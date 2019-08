La novia rosarina de Mike Amigorena está embarazada

El actor Mike Amigorena será papá por primera vez a los 47 años, junto a su novia, la cantante rosarina, Sofía Vitola. La pareja esperó que pasen los tres meses de rigor para dar a conocer la feliz noticia.

Tras los fuertes rumores y las publicaciones en distintas revistas, Mike rompió el silencio y confirmó la buena nueva: "Sí, con Sofía vamos a ser papás", dijo el galán que hace casi un año y medio está en pareja con la rosarina.

Embed Ver esta publicación en Instagram Feliz cumpleaños mi amor hermoso! Te amo ❤️@mik3amigorena_ Una publicación compartida por Sofía Vitola (@souphita) el 30 de May de 2019 a las 9:37 PDT

La paternidad era un asunto pendiente en la vida de Amigorena, pese a su historial de largas relaciones. Mónica Antonópulos y Carla Peterson son dos reconocidas actrices que estuvieron con él, sin embargo los hijos no entraron en los planes comunes. Luego, ambas se convirtieron en madres: Mónica con Marco Antonio Caponi; y Carla con Martín Lousteau.

Ya en 2018 Amigorena había adelantado que la relación con la rosarina era distinta a todas las anteriores: "Estoy re enamorado. A esta altura de mi vida no me permito no estar bien. Yo soy muy feliz solo, pero en este momento con Sofía estoy como nunca estuve. Vale la pena. El amor está vivo y no podría estar con una mejor persona al lado".

En ese mismo diálogo, Mike dejó ver sus deseos, que hoy se ven concretados: "Me gustaría tener hijos, pero no empujo el deseo. He tenido la posibilidad y no ha venido. Estoy abierto", había dicho.

La cantante rosarina está de cuatro meses y el esperado embarazo llega en un momento inmejorable para el actor que la rompe en "Cabaret", el musical que coprotagoniza con Florencia Peña.