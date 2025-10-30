Cuándo corre Franco Colapinto el GP de Brasil: días y horarios de la Fórmula 1

El pilarense correrá en Interlagos junto a una multitud de argentinos que viajarán para apoyarlo, mientras espera el anuncio de su continuidad para 2026

Enfocado. Franco Colapinto regresa a Brasil para correr frente a miles de argentinos.

Franco Colapinto pisará Sudamérica para disputar el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, el más cercano a la Argentina dentro del calendario. Miles de compatriotas viajarán a San Pablo para estar presentes en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos y apoyar al pilarense, que sería confirmado por Alpine para 2026 .

Si bien los resultados recientes no inspiran muchas ilusiones de un buen resultado, Alpine tuvo una histórica carrera en Brasil en 2024 , cuando sumó un doble podio con Esteban Ocon (2º) y Pierre Gasly (3º) . Por su parte, el argentino corría en Williams y un choque lo dejó fuera de la carrera, pero confesó que quiere “reivindicarse” en esta nueva oportunidad .

Las carreras en Interlagos suelen ser impredecibles y la lluvia podría plantear escenarios impensados, tal como se dio hace apenas un año. Lo concreto es que habrá gran presencia de argentinos para apoyar a Colapinto , que tendrá como objetivo mantener el buen ritmo que demostró y superar a Gasly, su compañero de equipo.

Por otro lado, Lando Norris se quedó con un importante triunfo en el GP de México y superó a su compañero Oscar Piastri por apenas un punto en el Campeonato de Pilotos , por lo que la lucha entre los McLaren está que arde. A su vez, Max Verstappen continúa cortando distancia y no se resigna a pelear por el título .

Colapinto buscará "reivindicarse" ante su público en Brasil.

Cuándo se disputa el GP de Brasil y dónde verlo

El Gran Premio de Brasil se disputará desde el viernes 7 al domingo 9 de noviembre en Interlagos, San Pablo. La primera jornada contará con la única práctica libre, debido a que unas horas después se llevará a cabo la clasificación a la carrera sprint.

Al día siguiente, el sábado comenzará con la carrera sprint en el primer turno, para luego dar paso a la clasificación de la carrera principal. Finalmente, el domingo será el gran evento del GP de Brasil.

Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Austin será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Singapur

Viernes 7 de noviembre

Prácticas Libres 1: 11.30

Clasificación Sprint: 15.30

Sábado 8 de noviembre

Sprint: 11

Clasificación: 15

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14

* Horario en Argentina

Los que resta de la temporada 2025 de la Fórmula 1