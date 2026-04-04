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Santa Fe aparece en una red de contrabando de neumáticos con cifras multimillonarias

La organización tenía contactos en casi una decena de provincias. Desde Paraguay también traían celulares de alta gama y cigarrillos, entre otros productos

4 de abril 2026 · 11:36hs
La policía apuntó contra una empresa de encomiendas por el contrabando.

Foto: PFA.

La policía apuntó contra una empresa de encomiendas por el contrabando.

Una investigación sobre contrabando de neumáticos y otros bienes fabricados fuera del país develó una amplia red de venta ilegal que incluye a Santa Fe entre los destinatarios. Los encargados de los allanamientos secuestraron mercadería cuyo valor asciende a 477 millones de pesos e identificaron a 26 personas bajo sospecha.

Uno de los puntos principales de la ruta de los artículos es una empresa de encomiendas de la localidad bonaerense de Pablo Nogués. Los movimientos en el depósito de la firma habían sido detenidos previamente por una orden judicial y esto permitió el hallazgo de una parte importante de los cargamentos que ingresaron a la Argentina por canales clandestinos.

Fuentes de la Policía Federal Argentina (PFA) detallaron este viernes que la organización criminal traía todo tipo de artículos y productos desde Paraguay, aunque ninguno estaba declarado como corresponde en la aduana. Después del cruce de la frontera, los delincuentes contaban con clientes en la ciudad de Buenos Aires y ocho provincias.

Contrabando de neumáticos chinos y brasileños

El expediente de la causa sobre contrabando está en manos del titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico 2, Pablo Yadarola. El magistrado ordenó 30 allanamientos en los distritos antes mencionados y el despliegue concluyó con el secuestro de una abrumadora cantidad de bienes que ingresaron al país de manera ilegal.

Contrabando neumáticos 2
La Policía Federal Argentina (PFA) desbarató una red de contrabando y venta ilegal de neumáticos y otros productos trasladados desde Paraguay.

La Policía Federal Argentina (PFA) desbarató una red de contrabando y venta ilegal de neumáticos y otros productos trasladados desde Paraguay.

En total, 21 hombres y cinco mujeres fueron identificados como cómplices de la organización polirrubro. Entre la mercadería hallada se destacan más de 1.200 neumáticos fabricados en Brasil y China. En Pablo Nogués se hallaron encomiendas de cubiertas para camiones con importante valor comercial, pero también había otras aptas para autos y camionetas de alta gama.

>> Leer más: Gendarmería decomisó un importante contrabando en el peaje de General Lagos

La empresa denunciada en la provincia de Buenos Aires también tenía guardados electrodomésticos y una buena cantidad de cartones de cigarrillos extranjeros. Este fue uno de los sitios principales apuntados por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) a la hora de esclarecer cómo se distribuían los bienes procedentes de Paraguay.

La ruta del contrabando llevó a las fuerzas de seguridad a realizar allanamientos en Jujuy, Santa Fe, Córdoba, Chubut, Misiones, San Luis, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En algunos casos no sólo detectaron lugares utilizados para acopio, sino también negocios dedicados a la venta de la mercadería.

Cigarrillos, celulares, mochilas y juguetes

Además de los neumáticos, la policía encontró más de 2.000 atados de cigarrillos fabricados en el exterior, así como documentación vinculada con la empresa de encomiendas de Pablo Nogués. El listado de bienes secuestrados incluye 650 juguetes chinos, 214 perfumes y 23 teléfonos móviles de alta gama.

Contrabando neumáticos 3

Por otro lado, los agentes encargados del operativo hallaron 151 artículos de electrónica e indumentaria de primera línea, 120 alfombras, 110 mochilas y 90 termos. También denunciaron el contrabando de cuatro computadoras portátiles, 6 relojes inteligentes, dos tablets y cajas de herramientas.

Finalmente, las fuerzas federales detectaron que los contrabandistas tenían algunas dosis de marihuana. En lo que respecta al movimiento de dinero en efectivo, los agentes se llevaron $ 10.400.000 y 400 dólares.

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