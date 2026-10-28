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Accidente ferroviario en España: Cancillería expresó sus condolencias y activó el consulado en Madrid

El gobierno argentino manifestó su pesar por el choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo, que dejó al menos 30 muertos y más de 80 heridos

28 de octubre 2026 · 11:20hs
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Accidente ferroviario en España: Cancillería expresó sus condolencias y activó el consulado en Madrid

La Cancillería argentina expresó este miércoles su “profundo pesar” por el choque de dos trenes de alta velocidad en España, que dejó al menos 30 muertos y más de 80 heridos. Además, informó que la Embajada argentina en España y el Consulado General en Madrid permanecen en alerta para determinar si hay ciudadanos argentinos entre las víctimas.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores transmitió sus “más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas” y manifestó la solidaridad del país con España. “La República Argentina hace llegar su solidaridad al pueblo de España ante esta tragedia”, señaló el texto oficial.

Como parte del operativo de asistencia, el Consulado General en Madrid habilitó un teléfono de guardia para atender consultas vinculadas con el accidente. El número informado es +34 609 240 408.

Cómo fue el choque de trenes en Toledo

El accidente ocurrió a las 8.54, hora local, en el kilómetro 118 de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía, entre las localidades de Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo.

Según las primeras informaciones, un tren AVE de la compañía pública Renfe embistió por detrás a una formación de Iryo que se encontraba detenida sobre las vías. Entre ambos trenes viajaban 544 pasajeros: 397 en la formación de Renfe y 147 en la de Iryo.

>> Leer más: Choque de trenes en España: al menos 30 muertos y decenas de heridos en Toledo

La violencia del impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y la caída de dos de ellos por un terraplén. El balance difundido durante las primeras horas fue de 30 personas fallecidas y más de 80 heridas, aunque las autoridades advirtieron que la cifra podía modificarse a medida que avanzaran las tareas de rescate.

Los equipos de emergencia desplegaron bomberos, efectivos de la Guardia Civil, personal sanitario y unidades de cuidados intensivos móviles para asistir a los pasajeros y trasladar a los heridos.

Investigan las causas del accidente

Las primeras hipótesis apuntan a una posible falla en el sistema de seguridad ferroviaria. Según las informaciones difundidas desde España, una incidencia habría obligado a detener varios trenes en la zona. Luego, cuando se autorizó la reanudación de la marcha, la formación de Iryo no habría logrado avanzar.

En ese contexto, se investiga si un operador del centro de control de Atocha autorizó por error al tren de Renfe a continuar, pese a que la señalización indicaba que debía detenerse. Por el momento, esa versión forma parte de las hipótesis iniciales y las causas del siniestro permanecen bajo investigación.

Como consecuencia del choque, quedó interrumpida la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía, sin una previsión confirmada para la normalización del servicio.

Un nuevo accidente mortal en la línea Madrid-Andalucía

La tragedia se produjo meses después del accidente ferroviario ocurrido en enero en Adamuz, en la provincia de Córdoba, donde murieron 46 personas tras otro siniestro que involucró a trenes de Renfe e Iryo.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, suspendió su agenda y expresó su preocupación por el accidente. También aseguró que los servicios de emergencia trabajan en el lugar en coordinación con las distintas administraciones.

Las autoridades españolas mantienen el operativo de asistencia e identificación de las víctimas, mientras continúa la investigación para determinar cómo se produjo la colisión.

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