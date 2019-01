Los últimos meses fueron «tranquilos" en Venezuela. No se registraron grandes manifestaciones ni tampoco hubo importantes movimientos políticos por parte de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, parece que esta semana los días de "calma" política y social acabaron. La falta de liderazgo dentro de la oposición del gobierno, un hecho que quedó patente durante los meses previos a las últimas elecciones presidenciales —a las que finalmente la Mesa de Unidad Democrática (MUD), ya disuelta, no presentó ningún candidato—, fue una de las claves para el mantenimiento de la "falsa paz". A pesar de que no se hayan registrado masivas manifestaciones sociales en las calles venezolanas, y que los políticos de la oposición no hayan realizado importantes actos institucionales en contra del oficialismo —contando, a priori, con el mínimo o nulo rango de acción—, el descontento siguió presente en el país, cada día más empobrecido.

Tras las elecciones, a pesar de que gran parte de las potencias extranjeras y la mayoría de los países de la región aseguraron no reconocer a Maduro como ganador de los comicios, nada impidió que éste tomara posesión del cargo el pasado día 10 de enero.

Con motivo de esta ceremonia, comenzaron a removerse nuevamentes las aguas. Las naciones integrantes del Grupo Lima, a excepción de México, instaron a Maduro a que no asumiera por segunda vez la presidencia de Venezuela y que transfiriera de "forma provisional" el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición desde las elecciones parlamentarias de 2015, "hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas".

Lejos de los primeros planos

De esta forma, la diezmada oposición venezolana comenzó a ejercer mayor presión sobre el gobierno bajo el liderazgo del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, de 35 años, quien asumió el poder el pasado mes de enero pasando de ser un completo desconocido a nivel nacional e internacional, a ser principal objetivo de los focos. Guaidó, un ingeniero industrial, declaró a Maduro como un "usurpador", al tiempo que se ofreció a encabezar un gobierno de transición.

A ello se sumó el "alzamiento militar" sucedido en la madrugada del pasado lunes, cuando un grupo de sargentos venezolanos se atrincheraron con armas en las instalaciones de un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en San José de Cotiza, en Caracas. Los hechos fueron retransmitidos a través de las redes sociales por uno de los implicados, el sargento mayor Mander Figueroa, quien envió varios videos a través de Twitter, llamando a la sociedad y al resto de militares venezolanos a salir a las calles.

A pesar de que dicha operación fue fallida, ya que efectivos de las Fuerzas Armadas de Venezuela redujeron y detuvieron a los atrincherados, vecinos de la zona de San José de Cotiza salieron a las calles para protestar contra la represión del gobierno, volviendo a verse imágenes que recrean la violencia sucedida en 2017. Tal y como ayer miércoles informó la oposición, durante dichas protestas se registraron muertos.

El mismo día, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela dictaminó que todas las actuaciones y actividades ejercidas por el Parlamento venezolano, encabezado por Guaidó, quedaban suspendidas por encontrarse dicho órgano en desacato. Como consecuencia, la oposición convocó una manifestación contra el gobierno de Nicolás Maduro para ayer, al tiempo que indicó que asumían "las competencias de la Constitución", explicó Guaidó en una entrevista. "Lo primero es que hemos asumido nuestro rol en esa transferencia como lo acordamos el martes pasado en la asamblea legítima de Venezuela, la única reconocida en el mundo por voto popular. Cuenten los venezolanos aquí y en el mundo que estamos haciendo todo por restablecer el orden constitucional para que cese la usurpación, logremos ese gobierno de transición y tener elecciones libres".

En las últimas horas, y frente a miles de personas que se encontraban participando en la convocada protesta, Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela, un hecho que fue respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quienes reconocieron en los últimos minutos a Guaidó como presidente, junto con países como Argentina, Perú, Paraguay, Brasil o Colombia, entre otros.