La FNGA reforzó su agenda climática en el Foro Económico de la CAF

Reafirmamos nuestro compromiso con la agenda climática durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 en Panamá el 28 y 29 de enero

Candela Martorell

Por Candela Martorell

23 de febrero 2026 · 14:28hs
Diego Sueiras

Diego Sueiras, presidente de la FNGA, y Vito Scaglione, CEO de la multimedia La Capital, junto a Christian Asinelli, vicepresidente de la CAF

Más de 2.500 líderes y seis jefes de Estado se reunieron para debatir los principales desafíos económicos, sociales y ambientales de la región, en un contexto global atravesado por la urgencia climática. La participación del presidente de la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA), Diego Sueiras tuvo un objetivo claro: fortalecer alianzas estratégicas en América Latina, promover una visión de desarrollo sostenible basada en la innovación y posicionar la Semana del Clima Rosario 2026 como un espacio regional clave para la articulación público-privada en materia de acción climática.

Uno de los paneles centrales en esta materia, fue: “América Latina y el Caribe: Región de soluciones para la acción climática y la biodiversidad”, con la participación de Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente de Panamá; Inés Manzano, ministra de Energía y Minas de Ecuador; Gustavo Manrique, exministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador; y Rachel Biderman, vicepresidenta senior para las Américas de Conservación Internacional.

A pesar de contar con trayectorias institucionales distintas, los participantes coincidieron en un punto central: América Latina y el Caribe poseen en su biodiversidad la base de un nuevo modelo de crecimiento económico, capaz de combinar competitividad internacional, generación de ingresos y estabilidad climática. La biodiversidad, el agua y los ecosistemas dejaron de presentarse como variables ambientales aisladas para ser reconocidos como infraestructura económica estratégica.

Durante el debate, se destacó que fenómenos extremos como las sequías generan impactos económicos millonarios, afectando sectores clave como la energía, el agro y el transporte. También se subrayó la importancia de integrar ambiente, agua y energía bajo una misma visión de política pública, promoviendo mayor inversión en investigación científica, innovación verde y desarrollo tecnológico.

Desde la FNGA valoramos especialmente el consenso alcanzado en torno a la bioeconomía y las soluciones basadas en la naturaleza como motores de crecimiento. La región cuenta con ventajas comparativas únicas: concentra cerca del 40% de la biodiversidad mundial, posee reservas estratégicas de agua dulce y un enorme potencial en energías renovables. Convertir ese capital natural en desarrollo sostenible e inclusión productiva es el gran desafío de esta década.

El foro también evidenció que la sostenibilidad puede integrarse de manera transversal. La décima edición de la Maratón CAF, reconocida por sus estándares ambientales, mostró que incluso los grandes eventos deportivos pueden medir, reducir y compensar su huella de carbono, promoviendo además movilidad sostenible y reducción de plásticos de un solo uso.

América Latina enfrenta una oportunidad histórica. La transición energética, la protección de la biodiversidad y la innovación tecnológica pueden convertirse en pilares de un nuevo modelo de desarrollo.

Para la FNGA, este tipo de espacios son estratégicos porque permiten conectar a decisores políticos, organismos multilaterales, sector privado y sociedad civil en torno a agendas comunes. Nuestra presencia en Panamá fue una oportunidad para buscar inversiones verdes, generar nuevas instancias de cooperación y proyectar a Rosario como un nodo regional de diálogo climático.

