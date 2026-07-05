Gran domingo de Franco Colapinto, que terminó noveno en Silverstone con victoria de Leclerc

Pero Verstappen siguió de largo y se enterró en la leca, por lo que entró el safety car. Para entonces Colapinto era 11º y Gasly 12º, luego de que una mala parada con el francés lo dejara detrás del argentino.
Colapinto paró y le pusieron gomas blandas, pero quedó atrás de Gasly, que siguió en pista. Sin embargo, al giro siguiente también llamaron al francés y quedó de nuevo tras el argentino.
Todo parecía indicar que se relanzaría en la última vuelta, con Colapinto 10º y Gasly 11º, pero con Antonelli sancionado adelante. Sin embargo, el SC siguió en pista y eso benefició al argentino, que pasó a Antonelli y quedó 9º.
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Qué pasó en la carrera de Silverstone
La carrera termina con safety car y Colapinto terminó 9º, con Gasly 10º.
Pararon a Gasly y quedó 11º, con Colapinto 10º.
Se despistó Verstappen y hay safety car en la 48. A boxes Colapinto, con gomas blandas y quedó 11º detrás de Gasly.
Penalizan con 5 segundos a Antonelli y Colapinto está a 2,8s. Abandono Albon.
Colapinto ataca a Antonelli y Gasly se le viene también, en la vuelta 47. Leclerc supera a Gasly y le saca una vuelta.
Vuelve al box Antonelli en la 43 y sale delante de Colapinto.
En la 42, Antonelli tuvo problemas y paró, con cambio de trompa. Quedó 5º, pero Norris lo pasó. También lo supera Hadjar. Sigue en pista pero no puede.
En la 39, Hulkenberg parado y hay VSC. verstappen aprovechó y fue a boxes por medias nuevas, volviendo en la misma posición, a 10s de Hamilton. Norris también, y Hadjar, que demoraron un montón. Se fue el VSC.
En la 38 Hamilton superó a Verstappen y es 3º.
Antonelli para en boxes y vuelve 2º, a 7,5s de Leclerc. Colapinto se queja de pérdida de potencia. Russell supera a Hadjar y es 6º.
Russell a boxes en la 34º, que vuelve 7º. Colapinto se queja de falta de grip.
Hamilton y Russell se pasaron varias veces. Colapinto pierde con Bortoleto pero mantiene a distancia a Gasly en el 11º lugar.
En la 28 paró Lawson, volvió delante de Lindblad que lo había hecho antes. Hamilton superó a Russell y es 4º, pero recuperó.
Gasly y Hulkenberg superan a Bearman. El francés quedó detrás del argentino, a 6,2s. Gran batalla por el 3º puesto de Verstappen, Russell y Hamilton.
Bortoleto paró en la 27, sale 6s por delante del argentino.
Colapinto vuela en la pista. Está a 26s de Bortoleto, que no paró.
Vuelta 25. Colapinto superó a Bearman y quedó 11º. Gasly es 14º. Antonelli está a 2,5s de Leclerc, que para y vuelve 2º. Record personal del argentino. Gaslu superó a Sainz y es 13º.
Vuelta 24. Hamilton y Russell a boxes. EL de Ferrari cumplió la penalidad y lo superó el de Mercedes. Son 5º y 6º. Paró Gasly pero demoraron un montón y salió detrás de Sainz.
Vuelta 23, Colapinto a boxes. Le ponen duros, sale delante de Sainz, que ya había parado. Bien. Es 13º
En la vuelta 22, apareció el VSC porque un paraguas se fue a la pista y justo Colapinto pasaba por delante de la entrada a boxes, pero no pudo aprovecharlo. Sí Ocon y Checo Pérez. Igual, el VSC duró poco.
A Colapinto le pidieron que levante el ritmo pero clava su mejor giro en la 21.
Hadjar paró en la 20 y de 5º bajo a 10º, detrás de Bortoleto. Pero lo pasó enseguida. Paró Sainz y quedó 16º.
VerstapNotificación Webpen superó a Russell e inmediatamente se fue a boxes. El primero en parar. De 4º pasó a 7º. Calzó duros.
Gasly Colapinto hacen sus mejores tiempos en la 16, una décima más veloz el argentino.
Sobre la vuelta 14, el argentino hace su mejor vuelta y está a menos de 3 segundos de Gasly. Se alejo a 2s de Sainz.
Colapinto superó a Sainz y es 12º. Sainz no se resigna. Antonelli superó a Hamilton y es 2º, a 4,1s de Leclerc.
En la vuelta 8, Sainz volvió a pasar a Gasly, pero recuperó el francés. Colapinto se acercó.
En la vuelta 7, Gasly pasó a Sainz y quedó 11º. El argentino, a 1,4s del español. Investigan a Hamilton, por mover antes en la largada. Le dan 5 segundos.
En el giro 6º, Colapinto superó a Ocon y es 13º.
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En el giro 5º, Gasly superó a Ocon y es 12º. Bortoleto a Sainz y es 11º.
Investigan a Albon y Bearman por toque en la largada. Albon, que paró en boxes fue penalizado con 10 segundos.
Adelante, Leclerc y Hamilton superaron a Antonelli y verstappen superó a Hadjar para quedar 6º.
El argentino estuvo a punto de tocarse con Gasly pero lo respetó. Gran largada de Ocon también, que quedó 12º, adelante de Gasly. Y se Sainz, que es 10º. Piastri paró en boxes a cambiar trompa.
Colapinto hizo una gran largada, llegó a estar 15º, pero lo tocó Hulkenberg y le hizo perder una posición: 16º. Pero la recuperó al ingreso de la segunda vuelta y quedó 14º porque Piastri se retrasó hasta el fondo. Gasly quedó 13º.