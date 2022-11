Wanda Nara se quebró al hablar de su separación

El fragmento del programa fue transmitido en LAM y muestra a Wanda diciendo: "Lo supe todo por él". La mediática explicó que no fue ella quien lo encontró o quien le revisó el celular, sino que fue Mauro quien decidió decírselo: "Nos sentamos y él me dijo: 'Quiero contarte esto'". La periodista le preguntó si le había dicho que se había encontrado con otra mujer y ella contó que Mauro dijo: "Sí, y no es una chica normal, por así decirlo, es una chica que en Argentina tuvo muchas otras historias con otras personas en pareja. Entonces ahí empieza todo. A mí no me interesaba que me dijera si había sucedido o no algo, para mí era grave el hecho de que fuera justo con una persona así", explicó Nara.

Wanda Nara quebró en una entrevista .png

Luego, la periodista señaló que todos hablaron de la infidelidad de Mauro y Wanda explicó: "Sí, depende. Hay mujeres en Argentina que te dicen 'eso no es infidelidad', hay mujeres que sí. Yo soy una mujer seria, encontré cosas que a mí no me gustaron". "Algunos mensajes", comentó la periodista. "Sí, algunos mensajes".

"Entonces tuviste la sospecha de una infidelidad. ¿Y qué te dijo?", le preguntó la italiana. "Él me dijo la verdad. Mauro es una persona que, aunque duela, te dice la verdad. Casi siempre discuto con él por esto, porque es alguien que te dice la verdad aunque te haga mal. Y me dijo que ha visto a una persona", recordó Wanda.

Más tarde, la periodista le preguntó: "¿Te da pena que haya terminado así este sueño de amor?". "Me da pena porque soy una que piensa en el amor para siempre, en envejecer junto al hombre que elegí. Pero a veces la vida te sorprende, hay que seguir adelante y buscar siempre la felicidad. Hay que mostrarle a los niños que en lo que te pueda pasar en la vida, uno siempre debe buscar la felicidad", reflexionó Wanda con lágrimas en los ojos y la voz quebrada.