Todo lo que hay que saber de los test de Franco Colapinto y la Fórmula 1 en Baréin

Horarios, TV y modalidad para los ensayos de Baréin de esta semana, donde la Fórmula 1 y Franco Colapinto con el Alpine se mostrarán en serio

9 de febrero 2026 · 21:54hs
El Alpine A526 de Franco Colapinto

El Alpine A526 de Franco Colapinto, a pista en Barcelona para los primeros test que no se dejaron ver. Ahora arranca en serio la Fórmula 1 en Baréin.

Ahora sí, la Fórmula 1 sale a pista en forma oficial, en los test que comenzarán en la madrugada argentina de este miércoles en Baréin. Y Franco Colapinto, con el flamante Alpine A526, podrá medirse realmente con los otros 21 pilotos de la parrilla, si bien no será con todos al mismo tiempo.

A las 4 del miércoles se inicia la actividad hasta las 13 (hora argentina), y así será hasta el viernes. Se televisará sólo la última hora de cada día. Distinto será del 18 al 20 de febrero, cuando las ocho horas de ensayos se podrán ver enteras por Disney+ y Fox Sports.

El shakedown de fines de enero en Barcelona fueron test privados, sin acceso a la prensa, pero estos son oficiales. De todas formas, serán muchas horas en pista donde los equipos probarán distintas configuraciones y donde se adivinará por cuáles optarán cada uno.

La modalidad de los test de Baréin

Como pasó en Barcelona, habrá un solo auto en pista de cada equipo, por lo tanto serán 11 al mismo tiempo. De 4 a 8 será la primera tanda, y de 12 a 13 la segunda.

Los pilotos se alternarán el manejo del monoplaza y, en el caso de Alpine, el A526 estará en manos de Colapinto en el lapso de cuatro horas y de Gasly en las otras cuatro, y no está determinado quién saldrá primero en cada día. No habría intercambio de pilotos en cada parte, por lo que cada uno probará en situaciones climatológicas distintas y sus tiempos no serán tan comparables.

En Alpine hay mucha expectativa de que con el A526 se dejará definitivamente atrás el 2025, donde se corrió con un auto sin actualizaciones, con un motor sin evolución desde el año anterior y encima con un modelo montado sobre el chasis 2024. No podía salir de otra manera que ocupando el último lugar en el campeonato de constructores.

El director de Alpine metió presión

Y así lo dejó en claro el director deportivo Steve Nielsen, que les pasó toda la presión a los pilotos. Por eso dijo que este año tendrán la obligación de sumar en todas las carreras y de liderar la parte media de la tabla. Con eso estaría asegurando que los test de Barcelona arrojaron datos muy positivos, con un Alpine que ahora calza motores Mercedes, que estuvieron en el centro de la polémica.

Varios equipos protestaron ante la FIA porque supuestamente esos impulsores (que equipan a ocho autos, los de Mercedes, Alpine, Williams y McLaren) trabajan con una relación de compresión de 18:1 como en 2025, cuando ahora el reglamento obliga a bajarla a 16:1.

Supuestamente por usar materiales distintos en la cámara de combustión, o combustible especial que permitan ese rendimiento, lo cierto es que a la hora de la medición a la temperatura ambiente, la compresión daría 16:1. Y hasta el momento no se inventó nada que pueda efectuar la medición en régimen de marcha.

Así las cosas, hay optimismo en Alpine de dar un salto, en un contexto donde no se puede estar peor. O sí, porque ahora hay un equipo más. Pero parece que el A526 nació bien y se apresta a demostrarlo en Baréin.

