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Milei en España: encuentro con opositores, audiencia frustrada con el rey e insultos a periodistas

El presidente se reunió con Díaz Ayuso y habló por videollamada con Abascal. Defendió su plan económico y volvió a atacar a Pedro Sánchez

21 de octubre 2026 · 17:47hs
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El presidente Javier Milei se reunió con Isabel Díaz Ayuso

El presidente Javier Milei se reunió con Isabel Díaz Ayuso, la titular de la Comunidad de Madrid.

El presidente Javier Milei cerró este miércoles su visita a España con una reunión con la titular de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y una videollamada con el líder de Vox, Santiago Abascal. La jornada incluyó un pedido frustrado de audiencia con el rey Felipe VI, una defensa de su programa económico y nuevos insultos contra el mandatario ibérico, Pedro Sánchez, y periodistas.

El encuentro con Ayuso, referente del Partido Popular (PP), se desarrolló a puertas cerradas y sin conferencia de prensa. Duró cerca de dos horas y tuvo lugar en las instalaciones del Canal de Isabel II, sede temporal del gobierno regional. Milei la invitó a viajar a la Argentina y la dirigente conservadora le pidió que asista a la Cumbre Iberoamericana de noviembre próximo en Madrid.

Antes, el presidente visitó la Fundación Disenso, vinculada a Vox. Allí se reunió con el secretario general del partido, Ignacio Garriga, y el director de la entidad, Jorge Martín Frías. En ese encuentro, el primer mandatario habló por videollamada con Abascal, quien se encontraba en actividades de precampaña fuera de la capital española.

“Dicen que no me quieres más”, bromeó Milei ante la ausencia de una reunión presencial. Abascal le respondió que por eso estaba en su despacho y le agradeció su discurso de la mañana. La visita se produjo a poco más de un mes de las elecciones generales españolas, convocadas para el 29 de noviembre.

La foto frustrada entre Milei y el rey

La agenda tampoco incluyó una audiencia con Felipe VI. Según fuentes de la Casa Real citadas por la agencia EFE, el gobierno argentino manifestó informalmente su interés, pero Zarzuela, la sede oficial del monarca, recordó que la práctica habitual exige acompañar ese encuentro con una cita con el presidente del gobierno español. El viaje no contempló reuniones con miembros del gobierno de Sánchez.

Milei, quien descartó reunirse con Sánchez, atribuyó la falta de una audiencia con el monarca a dificultades de agenda y aseguró que mantiene una excelente relación con él. Durante su exposición en Nueva Economía Fórum, en el Real Casino de Madrid, llamó al líder socialista “impresentable dictador”.

Sánchez le contestó con dos posteos en redes sociales. En uno, defendió sus políticas y se reivindicó como "zurdo". En otro, subió una canción de Lali Espósito, quien sufrió en las redes los ataques del presidente argentino y la militancia libertaria.

Frente a empresarios, Milei responsabilizó a la volatilidad internacional y a la oposición por la suba del riesgo país. Sostuvo que la Argentina reacciona con mayor intensidad a los movimientos de los mercados globales y calificó al kirchnerismo como “una peste peor que los orcos”, al que acusó de amenazar con destruir las reformas.

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También pidió respaldo para las presidenciales de 2027 y sostuvo que la continuidad de su gestión permitiría mejorar la calificación crediticia del país.

Proyectó exportaciones por 200.000 millones de dólares en cuatro años, impulsadas por la energía y la minería, y defendió el equilibrio fiscal y la desregulación.

Más cruces con periodistas

A la salida, Julia Molina, de la Cadena SER, le preguntó si su presencia incomodaba al PP y a Vox. “Me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y de miserables políticos. Quizás vale para tu caso”, respondió. La cronista explicó después que buscaba consultar por la recepción de sus aliados y dijo que nadie del entorno presidencial se disculpó.

Leer más: Pullaro, Frigerio y Llaryora le hacen un guiño a Milei: quieren eliminar las Paso

El presidente también calificó de corrupto al diario Clarín y descalificó a Ismael Juárez, de El Intermedio, cuando le preguntó por los argentinos que no llegan a fin de mes. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España condenó los ataques y reclamó respeto para los trabajadores de prensa.

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