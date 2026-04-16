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Nuevo sistema digital de entrada y salida para turistas en Europa: cuáles serán los requisitos

La Unión Europea busca reemplazar los sellos en pasaportes por controles biométricos. El sistema ya rige y apunta a agilizar fronteras y reforzar la seguridad

16 de abril 2026 · 09:27hs
El EES entró en vigencia definitiva el pasado 10 de abril

El EES entró en vigencia definitiva el pasado 10 de abril

La Unión Europea activó el Sistema de Entrada/Salida (EES), un modelo digital que transforma el control migratorio en el espacio Schengen. El esquema reemplaza los sellos tradicionales en pasaportes por un registro automatizado con datos biométricos.

El sistema se aplica a viajeros sin ciudadanía europea que ingresan por estadías cortas, de hasta 90 días. En cada cruce de frontera, los turistas deben utilizar kioscos de autoservicio que capturan información personal, huellas dactilares e imagen facial.

El EES comenzó a operar plenamente el 10 de abril y registra cada ingreso y egreso en una base de datos que conserva la información durante tres años, salvo renovación del pasaporte.

El EES funciona en 29 países: 25 miembros de la Unión Europea y cuatro asociados al espacio Schengen (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza). Entre ellos figuran Francia, Alemania, Italia, España, Países Bajos, Portugal y Grecia, entre otros. Sin embargo, naciones como Chipre e Irlanda quedan fuera del sistema y mantienen el sellado manual de pasaportes.

>> Leer más: Quieren blindar el sistema de salud local y declararlo intransferible

Cuáles son los datos personales que solicita el nuevo sistema

El requisito aplica a turistas y viajeros de negocios provenientes de países fuera de la Unión Europea, incluidos los de América Latina, Asia y África.

Al momento de ingresar al espacio Schengen, el EES captura:

  • Nombre y apellido
  • Número de pasaporte
  • Fecha y hora de entrada y salida
  • Punto de ingreso y egreso
  • Fotografía facial
  • Huellas dactilares
  • Antecedentes de ingresos denegados

    Quedan exceptuados ciudadanos europeos, residentes con permisos vigentes, familiares directos de ciudadanos de la UE, participantes de programas oficiales, tripulaciones y personal militar.

    Desde la Comisión Europea señalaron que el sistema moderniza los controles fronterizos, agiliza el tránsito de pasajeros y mejora la trazabilidad de los movimientos dentro del espacio Schengen. Además, permite prevenir la inmigración irregular y detectar el uso de identidades falsas.

    En los primeros días de implementación, las autoridades rechazaron el ingreso de unas 24.000 personas por irregularidades en la documentación o falta de justificación del viaje. También identificaron más de 600 casos considerados riesgos potenciales para la seguridad.

    El arranque del sistema generó demoras en algunos aeropuertos, aunque las autoridades prevén una normalización progresiva a medida que se consolide su uso.

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