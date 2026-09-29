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Anses habilitó el reconocimiento facial para recuperar la Clave de Seguridad Social

Esta función, disponible en la app, permite crear o recuperar la contraseña de forma rápida y segura. Cómo funciona

29 de septiembre 2026 · 13:57hs
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La aplicación Mi Anses suma herramientas para fortalecer la seguridad de las cuentas

La aplicación "Mi Anses" suma herramientas para fortalecer la seguridad de las cuentas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilitó la posibilidad de gestionar contraseñas mediante los datos biométricos. Esto quiere decir que los usuarios deberán confirmar su identidad en la aplicación móvil “Mi Anses” a través del reconocimiento facial y el escaneo del DNI.

Esta herramienta se constituye como una nueva instancia de seguridad a la hora de acceder a la cuenta. Se trata de un avance que ayuda a evitar accesos no autorizados o fraudes. El sistema mismo se encarga de entrecruzar la información biométrica del usuario con la base de datos del RENAPER.

>>Leer más: Anses actualizó la Prestación por Desempleo en octubre: el nuevo monto y quiénes pueden cobrarla

Cómo crear la Clave de Seguridad Social con biometría facial

Los usuarios deben seguir una serie de pasos para habilitar la biometría facial:

  • Ingresar a la app móvil y seleccionar la opción "Crear Clave".
  • Colocar el número de CUIL y escanear el código de barras o QR de la última versión del DNI físico (frente y dorso, según corresponda).
  • Realizar el reconocimiento facial utilizando la cámara del teléfono celular.
  • Crear y confirmar la nueva clave de acceso.

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