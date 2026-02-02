La ceremonia de los Premios Grammy en imágenes

Este domingo se celebró en Los Ángeles la 68ª ceremonia de los reconocidos galardones de la industria musical.

Los Premios Grammy 2026 celebraron lo mejor de la música con figuras como Bad Bunny, Kendrick Lamar y Nicki Nicole destacando en la alfombra roja y en las nominaciones. El espíritu de protesta de grandes estrellas de la música estuvo presente el domingo desde la alfombra roja de los Grammy y a lo largo de la gala.

“Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ICE fuera”, dijo Bad Bunny en medio de una ovación al aceptar el premio al mejor álbum de música urbana. “No somos salvajes, no somos animales, no somos extranjeros. Somos humanos y somos estadounidenses”. Billie Eilish comenzó su discurso de canción del año profesando que “nadie es ilegal en territorio robado”.

Grammy26 / AP

La prevalencia de los prendedores marcó un apoyo mucho más fuerte que el que los organizadores vieron en los Globos de Oro del mes pasado. La reacción pública ha crecido desde que agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon y mataron al enfermero de 37 años Alex Pretti.

En clave local, la presencia de Ca7riel y Paco Amoroso en la ceremonia, invitados y celebrados por colegas internacionales, funcionó como un gesto de validación para la escena argentina contemporánea, cada vez más visible en circuitos globales. En el terreno del rock, The Cure se quedó con el Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa por Songs of a Lost World, un reconocimiento que combinó trayectoria y vigencia.

Grammy25 Ca7riel, a la izquierda, y Paco Amoroso aceptan el premio al mejor álbum de rock latino o alternativo por "Papota" durante la 68.ª edición de los Premios Grammy, el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Grammy02 Sombrío, a la izquierda, y el presentador Trevor Noah aparecen durante la 68.ª edición anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Grammy03 Pharrell Williams interpreta "So Far Ahead" durante la 68.ª edición de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Grammy04 Jelly Roll posa en la sala de prensa con el premio al mejor álbum country contemporáneo por "Beautifully Broken" durante la 68.ª edición de los Premios Grammy, el domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto de Richard Shotwell/Invision/AP)

Grammy05 FKA Twigs posa en la sala de prensa con el premio al mejor álbum dance/electrónico por "EUSEXUA" durante la 68ª edición anual de los Premios Grammy, el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Grammy06 Doechii posa en la sala de prensa con el premio al mejor video musical por "Anxiety" durante la 68.ª edición de los Premios Grammy, el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto de Richard Shotwell/Invision/AP)

Grammy07 Andrew Watt (de izquierda a derecha), Duff McKagan, Chad Smith, Post Malone y Slash interpretan "War Pigs" durante el homenaje en memoria de la 68.ª edición de los Premios Grammy, el domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Grammy08 Lady Gaga posa en la sala de prensa con los premios al mejor álbum vocal pop por "Mayhem" y a la mejor grabación dance pop por "Abracadabra" durante la 68.ª edición de los Premios Grammy, el domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto de Richard Shotwell/Invision/AP)

Grammy09 Sabrina Carpenter interpreta "Manchild" durante la 68.ª edición de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Grammy10 KATSEYE interpreta "Gnarly" durante la 68.a edición anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Grammy12 Bad Bunny acepta el premio al álbum del año por "Debí tirar más fotos" durante la 68.ª edición de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Grammy13 Laurent Bouzereau, segundo desde la izquierda, recibe el premio a la mejor película musical por "Música de John Williams" durante la 68.ª edición de los Premios Grammy, el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Grammy14 Cirkut (de izquierda a derecha), Gesaffelstein, Andrew Watt y Lady Gaga llegan a la 68.ª edición de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP)

Grammy15 Andrew Watt posa en la sala de prensa con el premio a la mejor grabación dance pop por "Abracadabra" durante la 68.ª edición de los Premios Grammy, el domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto de Richard Shotwell/Invision/AP)

Grammy16 Harry Styles, entrega el premio al álbum del año a Bad Bunny por "Debí Tirar Más Fotos" durante la 68.ª edición de los Premios Grammy, el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Grammy17 SZA posa en la sala de prensa con los premios a la grabación del año y a la mejor interpretación de rap melódico por "Luther" durante la 68.ª edición de los Premios Grammy, el domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto de Richard Shotwell/Invision/AP)

Grammy18 Finneas y Billie Eilish aceptan el premio a la canción del año por "Wildflower" durante la 68.a edición anual de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Grammy19 Brandy Clark, Reba McEntire y Lukas Nelson interpretan "Trailblazer" como homenaje con una imagen de Ozzy Osbourne en pantalla durante la 68.ª edición de los Premios Grammy, el domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Grammy20 Jon Batiste posa en la sala de prensa con el premio al mejor álbum de música americana por "Big Money" durante la 68.ª edición de los Premios Grammy, el domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto de Richard Shotwell/Invision/AP)

Grammy21 Jon Batiste rinde homenaje durante la 68.ª edición de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Grammy22 Lady Gaga interpreta "Abracadabra" durante la 68.ª edición de los Premios Grammy el domingo 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Grammy00 Jamie Foxx entre el público durante la 68.ª edición de los Premios Grammy, el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)

Grammy23 Bruno Mars performs "I Just Might" during the 68th annual Grammy Awards on Sunday, Feb. 1, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello)

Grammy24 Pharrell Williams recibe el premio Dr. Dre Global Impact durante la 68.ª edición de los Premios Grammy, el domingo 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles. Q-Tip observa desde la derecha. (Foto AP/Chris Pizzello)