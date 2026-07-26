Alpine, de cara al parón: el entretiempo que llega justo para reaccionar y no seguir cuesta abajo

Terminó la primera mitad de año y Alpine pasó de 5º team a parecerse más al del olvidable 2025. Los autos de Colapinto y Gasly precisan actualizaciones urgentes

Primeros tramos del GP húngaro y Franco Colapinto contiene a un revitalizado Fernando Alonso y a George Russell, que largó muy mal. Ambos terminarían adelante del argentino. Alpine viene en picada.

A menos que Alpine sorprenda en el parón de verano con actualizaciones realmente importantes, va camino a estancarse, lo que en Fórmula 1 significa retroceder. Si ya se venía insinuando desde que se volvió a Europa, en Hungría quedó plenamente confirmado. No solo hace rato quedó atrás de Racing Bulls, que además lo acaba de superar en la Copa de Constructores, sino que Audi se está estabilizando en el mismo camino y ahora le apareció el colista Aston Martin para correrle de tú a tú. El equipo francés, llegada la mitad de la temporada, de aparecer como la quinta fuerza ya está séptima y sigue bajando, más cerca de lo que fue el 2025 que de soñar con dar la disputa por lo máximo, hoy limitada a cuatro equipos. El panorama del team donde pelea Franco Colapinto y Pierre Gasly ya es preocupante en serio.

“Sabemos que las mejoras y actualizaciones llegarán muy pronto, y necesitamos dar un gran salto, uno que sabemos que somos capaces de lograr. Últimamente no hemos estado al nivel necesario, pero todavía queda la mitad de la temporada y lo que realmente importa es dónde terminemos cuando caiga la bandera a cuadros en la última carrera”. Las palabras de Flavio Briatore reflejan la realidad de un equipo en caída y que depende de los progresos técnicos que haga para recuperarse.

Pero ahí es donde las palabras necesitan el respaldo de los hechos, que no se han visto para nada en la escudería. Colapinto disputó las tres primeras carreras con el chasis usado en la pretemporada por los dos pilotos y que pasó por el crash test. Recién en Miami recibió el nuevo y no por nada fue un muy sólido mejor del resto, con el 7º lugar, unos 20 segundos delante del que le siguió, Sainz. Los Audi y Racing Bulls claramente estuvieron atrás, situación que se repitió en Canadá con el 6º puesto del argentino.

Pero al pisar Europa todo cambió. Porque Alpine apenas estrenó un alerón delantero demorado en Austria y sus rivales sí fueron metiendo mucha mano y permanentes actualizaciones que lo fueron relegando. Ya son 6 los GP en que les empiezan a pasar el trapo y hasta Aston Martin, que se arrastró en las diez primeras carreras, estrenó 16 modificaciones que lo pusieron de entrada al mismo nivel. Y el miércoles, en un filming day, probarán el nuevo motor Honda que tantos dolores de cabeza les trajo. Si funciona, a agarrarse.

Porque Briatore no lo oculta, menos los pilotos, a tal punto que Colapinto pensaba que tenía algo roto en el coche. Y Gasly dijo que la realidad no se puede esconder y que, para él, el problema es de una aerodinámica inconsistente. Teléfono para David Sánchez en la fábrica de Enstone y para Steve Nielsen.

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La inversión que no se vio

Y es que la sensación es que Alpine invirtió poco y nada. Habría que preguntarse entonces si los golpes de Gasly en Spa o el de Colapinto en Hungría hacen que se tenga que gastar más en reparaciones que en actualizaciones. o bien que la falta de estas últimas provocan que los pilotos vayan más al límite, choquen y se entra en un círculo vicioso.

En un trazado en que no se puede pasar como el de Hungaroring, los Alpine ni siquiera estuvieron en condiciones de hacerlo. Apenas al final con Gasly, cuando por el VSC que provocó el abandono de Oscar Piastri, hizo una parada extra, puso gomas blandas y no quedó tan lejos de los puntos.

Pero eso no engaña. Mientras que ahora McLaren con el campeón Lando Norris se inscribió como ganador en una pelea reservada para pocos, Alpine cada vez está más lejos de ese grupo y se mezcla con los de abajo. O en Zandvoort se reacciona, o esa será la dirección hasta fin de año.