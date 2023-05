Santiago Peña, el candidato presidencial del Partido Colorado de Paraguay, se impuso con facilidad a sus contendientes. Con 99,82% del voto escrutado, Peña lograba el 42,77% de los votos mientras su principal competidor, Efraín Alegre , al frente de una amplia coalición de liberales, izquierdistas y derechistas, apenas r eunía 27,48%. En Paraguay no hay balotaje y se consagra presidente el ganador de la primera vuelta . El partido del dictador Alfredo Stroessner seguirá así dirigiendo los destinos del país.

Había dudas sobre el resultado, porque el "coloradismo" llegó dividido a la elección , con Peña respaldado por el ex presidente Horacio Cartes y rechazado por el actual mandatario, Mario Abdo Benítez. Pero el opositor Efraín Alegre quedó muy por debajo de las expectativa s y durante todo el escrutinio estuvo muy lejos del presidente electo.

Alrededor de las 19.30 hora de Paraguay, Peña subió al escenario en la sede central del Partido Colorado en Asunción y agradeció en primer lugar a Horacio Cartes, su padrino político, ausente durante la campaña debido a las acusaciones de corrupción en su contra. "Quiero agradecerle al presidente de la ANR (siglas del nombre oficial del partido colorado) , Horacio Cartes, por esta victoria colorada y paraguaya", afirmó Peña, antes de proseguir con reconocimientos a otros miembros del partido y su familia. Peña fue ministro de Economía de Cartes. Luego Peña no olvidó el tradicional llamado a la unidad nacional. “La tarea que no espera no es para un solo partido, hay que convocar a la unidad y al consenso", declaró. Habrá que ver hasta qué punto hace realidad esa apertura, pero mucho dependerá de la necesidad de alcanzar mayorías en el Congreso, que se renovaba por completo.