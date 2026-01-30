Anmat prohibió una marca de aceite de oliva por ser riesgosa para la salud

El producto estaba falsamente rotulado y fue considerado ilegal. La medida quedó oficializada en el Boletín Oficial

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) hizo pública la prohibición de la elaboración, el fraccionamiento y la comercialización en todo el territorio nacional de un aceite de oliva extra virgen por ser un riesgo para la salud.

Esta medida forma parte de los esfuerzos del organismo para garantizar la seguridad alimentaria y evitar que productos ilegales lleguen a los consumidores. Se insiste en la importancia de verificar que los productos alimenticios cuenten con los registros sanitarios y análisis correspondientes, especialmente en productos tan consumidos como el aceite de oliva, para evitar riesgos a la salud.

Con el objetivo de defender la salud y advertir la medida a los ciudadanos, esta decisión se oficializó a través de la disposición Nº 192/2026 , publicada en el Boletín Oficial.

>> Leer más: Anmat prohibió la venta de más productos para el cabello y un spray medicinal

El aceite de oliva prohibido por Anmat

El producto recientemente prohibido por Anmat se conoce como: "Aceite de Oliva extra virgen, marca Tierra de Oliva, RNPA N° 12301246, fabricado y envasado por Establecimiento Los Juárez, Chamical – La Rioja, RNE N° 12310897”. Según detalló el organismo, la investigación inició a raíz de una consulta Instituto Nacional de Alimentos (INAL) fuera consultado sobre la legitimidad de este producto que llevó a la fiscalización del producto.

De esta manera, a traves del Sistema de Información Federal para la Gestión del Control de los Alimentos (SIFeGA), el organismo verificó que estaba falsamente etiquetado. Según detalló la Anmat, tanto el número de RNPA como el del RNE eran inexistentes.

Frente a ello, la Anmat determinó prohibir su produccion, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional. Además, se encargó de compartir una foto del producto a fin de que los ciudadanos puedan identificar su etiquetado y evitar su consumo. El artículo viene presentado de la siguiente manera: