Jair Bolsonaro volvió a la cárcel luego que la Corte levantara la prisión domiciliaria

El expresidente de Brasil fue arrestado por la Policía este sábado en Brasilia por orden del Supremo Tribunal Federal

22 de noviembre 2025 · 09:45hs
Los abogados de Jair Bolsonaro habían solicitado el viernes a la corte que su cliente pudiera purgar su pena en su casa.

Los abogados de Jair Bolsonaro habían solicitado el viernes a la corte que su cliente pudiera purgar su pena en su casa.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue llevado a prisión de forma preventiva este sábado en Brasilia, tras varios meses de cumplir prisión domiciliaria. La detención se llevó a cabo por la Policía Federal en cumplimiento de una decisión del Supremo Tribunal Federal (STF).

La medida fue de prisión preventiva y no la ejecución de su condena de 27 años de cárcel. Bolsonaro había sido condenado en septiembre por haber conspirado para impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva tras perder los comicios en 2022.

Jair Bolsonaro en prisión

El expresidente, líder de la derecha brasileña, se encontraba bajo prisión domiciliaria desde agosto, monitoreado electrónicamente en su vivienda en un condominio de lujo en la capital. El STF había rechazado a mediados de noviembre un recurso contra su condena, que establecía que debía cumplirse en "régimen cerrado" (prisión).

La detención ocurre a pesar de que los abogados de Bolsonaro habían solicitado el viernes a la corte que su cliente pudiera purgar su pena en su casa "por razones humanitarias" debido a sus delicadas condiciones de salud.

La defensa argumentó que la alteración de la prisión domiciliaria representa un "riesgo de vida" para Bolsonaro, quien sufre secuelas permanentes de la puñalada que recibió en el vientre en 2018. Los abogados citaron múltiples cirugías, episodios de reflujo e "hipo incontrolable" que le han provocado falta de aire, además de un diagnóstico reciente de cáncer de piel.

El período para que la defensa presente nuevos recursos para apelar la sentencia de cárcel vence el próximo lunes.

