Fin de semana XXL de Semana Santa: cómo funcionarán los servicios en Rosario

Llega un nuevo fin de semana largo por las celebraciones de Semana Santa y desde este jueves comienzan a verse afectado los servicios que ofrece la Municipalidad de Rosario . En este sentido. Habrá guardas mínimas en Salud, no se verá afectada la recolección de residuos y el transporte tendrá modificaciones.

Mientras que el Jueves Santo es día no laborable, el Viernes Santo es feriado, por lo que serán cuatro días de actividad resentida. En este marco, el Palacio de los Leones informó cómo será el funcionamiento de los servicios durante este fin de semana extra largo.

Como es habitual no habrá atención en efectores de salud de primer nivel no abrirán sus puertas, pero el municipio aseguró asistencia en los nosocomios que dependen de la ciudad. Por otro lado, la recolección de residuos no se verá afectada y el Mercado del Patio abrirá sus puertas con normalidad, entre otros servicios. Además, el transporte funcionará con frecuencias reducidas desde el jueves.