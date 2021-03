Revelaron el contrato que vincula a Redrado con Salazar

Enseguida el conductor Angel de Brito le pidió que aclare y remarcó: "¿Quién tiene un contrato? ¿Luciana y Redrado?". A lo que Yanina Latorre respondió: "Tienen un contrato en dónde él tiene que mantener a la niñita hasta la mayoría de edad".

"Hay un contrato hasta la mayoría de edad, y después sigue ese contrato con una pequeña disminución", continuó aclarando Cinthia Fenández, otra de las panelistas del programa que se emite por El Trece.

>> Leer más: Cautelar de Redrado contra Luciana Salazar y ahora se habla de extorsión

Yanina Latorre comenzó a detallar: "Hasta los cinco años son 13 mil dólares, porque es más cara se ve la crianza. Redrado tuvo mucho que ver con la llegada de Matilda", comentó generando suspicacias en el piso ya que la niña fue gestada por vientre subrogado. "Biológicamente no es hija de ninguno de los dos. Todo el entorno dice que no es de él, pero él se compromete a ser como un padre", detalló la esposa del ex futbolista.

"Hasta los cinco años de la niñita son 13 mil dólares, a partir de los cinco años hasta los 18 años son 10 mil dólares. Hay un video en manos de Ana Rosenfeld, que se supone que Redrado sabe de su existencia, por lo que la amenaza, y sería: vos me dejás en Pampa y la vía, y este video sale a luz", lanzó la verborrágica Latorre, dando a conocer que todo este contrato queda sellado con un polémico video.

"Es un contrato, un arreglo entre ellos", remató Cinthia Fernández.

Pero Latorre fue por más y disparó: "Legalmente es esto. Le pagó la mudanza. Tiene que tener casa en Nordelta, departamento. Redrado le dio guita, le pagó la mudanza. Es un juego perverso".