La Capital | Franco Colapinto

Franco Colapinto cerró el jueves de Bakú con tarea por hacer y con Pierre Gasly competitivo con Alpine

El francés fue el mejor del resto y el argentino no terminó cerca de su compañero de Alpine en el callejero de Bakú. Viernes de FP3 y clasificación

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

24 de septiembre 2026 · 09:59hs
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El argentino Franco Colapinto

El argentino Franco Colapinto, de nuevo a pista en Bakú.

Franco Colapinto cerró el atípico jueves de Fórmula 1 de Bakú con sensaciones dispares. Por un lado el Alpine se mostró competitivo en el veloz callejero, pero en manos de su compañero PIerre Gasly, que fue el mejor del resto. El argentino quedó a 6 décimas del francés en un buen 11° lugar de todas formas, pero debe mejorar. La FP3 será a las 5.30 y la clasificación a las 9, por Fox Sports y Disney+.

Alpine respondió en la FP2 a la expectativa de que el veloz callejero le caería bien. Y tanto fue así que Gasly, el sorpresivo poleman de Monza, fue más rápido que un McLaren (Oscar Piastri) y un Red Bull (el retornado Isack Hadjar), para quedar 7°, a 1,496s del mejor tiempo que fue de George Russell, como en la FP1.

Colapinto finalizó a 2,132s en el puesto 11, lo cual no fue malo, como tampoco la diferencia que parece excesiva, pero se trata del circuito más largo del calendario.

>> Leer más: Cambio en la Fórmula 1: por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado

Qué pasó en la FP2 en Bakú

Hasta la piña de Lindblad cerca de los 20 minutos, Gasly con medias giraba medio segundo más rápido que Colapinto en tiempos consistentes de uno y otro lado.

El inglés no le embocó a la pista en el sector más angosto de todo el calendario, antes de entrar a la curva del castillo y pegó varias veces, rompiendo la suspensión. Venía de golpearse en Madrid también, pagando el precio del rookie pese a su buena campaña.

Hubo bandera roja pero no detención del tiempo, por lo que se perdieron 10 minutos de la FP2, sin que el líder Antonelli volviera a pista tras los problemas hidráulicos de la FP1. Aunque lo haría luego.

Luego del parate, salieron todos juntos con gomas blandas a hacer simulacro de clasificación, con Bearman saliendo por una escapatoria con el motor roto.

En el primer intento con blandas, Colapinto quedaba 11° y Gasly 12°, en la primera vez del jueves en que el argentino quedaba delante del argentino por solo 36 milésimas.

Gasly mejoraba en el segundo intento por 250 milésimas y en el tercero se ponía como el mejor del resto con 1m 44,843s. Colapinto debió abortar el segundo por tránsito y el tercero mejoró pero lejos del francés: 1m 45,479s. O sea, 0,636s de diferencia.

Lo que siguió fue prueba de carreras con gomas medias, donde Colapinto mostró consistencia y vueltas más rápidas que el francés en todo momento. El argentino suele mostrarse más sólido que su compañero en ese rubro, que es al cabo el que más importa,

La FP1 del GP de Azerbaiyán

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