fe: Angelini desembarca en el gabinete de Pullaro y en la "discusión" de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

Central tiene día y autoridades confirmados para el partido de Copa Argentina ante Estudiantes

El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial

El sorpresivo anuncio de Bielsa sobre su futuro en Uruguay a días del Mundial

La respuesta de Fito Páez a los abucheos: ¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!

La respuesta de Fito Páez a los abucheos: "¿Silbaban muchísimo? ¡A cantar!"

Federico Angelini renunció a su cargo en el Ministerio de Seguridad Nacional

Federico Angelini renunció a su cargo en el Ministerio de Seguridad Nacional

Ovación
Un rival de la selección argentina en el Mundial anunció su salida de Real Madrid
Ovación

Un rival de la selección argentina en el Mundial anunció su salida de Real Madrid

Un rival de la selección argentina en el Mundial anunció su salida de Real Madrid

Un rival de la selección argentina en el Mundial anunció su salida de Real Madrid

Franco Colapinto no pudo dar ni una vuelta en el único ensayo libre en Canadá

Franco Colapinto no pudo dar ni una vuelta en el único ensayo libre en Canadá

Newells tendrá una nueva web oficial mejorada para sus socios

Newell's tendrá una nueva web oficial mejorada para sus socios

Policiales
Tres detenidos y secuestro de droga en un kiosco de Granadero Baigorria
Policiales

Tres detenidos y secuestro de droga en un kiosco de Granadero Baigorria

Encontraron una réplica de arma en una escuela de la zona sur de Rosario

Encontraron una réplica de arma en una escuela de la zona sur de Rosario

Condenaron a una mujer a 19 años de cárcel por el feroz asesinato de su tía en Santa Fe

Condenaron a una mujer a 19 años de cárcel por el feroz asesinato de su tía en Santa Fe

Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour

Cayó Gavilán, acusado de un crimen, amenazas y balaceras, entre ellas la de Carrefour

La Ciudad
Dos obreros sufrieron graves lesiones tras caer de una grúa en la peatonal Córdoba
La Ciudad

Dos obreros sufrieron graves lesiones tras caer de una grúa en la peatonal Córdoba

Lanzan una campaña solidaria para donar leche a niños con cáncer: cómo colaborar

Lanzan una campaña solidaria para donar leche a niños con cáncer: cómo colaborar

Fin de semana largo del 25 de Mayo: cómo estará el tiempo en Rosario

Fin de semana largo del 25 de Mayo: cómo estará el tiempo en Rosario

Puerto Joven en modo Mundial: habrá una jornada de intercambio de figuritas, juegos y ferias

Puerto Joven en modo Mundial: habrá una jornada de intercambio de figuritas, juegos y ferias

Promesa a la bandera: el Monumento recibirá a más de 33 mil alumnos
La Ciudad

Promesa a la bandera: el Monumento recibirá a más de 33 mil alumnos

Prohibición de cuidacoches: Diputados tratará el proyecto la próxima semana
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: Diputados tratará el proyecto la próxima semana

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí
La Ciudad

Se reveló el misterio del predio vallado frente a Medicina: qué se hará allí

Milei anunció una rebaja de retenciones para el trigo y la cebada
Economía

Milei anunció una rebaja de retenciones para el trigo y la cebada

La quiebra del BID de Venado Tuerto, la estafa que no termina: a 30 años, ahorristas aún cobran migajas

Por Mila Kobryn
La Región

La quiebra del BID de Venado Tuerto, la estafa que no termina: a 30 años, ahorristas aún cobran migajas

Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer
la ciudad

Episodio sexual en un avión: prohíben difundir información de la mujer

Jaque mate al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco
Policiales

Jaque mate al clan Monzón en San Lorenzo: dos presos por un crimen narco

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos
Policiales

Una comisaría bajo la lupa: dos policías quedaron presos por coimear a dos detenidos

Abuso sexual infantil: allanamientos en Santa Fe y otras 16 provincias
Policiales

Abuso sexual infantil: allanamientos en Santa Fe y otras 16 provincias

Cuidacoches: tras el apoyo de la Iglesia, se demora la prohibición en la Legislatura
La Ciudad

Cuidacoches: tras el apoyo de la Iglesia, se demora la prohibición en la Legislatura

Emergencia en discapacidad: la Justicia ordenó al gobierno a normalizar pagos
la ciudad

Emergencia en discapacidad: la Justicia ordenó al gobierno a normalizar pagos