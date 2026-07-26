La Capital | Ovación | Alpine

Alpine, de cara al parón: el entretiempo que llega justo para reaccionar y no seguir cuesta abajo

Terminó la primera mitad de año y Alpine pasó de 5º team a parecerse más al del olvidable 2025. Los autos de Colapinto y Gasly precisan actualizaciones urgentes

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

26 de julio 2026 · 20:43hs
Google Seguir a La Capital en Google
Primeros tramos del GP húngaro y Franco Colapinto contiene a un revitalizado Fernando Alonso y a George Russell

BWT Alpine

Primeros tramos del GP húngaro y Franco Colapinto contiene a un revitalizado Fernando Alonso y a George Russell, que largó muy mal. Ambos terminarían adelante del argentino. Alpine viene en picada.

A menos que Alpine sorprenda en el parón de verano con actualizaciones realmente importantes, va camino a estancarse, lo que en Fórmula 1 significa retroceder. Si ya se venía insinuando desde que se volvió a Europa, en Hungría quedó plenamente confirmado. No solo hace rato quedó atrás de Racing Bulls, que además lo acaba de superar en la Copa de Constructores, sino que Audi se está estabilizando en el mismo camino y ahora le apareció el colista Aston Martin para correrle de tú a tú. El equipo francés, llegada la mitad de la temporada, de aparecer como la quinta fuerza ya está séptima y sigue bajando, más cerca de lo que fue el 2025 que de soñar con dar la disputa por lo máximo, hoy limitada a cuatro equipos. El panorama del team donde pelea Franco Colapinto y Pierre Gasly ya es preocupante en serio.

“Sabemos que las mejoras y actualizaciones llegarán muy pronto, y necesitamos dar un gran salto, uno que sabemos que somos capaces de lograr. Últimamente no hemos estado al nivel necesario, pero todavía queda la mitad de la temporada y lo que realmente importa es dónde terminemos cuando caiga la bandera a cuadros en la última carrera”. Las palabras de Flavio Briatore reflejan la realidad de un equipo en caída y que depende de los progresos técnicos que haga para recuperarse.

>>Leer más: Franco Colapinto: el gran golpe sobre la mesa, el golpe en serio y el del anuncio por venir

De las palabras a los hechos en Alpine

Pero ahí es donde las palabras necesitan el respaldo de los hechos, que no se han visto para nada en la escudería. Colapinto disputó las tres primeras carreras con el chasis usado en la pretemporada por los dos pilotos y que pasó por el crash test. Recién en Miami recibió el nuevo y no por nada fue un muy sólido mejor del resto, con el 7º lugar, unos 20 segundos delante del que le siguió, Sainz. Los Audi y Racing Bulls claramente estuvieron atrás, situación que se repitió en Canadá con el 6º puesto del argentino.

Pero al pisar Europa todo cambió. Porque Alpine apenas estrenó un alerón delantero demorado en Austria y sus rivales sí fueron metiendo mucha mano y permanentes actualizaciones que lo fueron relegando. Ya son 6 los GP en que les empiezan a pasar el trapo y hasta Aston Martin, que se arrastró en las diez primeras carreras, estrenó 16 modificaciones que lo pusieron de entrada al mismo nivel. Y el miércoles, en un filming day, probarán el nuevo motor Honda que tantos dolores de cabeza les trajo. Si funciona, a agarrarse.

Porque Briatore no lo oculta, menos los pilotos, a tal punto que Colapinto pensaba que tenía algo roto en el coche. Y Gasly dijo que la realidad no se puede esconder y que, para él, el problema es de una aerodinámica inconsistente. Teléfono para David Sánchez en la fábrica de Enstone y para Steve Nielsen.

>>Leer más: Una de Messi y Maradona de Franco Colapinto para sacarle el punto del buche a su compañero de Alpine

La inversión que no se vio

Y es que la sensación es que Alpine invirtió poco y nada. Habría que preguntarse entonces si los golpes de Gasly en Spa o el de Colapinto en Hungría hacen que se tenga que gastar más en reparaciones que en actualizaciones. o bien que la falta de estas últimas provocan que los pilotos vayan más al límite, choquen y se entra en un círculo vicioso.

En un trazado en que no se puede pasar como el de Hungaroring, los Alpine ni siquiera estuvieron en condiciones de hacerlo. Apenas al final con Gasly, cuando por el VSC que provocó el abandono de Oscar Piastri, hizo una parada extra, puso gomas blandas y no quedó tan lejos de los puntos.

Pero eso no engaña. Mientras que ahora McLaren con el campeón Lando Norris se inscribió como ganador en una pelea reservada para pocos, Alpine cada vez está más lejos de ese grupo y se mezcla con los de abajo. O en Zandvoort se reacciona, o esa será la dirección hasta fin de año.

Noticias relacionadas
El Alpine del argentino Franco Colapinto, en una trepada del Hungaroring, un circuito tradicional de la Fórmula 1.

Franco Colapinto recuperó vueltas en Hungría tras el mal viernes en una FP3 donde los Alpine siguen lejos

Así quedó el Alpine luego de un extraño despiste antes del ingreso a la recta principal. Franco Colapinto giró poco en el difícil Hungaroring. Este domingo, el GP de Hungría.

Franco Colapinto: el gran golpe sobre la mesa, el golpe en serio y el del anuncio por venir

Franco Colapinto en el Alpine. No estuvo en la FP1 porque le cedió el auto a Paul Aron.

El viernes de Franco Colapinto: unas pocas vueltas y despiste en Hungría

Gran largada de Franco Colapinto, que ganó dos lugares en Spa Francorchamps.

Franco Colapinto hizo una maniobra de campeón en Spa Francorchamps ante su compañero de Alpine y sumó

Ver comentarios

Las más leídas

La ciudad a sólo dos horas de Rosario donde el alcohol y el tabaco son rarezas

La ciudad a sólo dos horas de Rosario donde el alcohol y el tabaco son rarezas

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

El punto de apoyo que en Central creen que puede ayudar al equipo a levantar cabeza

El punto de apoyo que en Central creen que puede ayudar al equipo a levantar cabeza

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

Lo último

Un auto se incendió en la zona norte y trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios

Un auto se incendió en la zona norte y trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios

Copa Santa Fe: Social Lux sigue haciendo historia, le ganó a Adiur y va por el bicampeonato en el femenino

Copa Santa Fe: Social Lux sigue haciendo historia, le ganó a Adiur y va por el bicampeonato en el femenino

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Rosario será la antesala del Coloquio de Idea con foco en inversión y competitividad

La Bolsa de Comercio recibirá el 12 de agosto a empresarios, funcionarios y economistas en la previa del Coloquio de Mar del Plata, que este año buscará correr el foco de la coyuntura hacia las reformas de largo plazo

Rosario será la antesala del Coloquio de Idea con foco en inversión y competitividad
Malvinas, presente en el fútbol argentino: la bandera de la selección copó las canchas del país
Ovación

Malvinas, presente en el fútbol argentino: la bandera de la selección copó las canchas del país

Un auto se incendió en la zona norte y trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios
La Ciudad

Un auto se incendió en la zona norte y trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha
La Ciudad

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas
Policiales

Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas

12.819.532.788.614.400.000%

Por Javier Milei / presidente de la Nación
Opinión

12.819.532.788.614.400.000%

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La ciudad a sólo dos horas de Rosario donde el alcohol y el tabaco son rarezas

La ciudad a sólo dos horas de Rosario donde el alcohol y el tabaco son rarezas

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

El punto de apoyo que en Central creen que puede ayudar al equipo a levantar cabeza

El punto de apoyo que en Central creen que puede ayudar al equipo a levantar cabeza

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

Ovación
Gran debut de Carlos Quintana en Deportivo Riesta, con goleada a Boca en el Guillermo Laza
Ovación

Gran debut de Carlos Quintana en Deportivo Riesta, con goleada a Boca en el Guillermo Laza

Gran debut de Carlos Quintana en Deportivo Riesta, con goleada a Boca en el Guillermo Laza

Gran debut de Carlos Quintana en Deportivo Riesta, con goleada a Boca en el Guillermo Laza

Alpine, de cara al parón: el entretiempo que llega justo para reaccionar y no seguir cuesta abajo

Alpine, de cara al parón: el entretiempo que llega justo para reaccionar y no seguir cuesta abajo

Alejo Veliz debutó en Brasil: fue titular, no convirtió, fingió una agresión y desató un tumulto

Alejo Veliz debutó en Brasil: fue titular, no convirtió, fingió una agresión y desató un tumulto

Policiales
Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas
Policiales

Condenaron a una mujer que lideraba una red narco en dos cárceles santafesinas

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer

Crimen en zona oeste: llegó en auto, abrió fuego, mató a un joven e hirió a una mujer

Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida

Zona oeste: tres disparos, un joven fallecido y una mujer herida

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe

La Ciudad
Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha
La Ciudad

Quini 6: un apostador se quedó con el pozo millonario en la modalidad Revancha

El tiempo en Rosario: lunes con cielo nublado y chances de lluvias hacia la noche

El tiempo en Rosario: lunes con cielo nublado y chances de lluvias hacia la noche

Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles

Quién es la 9 yanqui del femenino de Central: llegó para buscar el ascenso y ya paga con goles

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

Marcas extranjeras de indumentaria le ponen fecha a su desembarco en Rosario

De la mano de los grandes eventos, el turismo generó $450 millones en Santa Fe
La Ciudad

De la mano de los grandes eventos, el turismo generó $450 millones en Santa Fe

Jóvenes, nuevas tecnologías y el futuro del mundo del trabajo
La Ciudad

Jóvenes, nuevas tecnologías y el futuro del mundo del trabajo

Vuelco con un herido en avenida de Circunvalación
La Ciudad

Vuelco con un herido en avenida de Circunvalación

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

Por Luis Emilio Blanco
La Ciudad

El Thunderbird del intendente Carballo: un auto único en la historia rosarina

Una cirugía robótica en un adolescente, un hito en el sistema de salud de Rosario
Salud

Una cirugía robótica en un adolescente, un hito en el sistema de salud de Rosario

El cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir
La Ciudad

El cielo se despejará por un rato y las temperaturas empiezan a subir

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe
Policiales

La policía de Córdoba, sin indicios de Micaela Albornoz: la causa vuelve a Santa Fe

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a exigir respuestas
La Ciudad

Fentanilo contaminado: desde Rosario vuelven a exigir respuestas

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro
La Ciudad

Paritarias en Santa Fe: Amra aceptó, pero Siprus rechazó y va al paro

Milei exportó el riesgo kuka a Brasil: visitó al hijo de Bolsonaro y criticó a Lula
Política

Milei exportó el "riesgo kuka" a Brasil: visitó al hijo de Bolsonaro y criticó a Lula

Choque inusitado en un puente: un camionero volcó porque manejaba con la batea elevada
La Región

Choque inusitado en un puente: un camionero volcó porque manejaba con la batea elevada

Vacuna antigripal 2026: la campaña de inmunización creció 21% en Santa Fe
La Ciudad

Vacuna antigripal 2026: la campaña de inmunización creció 21% en Santa Fe

Microtráfico en Tío Rolo: dos detenidas tras seis allanamientos policiales
Policiales

Microtráfico en Tío Rolo: dos detenidas tras seis allanamientos policiales

El cementerio El Salvador se renovó sobre avenida Pellegrini con un gran mural colectivo
La Ciudad

El cementerio El Salvador se renovó sobre avenida Pellegrini con un gran mural colectivo

En lo que va del año la Municipalidad intervino en 740 casos de maltrato animal
La Ciudad

En lo que va del año la Municipalidad intervino en 740 casos de maltrato animal

Encuentran casi 400 kilos de cocaína ocultos en camiones que circulaban por Santa Fe
Policiales

Encuentran casi 400 kilos de cocaína ocultos en camiones que circulaban por Santa Fe

La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas
La Ciudad

La Videoteca Rosario reabre en la UNR y salva un patrimonio de más de 30 mil películas

Ofrecen recompensa millonaria para hallar a Micaela Albornoz a un mes de la desaparición
Policiales

Ofrecen recompensa millonaria para hallar a Micaela Albornoz a un mes de la desaparición