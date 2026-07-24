El viernes de Franco Colapinto: unas pocas vueltas y despiste en Hungría

El argentino tuvo un viernes difiicl. No hizo la FP1 y en el primer intento rápido de la FP2 chocó. Deberá barajar y dar de nuevo para clasificar este sábado.

Franco Colapinto en el Alpine. No estuvo en la FP1 porque le cedió el auto a Paul Aron.

Franco Colapinto solo tuvo una práctica libre en el viernes de Hungría y en realidad fue media, ya que a la media hora se despistó y dañó su de Alpine . Este sábado clasificará a las 11 y antes, 7 30, será la FP3.

Colapinto no participó de la FP1, ya que le cedió el Alpine al rookie Paul Aron, que quedó en un lejano 19° puesto, detrás de Gasly, que quedó 14°. El francés repetiría en la segunda tanda.

La FP2 no empezó con buenas sensaciones para el argentino, ya que con gomas medias estuvieron ambos Alpine lejos de los Racing Bulls y los Audi, que calzaban gomas duras.

Y cuando puso la goma de clasificación antes de la media hora, venía haciendo buenos parciales y ya estaba por cerrar la vuelta, pero el Alpine se bloqueó completamente en la parte trasera antes de entrar a la recta principal, provocando un despiste.

El auto 43 se fue de cola y chocó de atrás contra las protecciones, perdiendo el alerón trasero, por lo que se sacó la bandera roja. Obviamente fue el fin del breve trabajo en el viernes del argentino.

Al inicio de la vuelta rápida, Colapinto se había quejado de inestabilidad en la parte trasera, justamente la que perdió extrañamente porque el Alpine no hizo ninguna maniobra extraña. En esos dos parciales, el argentino era 5 décimas más rápido que Gasly, que venía detrás, con micro parciales que eran los mejores de todos.

La presencia de Colapinto en Hungría no empezó de la mejor manera, cuando el jueves la FIA lo sentó en la conferencia de prensa entre los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz, en lo que pareció una provocación tras la final de fútbol. Aunque ni el asturiano ni el madrileño se aprovecharon de eso.

La sesión terminó con las Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc adelante, seguido de Lando Norris, Max Verstappen, George Russell, Isack Hadjar, Lian Lawson, Oscar Piastri, Nico Hulkenberg, Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Kimi Antonelli (nunca puso gomas blandas), Pierre Gasly, Oliver Bearman, Alex Albon, Carlos Sainz, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Checo Pérez, Colapinto y Lance Stroll que no giró.