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Un jugador de Estudiantes celebró el título de Central y generó una polémica

Franco Domínguez, quien jugó seis partidos en la primera del Pincha y tiene contrato profesional, apareció junto a su hermano Gastón Ávila en plena celebración Canalla

29 de septiembre 2026 · 10:11hs
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Franco Domínguez y Gastón Ávila

Franco Domínguez y Gastón Ávila, en los festejos del título que consiguió Central ante Estudiantes.

El fin de semana, Central se consagró campeón de la Supercopa Internacional tras vencer a Estudiantes en un encuentro que dejó algunas polémicas. En las últimas horas, otra más apareció: en este caso, por el festejo de un jugador de la reserva del Pincha que festejó la coronación del Canalla.

Franco Domínguez, delantero de Estudiantes y que tiene 6 partidos en primera división, fue parte de la celebración del plantel de Central. Esto despertó un fuerte enojo en los hinchas del Pincha ya que se trata de un jugador de sus filas y sumado a la inmensa rivalidad que hay entre los equipos y se incrementó considerablemente en el último año.

Lo cierto es que es el hermano menor de Gastón Ávila y también de Ezequiel, conocido popularmente como Chimy -actualmente en Independiente-. Es sabido que todos son fanáticos de Central, pero la aparición de las imágenes durante el festejo por el título que justamente le ganó a sus propios compañeros de plantel generó cierto malestar.

Un dato importante a tener es que no fue convocado en reserva este martes para disputar la fecha correspondiente al torneo Proyección, donde Estudiantes enfrenta a Defensa y Justicia en el country de City Bell. En medio de ese contexto inesperado, fue decisión de Jonathan Schunke, el exfutbolista y actual director técnico de la categoría.

Aún se desconoce si tendrá una sanción

Si bien despertó mucho enojo entre los hinchas del conjunto de La Plata, todavía se desconoce si habrá una sanción de parte de la institución hacia Franco Domínguez por ser partícipe del festejo del título que Central le ganó a Estudiantes en Santiago del Estero. Así las cosas, podría haber novedades durante las próximas horas.

>>Leer más: Supercopa Internacional: el árbitro del VAR explicó algunas de las polémicas de la final

Cabe recordar que Franco Domínguez fue parte de la selección argentina sub-19 que disputó los Juegos Suramericanos 2026 durante las últimas semanas en Rosario. Allí, bajo las órdenes de Diego Placente y su cuerpo técnico, convirtió dos goles en la fase de grupos y jugó los 5 partidos del certamen continental.

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