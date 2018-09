Vicky Xipolitakis, sin filtros contra Ottavis: "Él no puede hacer feliz a nadie"

La Griega no tuvo reparos en contar detalles de Ottavis en los audios que se filtraron.

La Griega no tuvo reparos en contar detalles de Ottavis en los audios que se filtraron.

Vicky Xipolitakis y José Ottavis sorprendieron y dieron mucho que hablar allá por el 2016 cuando fueron pareja. Por un lado porque fue un romance inesperado y por otro, porque hubo numerosos rumores en torno a una relación, cuanto menos, llamativa. A eso ahora se sumó que hoy aparecieron audios de La Griega donde habla del polémico diputado Kirchnerista por la provincia de Buenos Aires. Así como no se entendió mucho la relación que mantuvieron durante un tiempo, tampoco quedó claro los motivos por los cuales la relación de pareja se cortó. Pero esta mañana, en el programa “Los ángeles de la mañana", que se emite por El Trece, difundieron unos audios de la futura mamá de Salvador en los que ataca a Ottavis, en los últimos momentos de su noviazgo.



Embed





“El amor no lastima. Tiene cosas que no son de convivencia. Empezó la crisis y le empecé a decir drogadicto de mierda, de todo", aseguró Xipolitakis.





Embed



Entre otras cosas afirmó que "no puede hacer feliz a nadie", "ojalá se deje de drogar, para que no se mate" y "yo no recibí nada más que dolor".