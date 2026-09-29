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Vojvoda dejó de ser el entrenador de Racing tras la eliminación de la Copa Argentina

El extécnico de Newell's, que había asumido en el cargo a mediados de junio, perdió siete de los trece partidos que dirigió en la Academia

29 de septiembre 2026 · 08:25hs
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Vojvoda dejó de ser el entrenador de Racing tras la eliminación de la Copa Argentina.

Vojvoda dejó de ser el entrenador de Racing tras la eliminación de la Copa Argentina.

La dirigencia de Racing tomó la decisión de despedir al director técnico Juan Pablo Vojvoda luego del papelón en la Copa Argentina, donde la Academia cayó por 3 a 2 ante Boca por los cuartos de final. Durante su paso por el club -sólo tres meses- el ex-Newell's dirigió 13 partidos y perdió 7. Además, dejó al equipo de Avellaneda penúltimo en la zona B del torneo Clausura.

El reemplazante de Vojvoda en la dirección técnica de Racing será Sebastián "Chirola" Romero, quien tendrá como ayudante de campo a Luciano Aued. Mientras tanto, uno de los nombres que se mencionó como posible reemplazante es Claudio Úbeda.

"Racing Club informa que, de común acuerdo, Juan Pablo Vojvoda finaliza su etapa como entrenador del primer equipo de fútbol. La institución les agradece a Juan Pablo y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados durante su paso por el club y les desea el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos", señaló el comunicado de la entidad de Avellaneda.

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Asimismo, agregó: "A partir del próximo martes, Sebastián Romero y Luciano Aued asumirán de manera interina la conducción del plantel profesional para afrontar los próximos compromisos".

Vojvoda sólo estuvo tres meses

Vojvoda llegó a la Academia a mediados de junio de 2026, luego de lo que fue un muy flojo semestre que derivó en la salida de Gustavo Costas, ídolo de la institución.

Parecía que Racing había tocado fondo, pero con Vojvoda a cargo la situación del equipo empeoró aún más, ya que no sólo quedó eliminado en la Copa Argentina, sino que también marcha penúltimo en la zona B del torneo Clausura con ocho puntos en 10 partidos, está vigesimotercero en la tabla anual y obligado a ganar este campeonato para disputar alguna competición internacional el año que viene.

El próximo desafío para Racing será el domingo 4 de octubre, cuando visite a Estudiantes de Río Cuarto por la undécima fecha del Clausura.

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