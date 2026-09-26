"Fue un error grave": la autocrítica de Colapinto luego del triple choque que protagonizó en la Fórmula 1

El argentino habló después de quedar afuera de la carrera por un fallo suyo que también obligó a abandonar a Gasly y Norris

Briatore le habla a Colapinto después del choque que lo dejó afuera de la carrera en Bakú.

Franco Colapinto se muestra apesadumbrado luego del choque que causó en Bakú y lo dejó fuera de carrera, al igual que a Gasly y Norris.

"Fue un error grande y grave". Así de contundente fue la autocrítica del piloto argentino Franco Colapinto , de la escudería Alpine, luego de protagonizar un choque que lo obligó a abandonar en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, igual que a su compañero Pierre Gasly y a Lando Norris.

Briatore le habla a Colapinto después del choque que lo dejó afuera de la carrera en Bakú.

Colapinto marchaba décimo y Gasly séptimo en la vuelta 36, cuando luego de que se retirara el auto de seguridad quiso adelantarse a sus rivales pero se pasó de largo y terminó llevándose puesto tanto a su compañero como al británico de McLaren.

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"Bloqueé cuando empecé a frenar y estuve fuera de control toda la frenada", explicó el argentino, quien le pidió perdón a Gasly y al equipo. "Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos", dijo.

Alpine salió perdiendo

Colapinto se lamentó varias veces por lo sucedido. "Fue un día complicado que venía siendo bastante bueno", sostuvo.

De esta manera, Colapinto impidió que Alpine sumara una importante cantidad de puntos en el circuito callejero de Bakú, debido a que hasta el momento del accidente Gasly podría haber conseguido seis unidades y el argentino una.

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El próximo desafío de Colapinto en la Fórmula 1 será el domingo 4 de octubre, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Bahréin en el Circuito Internacional de Sepang, aunque ese día perderá cinco lugares en la grilla de largada como castigo impuesto por los comisarios de la FIA, quienes lo consideraron como el único responsable del triple choque en Bakú..