Romina Gaetani hizo una fuerte acusación a Facundo Arana: "Tuvo actitudes violentas"

La actriz aseguró vivió "situaciones no gratas" con su colega cuando grababan la tira "Noche y día". "Hubo griteríos, palabras que no están buenas", reveló.

“Tuve situaciones no gratas con Facundo porque me encontré con cierta violencia de su parte dentro de la novela que hacíamos que no estuvo buena. Creo que no está bueno entrar en detalles ahora, pero él tuvo actitudes violentas conmigo ”, relató Gaetani, ante la mirada atónita del conductor del envío, Ángel de Brito, y su equipo de panelistas, que se sorprendieron ante la revelación de la actriz.

“Hubo griteríos, palabras que no están buenas que se digan, golpes en la mesa. Hay testigos que han visto esto en el motorhome. Eran por cosas relacionadas al trabajo y tenía arranques que no estaban buenos”, aseguró Gaetani, y añadió: “Que alguien te diga ‘si fueras hombre, te cag… a trompadas es un montón, ¿no? Yo en ese momento quedé medio en shock.

“Después nos encontramos en Carlos Paz porque los dos estábamos haciendo temporada y esto sí que no lo puedo reproducir, pero fue más violento que todo lo anterior junto”, siguió Gaetani, quien formó parte del elenco de la legendaria tira para adolescentes “Verano del 98” y después construyó una sólida carrera televisiva a lo largo de la que protagonizó “Soy gitano” y “Herederos de una venganza”, entre otros títulos de gran éxito.

Gaetani contó otro episodio con Arana: “Era la fiesta de la revista Paparazzi y nos estaban sacando fotos y me dijo algo al oído… bueno lo voy a decir. Me mira y con su mejor sonrisa me dice ‘¿tanto quilombo por ser una puta falopera?’. Yo lo digo con una sonrisa porque a mí no me da vergüenza hablar de esto, ni me da vergüenza haber estado mal en mi vida. No me arrepiento de lo que viví. Podría hablar de esto, lo trato y estoy bien conmigo. También sé que puedo ayudar a un montón de personas. No tenía pensado hablar de esto para nada”.

“Esta es la primera vez que lo digo. En ese momento, me acerqué con la copita de champagne y le dije a Facundo ‘ni una cosa ni la otra, amor’; y le choqué la copa. Ni puta ni falopera; y si lo fuera, es mi problema ”, concluyó la actriz.

El alarmante posteo de Facundo Arana

En 2019, Arana sorprendió con una foto en la que promocionaba el videoclip de Gaetani y escribió: “Me atrevo a recomendar esto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio arte... Hasta me dolió verla sufrir tanto en carne viva... no podía creer la intensidad que parecía que iba a terminar como terminan tantos iluminados que no pueden convivir con aquello que no pueden manejar realmente. De verdad era mucho”.

Antes de aclarar que se trató de una felicitación por su exitosa carrera como artista musical, el actor causó preocupación hablando del deteriorado estado de salud de la actriz. “Pensé que se iba a morir. Que se iba a lastimar. Que su cuerpo no iba a aguantar. Como Janis o Amy. Ni menos ni más. Pero de acá. No creo que le guste lo que escribo. Yo vi todo eso. Se lo dije a ella en la cara. Pasó por el infierno. Y ahora vuela libre, pero se quedó por acá. Felicidades, Punga. El mundo te queda chico... pero te quedaste”, señaló.