Tras una semana de protestas y represión, Irán acumula 15 muertos y casi 600 detenidos

La red de activistas de derechos humanos iraní Hrana afirmó que al menos 15 personas murieron desde el inicio de las protestas en Irán hace una semana y 582 fueron arrestadas. "En los últimos siete días se registraron manifestaciones en al menos 174 puntos de 60 ciudades en 25 provincias", añadió la organización en un comunicado del 3 de enero, en el que denuncian que "las fuerzas del orden recurrieron a la violencia, emplearon medidas de control de multitudes, realizaron arrestos e impusieron un clima de seguridad reforzado en varias ciudades".

Los videos de las protestas publicados en las redes sociales de Hrana, un organismo que se apoya en una red de activistas dentro de Irán para sus informes, muestran a las fuerzas de seguridad estatales lanzando gases lacrimógenos y ráfagas de disparos para dispersar a los manifestantes en varios puntos del país, así como el arresto con violencia de algunos de los ciudadanos.

Paralelamente, el grupo de derechos kurdos Hengaw elevó el número de víctimas a 17, una de ellas identificada como Latif Karimi, un ciudadano de Malekshahi "atacado directamente por las fuerzas gubernamentales", señala la organización en una nota de prensa.

En Malekshahi, provincia de Ilam, diversos colectivos de derechos humanos denunciaron una situación especialmente grave el sábado, cuando al menos cuatro personas murieron y 30 resultaron heridas tras el ataque de las fuerzas de seguridad a una concentración, según estimaciones de IHRNGO, una entidad de derechos humanos en Irán.

En Irán se están jugando la vida en cada protesta Admirable el valor de este pueblo pic.twitter.com/OR1FpPmjpU

El domingo, octavo día de concentraciones, comerciantes de Teherán cerraron sus negocios para a unirse a las manifestaciones, un día después de que el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, asegurara que "los alborotadores deben ser puestos en su lugar".

Los enfrentamientos más intensos se registraron en zonas occidentales de Irán, pero también se produjeron choques entre manifestantes y la Policía en Teherán, en zonas centrales y en la provincia meridional de Baluchistán.

El jefe de la Policía de Irán, Ahmad-Reza Radan, dijo que son buscados los líderes de las protestas para su arresto, y aseguró que "un gran número de líderes en el espacio virtual fueron detenidos". Hrana y la agencia de noticias Tasnim, afiliada al Estado, señalaron la detención de un administrador de cuentas en línea que instaba a las protestas.

De comerciantes a estudiantes y ciudadanos

Si bien las protestas comenzaron como una iniciativa entre comerciantes de Teherán en contra del encarecimiento de los precios, entre otras dificultades económicas, pronto las concentraciones atrajeron también a estudiantes y ciudadanos en otras partes del país, quienes añadieron protestas antigubernamentales y consignas como "no queremos una república islámica" y "muerte al dictador", según precisó Hrana.

La presión económica, que se intensificó desde septiembre, cuando Naciones Unidas reimpuso sanciones al país por su programa nuclear, desplomó el rial iraní, que ahora se cotiza a aproximadamente 1,4 millones por dólar.

Los precios de la carne, el arroz y otros alimentos básicos se encarecieron hasta un 40 %, según la tasa de inflación anual. En diciembre, Irán subió los precios del combustible, que se mantuvo como uno de los más baratos del mundo gracias al subsidio estatal.

El gobierno tuvo dificultades para proporcionar agua y electricidad en todo el país durante todo el año y los organismos financieros mundiales predicen una recesión en 2026.

Mientras tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que su país "acudirá al rescate" de los manifestantes iraníes si las fuerzas de seguridad de la República Islámica les disparan y los matan, unas palabras que resuenan con más fuerza en Teherán tras la incursión militar estadounidense en Caracas para detener al presidente Nicolás Maduro.

"Nuestro hombres están preparados y listos para partir", aseveró.