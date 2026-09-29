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Un perro atacó y mató a dos gansos en el Laguito del parque Independencia

Hubo un tercer ave que logró sobrevivir. Según testigos, el can estaba con su dueña. Desde Amigos del Parque dicen que no es la primera vez que ocurre

29 de septiembre 2026 · 10:42hs
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El ataque a los gansos se dio sobre el sector que da sobre bulevar Oroño 

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El ataque a los gansos se dio sobre el sector que da sobre bulevar Oroño 

Cuando caía la noche del lunes, vecinos que paseaban por la zona cercana al bar ubicado frente al Laguito del parque Independencia se sorprendieron ante un episodio: el ataque de un perro a grupo de aves, concretamente gansos, que deambulaban por la vereda del paseo.

Según fuentes oficiales, el perro estaba con su dueña cuando de pronto atacó a las aves que habían salido del agua. De acuerdo con ese reporte, el can atacó a tres gansos, dos de los cuales murieron y uno sobrevivió.

Cuándo fue ataque a las aves

El incidente fue reportado a la policía alrededor de las 19 de este lunes. Agentes de la Brigada Motorizada acudieron al lugar y se encontraron con el panorama de dos aves muertas y otra aún con vida.

>> Leer más: Alertan que hay muchos animales heridos en el Laguito

Testigos del hecho indicaron que la mujer se retiró con el perro antes de la llegada de la policía y no hubo forma de identificarla. A partir de ese momento, se le dio intervención a la Brigada Ecológica y de Rescate Animal de la URII.

Los gansos que murieron fueron derivados al Instituto Municipal de Salud Animal para su disposición final, mientras que el ejemplar que sobrevivió al ataque fue cedido a la organización no gubernamental "Pájaros caídos" y quedó a resguardo judicial.

No es la primera vez

Adrián D'Alessandro, titular de la Asociación Amigos del Parque Independencia, señaló a La Capital que el episodio fue "una barbaridad", pero lamentó que es algo que "se ve cotidianamente". En concreto, apuntó contra "la irresponsabilidad de los dueños de los perros".

Precisó que el episodio ocurrió en un espacio verde que se mejoró para los Juegos Suramericanos. Está paralelo al bulevar Oroño, bien de frente al Laguito. "Los ejemplares atacados fueron tres crías de ganso doméstico de dos meses de vida, que estaban pastando en ese espacio verde a la vera del lago y fueron sorprendidas por un perro. A dos los mató y el otro quedó en tratamiento veterinario por las heridas cortantes que sufrió en las alas y el lomo. Hay imágenes captadas por una cámara en la que se ve es una mujer la dueña del perro. Se la ve de espalda y hay dificultad para identificarla, pero tiene toda la conducta de ser la dueña".

"Aparentemente es un perro mediano, pero las aves afectadas eran crías que no llegaban a dos meses de vida y tienen reacciones más lentas. Los gansos adultos están siempre en estado de alerta. Cuando se ven en situación de peligro, o se acerca un perro, enseguida vuelven al agua o se retiran hacia la isla. Las crías, en cambio, todavía no adquieren ese comportamiento y quedan más expuestas a ataques", subrayó D'Alessandro.

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