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Franco Colapinto: el gran golpe sobre la mesa, el golpe en serio y el del anuncio por venir

El argentino Franco Colapinto viene de su obra de arte en Spa y en Hungría, donde espera que Alpine lo confirme para 2027, se pegó cuando venía bárbaro

24 de julio 2026 · 18:23hs
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Así quedó el Alpine luego de un extraño despiste antes del ingreso a la recta principal. Franco Colapinto giró poco en el difícil Hungaroring. Este domingo

Así quedó el Alpine luego de un extraño despiste antes del ingreso a la recta principal. Franco Colapinto giró poco en el difícil Hungaroring. Este domingo, el GP de Hungría.

Después de la carrera de este domingo en el Hungaroring, se vendrán cuatro semanas de receso, donde todo debería pasar. Que Alpine al fin se dedique en serio a meter mano en un auto que se viene cayendo y que al fin anuncie la continuidad de Franco Colapinto, como Flavio Briatore prometió que definiría justo para este GP de Hungría. En el medio, el argentino que viene de dar un gran golpe sobre la mesa en Spa Francorchamps, se dio uno en serio sin saber bien porqué. Nada del otro mundo, pero que evidentemente lo desacomodó. El sábado en Hungría debería brindar otras perspectivas desde la práctica libre de las 7.30, pero mucho más en la clasificación de las 11, aunque no hay esperanzas de grandes cambios. Su compañero Pierre Gasly lo dejó bien claro y si lo que dice fuera cierto, por primera vez en el año les costará a los monoplazas franceses pasar el primer corte.

Lo que hizo Colapinto en Spa hace una semana fue extraordinario. A sus habituales excelentes largadas, le agregó acaso la superación del año de toda la Fórmula 1, cuando al mejor estilo Hakkinen ante Schumacher, despachó a Gasly y Liam Lawson de un plumazo. Y después defendió esa 10ª posición obtenida con uñas y dientes ante su mismo compañero. Sin órdenes de equipo.

Todo justo antes de la final del Mundial de fútbol que lo amargó como a todos los argentinos, más allá de luego rescatar el orgullo que la selección de Lionel Scaloni hizo sentir a toda una nación. Pero a Hungría no llegó bien. Por eso, y porque el jueves lo hicieron sentar en medio de Fernando Alonso y Carlos Sainz, españoles y caballeros ellos, que no lo cargaron.

>>Leer más: Una de Messi y Maradona de Franco Colapinto para sacarle el punto del buche a su compañero de Alpine

Del jueves al viernes, a contramano en Hungría

Pareció hecho a propósito, porque además los propagadores de rumores que poco tienen que ver con la realidad, se habían encargado en la semana de difundir la versión de que Alonso podría volver a Alpine, que Sainz se podría ir a Haas y que Colapinto podría volver a Williams. Nada de eso parece tener sentido. Pero para acallar las versiones, sería bueno que Briatore cumpla y haga el anuncio. Se está a tiempo.

El golpe que se dio Colapinto en el final del primer intento con neumáticos blandos en la FP2, no debe influir con aquello. Es más, desde Alpine lo suavizaron todo. Pero no en boca del team principal Steve Nielsen, que muy contenedor con el argentino no ha sido nunca, sino del director de carreras Dave Greenwood. “Simplemente lo sorprendió la situación”, dijo.

Y eso pareció. Colapinto cerraba su vuelta con Gasly haciendo lo mismo unas curvas atrás. Y en los dos primeros parciales, el argentino le había sacado 502 milésimas, medio segundo. El francés luego haría otro intento y también era más lento en esos dos de los tres cortes, en 221 milésimas.

La FP1 y la definición de Gasly

Todo eso sin que Colapinto haya hecho la primera práctica, porque debió dejarle el auto a Paul Aron. Pero cuando ya encaraba hacia la recta principal, se le movió de atrás y así golpeó contras las protecciones.

>>Leer más: Franco Colapinto hizo una maniobra de campeón en Spa Francorchamps ante su compañero de Alpine y sumó

Gasly graficaría mejor la situación de los Alpine, diciendo que tenía cero agarre y que veía difícil pasar a la Q2. Toda una declaración de la situación que los envuelve, donde pese a todo, lo mejor que tienen es pelear en la carrera por los últimos puntos. Al cabo, es lo que cuenta.

Lejos quedó la solvencia de Colapinto en Miami, donde con el 7º puesto afirmó ser el mejor del resto. Los Racing Bulls los pasaron, los Audi están en eso. El parón de verano debe hacer reaccionar a la escudería, en esas dos semanas que tendrán de pleno trabajo, ya que en las primeras dos las vacaciones son obligatorias. Mientras, hay otro trabajo por hacer este sábado y anuncios que anunciar. Toda la expectativa en Colapinto.

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