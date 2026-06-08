Perú sigue contando votos, con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en empate técnico

Escrutado el 94 %, el candidato de Juntos por el Perú se imponía por menos de medio punto porcentual

El progresista Roberto Sánchez y la conservadora Keiko Fujimori se encontraban este lunes en un empate técnico en el balotaje presidencial de Perú al contabilizarse cerca del 94 % de las mesas de votación.

La ajustada ventaja que Fujimori mostraba originalmente se revirtió. Sánchez, de Juntos por el Perú, lograba ahora 50,022 % de los sufragios mientras que la líder de Fuerza Popular alcanzaba 49,978 % de apoyo, según el conteo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), la organizadora de los comicios.

Tras el cierre de la votación, el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, estimó que el resultado final “estaría en los próximos 30 días” y pidió a la ciudadanía y a las organizaciones políticas “mantener serenidad y actuar con responsabilidad democrática”. El cómputo final de la primera vuelta del 12 de abril fue anunciado más de un mes después de los comicios.

La demora en anunciar los resultados finales se debe a una ley electoral que exige que cada cédula de votación y cada acta —que resume los votos de cada mesa— debe ser transportada hasta más de un centenar de oficinas para su conteo. También deben llegar a Lima desde 63 países las cédulas y actas de quienes votaron en el exterior. A eso se suma el reconteo de votos y la resolución de impugnaciones.

Fujimori, hija del fallecido exmandatario Alberto Fujimori, dijo a cien personeros legales en todo Perú que “van a tener que pelear” y “analizar” cada una de las actas electorales, pero que respetará “los resultados sea cual sea el ganador”.

La candidata afirmó que los resultados muestran una gran división pero que corresponde a los líderes partidarios, una vez finalizados los comicios, “tender los puentes” para unir a los peruanos.

Sánchez asistió al Parlamento, donde es congresista, y luego dijo que se encontraba “confiado y optimista, pero lo concreto y lo real es que hay que esperar”. Este domingo salió a un balcón frente a la plaza San Martín, en el centro de Lima, y agradeció a los pueblos indígenas, los campesinos y los sectores vulnerables “que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo”.

El ajustado resultado parcial recuerda al de la segunda vuelta presidencial de 2021 entre Pedro Castillo y Fujimori. La excongresista empezó con cierta ventaja, pero al final Castillo se impuso por una mínima fracción: 50,1 % frente a 49,9 %. Las autoridades electorales proclamaron los resultados 43 días después.