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Una banda irrumpió en una casa y huyó con lo robado en la camioneta de las víctimas

El asalto sucedió el lunes a la noche. Los delincuentes se apoderaron de varias pertenencias y huyeron en un vehículo que abandonaron en Acevedo al 8500

29 de septiembre 2026 · 09:22hs
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La casa de calle Juárez Celman

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

La casa de calle Juárez Celman, donde ingresaron los delincuentes
La camioneta que robaron los ladrones de la casa en zona oeste para escapar apareció abandonada en calle Acevedo

Foto: Policía de Santa Fe.

La camioneta que robaron los ladrones de la casa en zona oeste para escapar apareció abandonada en calle Acevedo

Una banda de seis delincuentes irrumpió este lunes por la noche en una casa ubicada detrás del predio del Jockey Club, en la zona oeste de Rosario, y huyó con distintos objetos que cargaron en la camioneta de la familia. El vehículo fue hallado poco después, abandonado en la zona noroeste de Rosario.

El asalto sucedió poco antes de las 23 en Juárez Celman al 1000 bis. De acuerdo con los datos que trascendieron de la denuncia, seis hombres que lucían vestimenta oscura, y dos ellos esgrimiendo armas de fuego, ingresaron a la vivienda y uno de ellos golpeó en la espalda al dueño.

Según esa versión, los desconocidos sustrajeron dos televisores, un horno de microondas, un par de mochilas, un reloj pulsera, tres teléfonos celulares y las llaves de una camioneta Nissan. Finalmente huyeron, llevándose otro vehículo del dueño de casa, una camioneta Dodge de color azul.

Dónde hallaron la camioneta robada

Los voceros indicaron que tras recibir la denuncia del asalto, la policía montó un operativo de búsqueda en la zona y poco después una unidad policial halló la camioneta Dodge abandonada en Acevedo al 8500.

También confirmaron que ninguna de las víctimas resultó herida ni requirió atención médica.

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