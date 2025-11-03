Corre Colapinto en Brasil: días y horarios de clasificación, sprint y carrera de la Fórmula 1

El pilarense tendrá la carrera más cercana a la Argentina del calendario, por lo que contará el apoyo de miles de compatriotas en San Pablo

Franco Colapinto tendrá un nuevo desafío este fin de semana con el GP de Brasil.

Franco Colapinto se prepara para su carrera más importante del año , ya que regresa a Sudamérica para disputar el Gran Premio de Brasil, el más cercano a la Argentina dentro del calendario de la Fórmula 1 . A poco para el anuncio de su continuidad en Alpine en 2026 , el pilarense buscará "redimirse" de la desilusión del año pasado.

Miles de argentinos viajarán a San Pablo para estar presentes en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos , donde el piloto de 22 años tendrá un nuevo desafío. A pesar de las adversidades que presenta el auto de la escudería francesa, su objetivo es claro: superar a su compañero Pierre Gasly .

Si bien los resultados recientes no inspiran muchas ilusiones de un buen resultado, Alpine tuvo una histórica carrera en Brasil en 2024 , cuando sumó un doble podio con Esteban Ocon (2º) y Pierre Gasly (3º) . Por su parte, el argentino corría en Williams y un choque lo dejó fuera de la carrera, pero confesó que quiere "reivindicarse" en esta nueva oportunidad .

Las carreras en Interlagos suelen ser impredecibles y una eventual lluvia podría plantear escenarios impensados, tal como se dio hace apenas un año. Lo concreto es que habrá gran presencia de argentinos para apoyar a Colapinto , que tendrá como objetivo mantener el buen ritmo que demostró y superar a Gasly, su compañero de equipo.

image (37).jpg En 2024, la "revolución Colapinto" plagó las tribunas de Interlagos con banderas argentinas.

Por otro lado, Lando Norris lidera el Campeonato de Pilotos con apenas un punto de ventaja sobre su compañero Oscar Piastri, por lo que la lucha entre los McLaren está que arde. A su vez, Max Verstappen cortó distancia en las últimas carreras y no se resigna a pelear por el título.

Cuándo se disputa el GP de Brasil y dónde verlo

El Gran Premio de Brasil se disputará desde el viernes 7 al domingo 9 de noviembre en Interlagos, San Pablo. La primera jornada contará con la única práctica libre, debido a que unas horas después se llevará a cabo la clasificación a la carrera sprint.

Al día siguiente, el sábado comenzará con la carrera sprint en el primer turno, para luego dar paso a la clasificación de la carrera principal. Finalmente, el domingo será el gran evento del GP de Brasil.

Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Austin será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Brasil

Viernes 7 de noviembre

Prácticas Libres 1: 11.30

Clasificación Sprint: 15.30

Sábado 8 de noviembre

Sprint: 11

Clasificación: 15

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14

* Horario en Argentina

Los que resta de la temporada 2025 de la Fórmula 1