Murieron al menos 20 personas en un atentado explosivo en Colombia

El departamento del Cauca sufre una arremetida violenta en las últimas horas, que el gobierno adjudicó a las disidencias de las desparecidas Farc

Un atentado con un artefacto explosivo en una ruta del suroeste de Colombia dejó al menos 20 muertos y 36 heridos, según detallaron autoridades del Cauca, departamento asediado por una arremetida violenta en las últimas horas que el gobierno adjudicó a las disidencias de las desparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Hasta el momento se registran quince mujeres y cinco hombres fallecidos, todos mayores de edad, según detalló en la red social X (ex-Twitter) el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán. Sobre los heridos, precisó que tres permanecen en cuidados intensivos y cinco menores se encuentran “fuera de peligro”.

El Instituto Nacional de Medicina Legal indicó en un comunicado que desde las primeras horas inició el trabajo forense para la identificación de los cuerpos, que luego serán entregados a sus familiares.

El ataque ocurrió el sábado, cuando un explosivo detonó al paso de un colectivo que circulaba sobre la vía Panamericana en el sector El Túnel, en Cajibío, departamento del Cauca, que junto al aledaño Valle del Cauca soportaron una arremetida violenta en los últimos días.

La Gobernación caucana declaró el domingo tres días de luto en memoria de las víctimas.

“Fueron personas muy inocentes, había niños, familias que salieron de sus trabajos y vinieron a llevar sus mercados”, destacó un testigo, Miyer Reinoso.

La potente explosión dejó un cráter de 200 metros cúbicos en la carretera y más de una decena de vehículos reducidos a hierros retorcidos.

Esa región es considerada un punto clave para las economías ilícitas de grupos armados ilegales que se encuentran en permanente disputa por el control de las áreas de cultivo de hoja de coca y la ruta de acceso marítimo y fluvial para el tráfico de droga hacia Centroamérica y Europa.

Las autoridades de seguridad colombianas dijeron que hubo 26 atentados “criminales” en esa zona durante los últimos días, que adjudicaron a la facción Jaime Martínez de las disidencias de las desaparecidas Farc.