Coldplay en "Telenoche": cuándo y dónde ver la entrevista a Chris Martin y Jonny Buckland

Los Coldplay Chris Martin y el baterista Jonny Buckland concedieron a "Telenoche" la única entrevista que la banda inglesa ofreció durante su estancia en la Argentina en el marco de la gira "The Spheres World Tour" . La charla con Juana Viale y el Bebe Contepomi se podrá ver en Rosario este martes por la noche en la pantalla de El Tres.

Vestido con una remera turquesa, pantalones negros y zapatillas blancas, Martin confesó la emoción que siente al ver el entusiasmo del público argentino que llevó a la banda a grabar un disco en vivo de su gira anterior, "A Head Full of Dreams Tour", durante uno de los shows que brindaron en el Estadio Único de La Plata, en 2017.

Este 2022, el grupo eligió que el tercero de los diez shows que programó en el Monumental de Núñez en el marco del "Music Of The Spheres World Tour" fue transmitido en vivo al mundo entero, con la frutilla del postre que le dio a la presentación la actuación de Jin, de la banda surcoreana BTS, quien cantó su nuevo tema "The Astronaut".

Embed Chris Martin le concedió una entrevista a @eltreceoficial con Juana Viale. #Coldplay pic.twitter.com/kANjKyOPgB — Real Time (@RealTimeRating) November 7, 2022

La información fue adelantada por Maite Peñoñori en "Intrusos" por América, quien reveló que el cantante y el baterista de la banda accedieron a charlar con la prensa por el cariño que recibieron durante su estadía en el país. Más tarde, la propia Juanita confirmó el anticipo en Instagram y contó que le hizo dos regalos "importantes" a Martin.

Peñoñori contó que Martin “no da notas desde que se le apareció hace algunos meses a Jimmy Fallon en el estudio, pero en todo lo que fue su gira no dio ninguna nota”, ni siquiera cuando tuvo el problema de salud que lo obligó a suspender sus shows en Río de Janeiro, Brasil.

>> Leer más: Coldplay tocó con los Soda Zeta Bosio y Charly Alberti y explotó el estadio de River

Asimismo, aseguró que para conceder la nota pidieron conocer los perfiles de quiénes los iban a entrevistar y que la elección de la nieta de Mirtha Legrand se dio por la acción que llevó adelante en defensa de las mujeres iraníes, cuando se cortó un mechón de pelo y subió el video a las redes sociales.

Juanita Viale Coldplay.mp4

Coldplay invitó a la actriz y cantante iraní Golshifteh Farahani a interpretar un tema junto a ellos, como una forma de manifestar su apoyo a las mujeres de ese país. Además, se destacó que el activismo ecológico de Juanita fue otro de los motivos que la llevaron a ser la elegida para llevar adelante la entrevista.

La entrevista fue grabada en los estudios de El Trece, que se encuentra cerca del hotel Four Seasons, donde se aloja la banda. La banda inglesa, según relató Peñoñori, exigió tanto Viale como Contepomi estén hisopados y solicitó que nadie les pida selfies.