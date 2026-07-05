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Gran domingo de Franco Colapinto, que terminó noveno en Silverstone con victoria de Leclerc

El argentino finalizó en los puntos en Silverstone después de partir 19º y delante de Pierre Gasly. Ganó Charles Leclerc, la carrera terminó son safety car

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

5 de julio 2026 · 12:36hs
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Largada en Silverstone

Largada en Silverstone, con Franco Colapinto corriendo con el Alpine.

Franco Colapinto hizo una gran carrera en Silverstone con un noveno puesto brillante después de salir 19º. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, finalizó 10º. Gran victoria de Charles Leclerc, en una carrera que terminó con safety car por un despiste de Max Verstappen.

Colapinto sobre todo, y Gasly,hicieron una gran largada, con toques entre ellos inclusive, superaron a los que podían superar y estuvieron con expectativa hasta el final para aprovechar alguna contingencia. Y lo hicieron, primero con los problemas de Kimi Antonelli y luego con el despiste de Verstappen a 5 giros del final.

Antes de la contingencia del de Red Bull, Antonelli manifestó problemas en la suspensión delantera cuando le venía descontando a Leclerc con mejores neumáticos y debió parar en boxes dos veces, para salir justo delante del argentino.

Ahí mismo le llegó una penalidad de 5 segundos por exceder los límites de pista y el desafío en esas últimas vueltas era ver si Colapinto podía al menos mantenerse dentro de ese margen, así lo pasaría al llegar a la bandera a cuadros.

Pero Verstappen siguió de largo y se enterró en la leca, por lo que entró el safety car. Para entonces Colapinto era 11º y Gasly 12º, luego de que una mala parada con el francés lo dejara detrás del argentino.

Colapinto paró y le pusieron gomas blandas, pero quedó atrás de Gasly, que siguió en pista. Sin embargo, al giro siguiente también llamaron al francés y quedó de nuevo tras el argentino.

Todo parecía indicar que se relanzaría en la última vuelta, con Colapinto 10º y Gasly 11º, pero con Antonelli sancionado adelante. Sin embargo, el SC siguió en pista y eso benefició al argentino, que pasó a Antonelli y quedó 9º.

>>Leer más: Cuándo corre Colapinto en Silverstone: días y horarios del GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1

Qué pasó en la carrera de Silverstone

La carrera termina con safety car y Colapinto terminó 9º, con Gasly 10º.

Pararon a Gasly y quedó 11º, con Colapinto 10º.

Se despistó Verstappen y hay safety car en la 48. A boxes Colapinto, con gomas blandas y quedó 11º detrás de Gasly.

Penalizan con 5 segundos a Antonelli y Colapinto está a 2,8s. Abandono Albon.

Colapinto ataca a Antonelli y Gasly se le viene también, en la vuelta 47. Leclerc supera a Gasly y le saca una vuelta.

Vuelve al box Antonelli en la 43 y sale delante de Colapinto.

En la 42, Antonelli tuvo problemas y paró, con cambio de trompa. Quedó 5º, pero Norris lo pasó. También lo supera Hadjar. Sigue en pista pero no puede.

En la 39, Hulkenberg parado y hay VSC. verstappen aprovechó y fue a boxes por medias nuevas, volviendo en la misma posición, a 10s de Hamilton. Norris también, y Hadjar, que demoraron un montón. Se fue el VSC.

En la 38 Hamilton superó a Verstappen y es 3º.

Antonelli para en boxes y vuelve 2º, a 7,5s de Leclerc. Colapinto se queja de pérdida de potencia. Russell supera a Hadjar y es 6º.

Russell a boxes en la 34º, que vuelve 7º. Colapinto se queja de falta de grip.

Hamilton y Russell se pasaron varias veces. Colapinto pierde con Bortoleto pero mantiene a distancia a Gasly en el 11º lugar.

En la 28 paró Lawson, volvió delante de Lindblad que lo había hecho antes. Hamilton superó a Russell y es 4º, pero recuperó.

Gasly y Hulkenberg superan a Bearman. El francés quedó detrás del argentino, a 6,2s. Gran batalla por el 3º puesto de Verstappen, Russell y Hamilton.

Bortoleto paró en la 27, sale 6s por delante del argentino.

Colapinto vuela en la pista. Está a 26s de Bortoleto, que no paró.

Vuelta 25. Colapinto superó a Bearman y quedó 11º. Gasly es 14º. Antonelli está a 2,5s de Leclerc, que para y vuelve 2º. Record personal del argentino. Gaslu superó a Sainz y es 13º.

Vuelta 24. Hamilton y Russell a boxes. EL de Ferrari cumplió la penalidad y lo superó el de Mercedes. Son 5º y 6º. Paró Gasly pero demoraron un montón y salió detrás de Sainz.

Vuelta 23, Colapinto a boxes. Le ponen duros, sale delante de Sainz, que ya había parado. Bien. Es 13º

En la vuelta 22, apareció el VSC porque un paraguas se fue a la pista y justo Colapinto pasaba por delante de la entrada a boxes, pero no pudo aprovecharlo. Sí Ocon y Checo Pérez. Igual, el VSC duró poco.

A Colapinto le pidieron que levante el ritmo pero clava su mejor giro en la 21.

Hadjar paró en la 20 y de 5º bajo a 10º, detrás de Bortoleto. Pero lo pasó enseguida. Paró Sainz y quedó 16º.

VerstapNotificación Webpen superó a Russell e inmediatamente se fue a boxes. El primero en parar. De 4º pasó a 7º. Calzó duros.

Gasly Colapinto hacen sus mejores tiempos en la 16, una décima más veloz el argentino.

Sobre la vuelta 14, el argentino hace su mejor vuelta y está a menos de 3 segundos de Gasly. Se alejo a 2s de Sainz.

Colapinto superó a Sainz y es 12º. Sainz no se resigna. Antonelli superó a Hamilton y es 2º, a 4,1s de Leclerc.

En la vuelta 8, Sainz volvió a pasar a Gasly, pero recuperó el francés. Colapinto se acercó.

En la vuelta 7, Gasly pasó a Sainz y quedó 11º. El argentino, a 1,4s del español. Investigan a Hamilton, por mover antes en la largada. Le dan 5 segundos.

En el giro 6º, Colapinto superó a Ocon y es 13º.

Leer más: Lo que dejó Austria para Alpine y Franco Colapinto: cuando no dar pasos adelante significa ir para atrás

En el giro 5º, Gasly superó a Ocon y es 12º. Bortoleto a Sainz y es 11º.

Investigan a Albon y Bearman por toque en la largada. Albon, que paró en boxes fue penalizado con 10 segundos.

Adelante, Leclerc y Hamilton superaron a Antonelli y verstappen superó a Hadjar para quedar 6º.

El argentino estuvo a punto de tocarse con Gasly pero lo respetó. Gran largada de Ocon también, que quedó 12º, adelante de Gasly. Y se Sainz, que es 10º. Piastri paró en boxes a cambiar trompa.

Colapinto hizo una gran largada, llegó a estar 15º, pero lo tocó Hulkenberg y le hizo perder una posición: 16º. Pero la recuperó al ingreso de la segunda vuelta y quedó 14º porque Piastri se retrasó hasta el fondo. Gasly quedó 13º.

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