A un día del estreno de El Potro, lo mejor del amor, el hijo del cantante cordobés se expresó a través de las redes sociales sobre la película que está basada en la vida de su padre y que dividió a la familia. Tanto Beatriz Olave como Ulises Bueno, madre y hermano del músico manifestaron su descontento con el largometraje del que participó Ramiro, el hijo que Rodrigo Bueno tuvo con Patricia Pacheco.









La madre del cantante que murió en un accidente de tránsito en junio del 2000, aseguró que la película "no no tiene nada que ver con Rodrigo" y que se basa en un relato de "una mujer despechada". Sus palabras son en referencia a Patricia Pachecho, quien dio su testimonio a la directora del filme para que pudiera contar su historia.

Ramiro, que tuvo una participación especial en la película, escribió un posteo en su cuenta de Instagram en el que se refirió al enfrentamiento familiar que se generó en medio de la polémica. "Digan lo que digan. Hablan sin saber. Que hable quien quiera. Yo lo único que voy a decir es que estoy orgulloso por haber tenido un padre que me amo y no necesito que me lo cuente nadie para saberlo", aseguró el joven de 20 años, que se recibió de periodista deportivo.

Además, acompañó su mensaje con una foto en la que aparece sobre el escenario con su padre durante un show y con la letra de una popular canción del Potro: "No vivimos de lo que dirán, si la gente habla por hablar. Un papel no es la felicidad, yo te amo y esa es la verdad".

Ulises Bueno, tío de Ramiro y hermano de Rodrigo, también se había referido a través de su cuenta oficial en las redes sociales. "Así la cuentan los que no te conocieron", escribió sobre la imagen de un caballo de madera con la sombra de un potro, como apodaban al popular cantante cordobés.

Aunque había dejado en claro que no quería entrar en conflicto con su sobrino, a quien le dedicó un posteo apoyándolo, días antes del estreno de la película. "Nosotros somos tu familia y estamos dispuestos a acompañarte en todas. No estamos enojados. ¡Te amamos mucho! Dejalos que hablen. Nosotros nunca vamos a dejar de ser una familia".