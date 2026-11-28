El Teatro El Círculo cerró el año con una invitación para el que viene. La reconocida sala de la ciudad presentó su temporada de abono 2027, compuesta por 12 funciones excepcionales de ópera, conciertos, musicales y ballet de alto nivel internacional. El Círculo es, sin dudas, un emblema cultural rosarino que no sólo aloja grandes producciones del mundo, sino que también produce espectáculos originales de gran calidad. Como cada año, la prestigiosa sala invita a los rosarinos a asociarse como una forma de “apoyar la cultura local, acceder a beneficios exclusivos, participar de actividades especiales y contribuir a la preservación de un espacio histórico.