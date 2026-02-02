La ceremonia de los Premios Grammy en imágenes

Este domingo se celebró en Los Ángeles la 68ª ceremonia de los reconocidos galardones de la industria musical.
Los Premios Grammy 2026 celebraron lo mejor de la música con figuras como Bad Bunny, Kendrick Lamar y Nicki Nicole destacando en la alfombra roja y en las nominaciones. El espíritu de protesta de grandes estrellas de la música estuvo presente el domingo desde la alfombra roja de los Grammy y a lo largo de la gala.
“Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ICE fuera”, dijo Bad Bunny en medio de una ovación al aceptar el premio al mejor álbum de música urbana. “No somos salvajes, no somos animales, no somos extranjeros. Somos humanos y somos estadounidenses”. Billie Eilish comenzó su discurso de canción del año profesando que “nadie es ilegal en territorio robado”.
La prevalencia de los prendedores marcó un apoyo mucho más fuerte que el que los organizadores vieron en los Globos de Oro del mes pasado. La reacción pública ha crecido desde que agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon y mataron al enfermero de 37 años Alex Pretti.
En clave local, la presencia de Ca7riel y Paco Amoroso en la ceremonia, invitados y celebrados por colegas internacionales, funcionó como un gesto de validación para la escena argentina contemporánea, cada vez más visible en circuitos globales. En el terreno del rock, The Cure se quedó con el Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa por Songs of a Lost World, un reconocimiento que combinó trayectoria y vigencia.
