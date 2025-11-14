Hotel Plaza Real y Sanatorio de la Mujer, juntos por el Cáncer de mama

En el marco de Octubre Rosa, para incentivar en la prevención del Cáncer de Mama, el hotel Plaza Real y el Sanatorio de la Mujer, organizaron un encuentro para concientizar, prevenir y sensibilizar a las mujeres en la realización de los estudios ginecológicos. Profesionales destacados, disertaron en un auditorio lleno de mujeres con entrada libre y gratuita.