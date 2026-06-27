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Los happy hours no tienen frio en Pichincha

27 de junio 2026 · 00:00hs
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Paula López Breccia

Paula López Breccia, Tatiana Bora y María Noel Goitia

No importa la temperatura, el clima o el día, Pichincha siempre recibe a quienes quieren pasar un buen momento. Amigos, parejas, familias, todos dicen presente cuando se propone ir de “Happy Hour”

Carolina Galfano Muro, Ana Belén Danilo y Cristiana Tusman

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Desiré Santarelli, Sandra Heredia y Yolanda Caminos

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Paula Ochoa y Daiana Pérez

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María Noel Orallo, Eugenia Sánchez y Celeste Roballo

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Guillermina Sánchez, Inés Dulong y Maira Miguel

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