Volar sin estrés: las mejores aerolíneas para quienes temen subir al avión

Desde Qantas hasta EasyJet, estas compañías ofrecen comodidad, programas de apoyo y servicios que ayudan a los pasajeros ansiosos a sentirse más tranquilos

28 de febrero 2026 · 10:53hs
Volar en avión puede generar estrés y las aerolíneas están preparadas para llevar calma a los pasajeros.

Volar en avión puede generar estrés y las aerolíneas están preparadas para llevar calma a los pasajeros.

No es raro sentirse ansioso antes de un vuelo. Turbulencias, niños gritando o asientos incómodos son solo algunas de las causas que generan nerviosismo en el avión. Para ayudar a quienes quieren disfrutar del viaje con tranquilidad, expertos y encuestas recientes identificaron qué aerolíneas y servicios a bordo facilitan una experiencia más relajada.

¿Qué inquieta a los pasajeros?

Según una encuesta de Bounce a más de 2.000 viajeros, los principales factores que generan incomodidad son las turbulencias, los ruidos de otros pasajeros y la asignación aleatoria de asientos.

Más de la mitad de los encuestados mencionó que los gritos de niños y el oleaje del avión dificultan su descanso. El estudio también señala diferencias por edad y género: las mujeres y los mayores de 65 años suelen sentirse más incómodos, mientras que los jóvenes se adaptan con mayor facilidad.

avion
Entrar en el avión puede disparar el estrés de algunos pasajeros en los momentos previos a viajar.

Entrar en el avión puede disparar el estrés de algunos pasajeros en los momentos previos a viajar.

Además, detalles como la amabilidad de la tripulación, la disponibilidad de Wi-Fi y la ubicación del asiento resultan más importantes que la presencia de auriculares o mantas. Algunos viajeros encuentran alivio en aplicaciones de meditación, música relajante o programas especiales de apoyo durante el vuelo.

Las aerolíneas más recomendadas

A partir de los datos de la encuesta y la evaluación de servicios, seguridad y comodidad, se destacan varias compañías que priorizan la tranquilidad de los pasajeros:

  • QantasAirways (Australia): reconocida como la mejor aerolínea para pasajeros nerviosos en 2025 según Travel + Leisure. Su récord de seguridad es impecable y su tripulación recibe entrenamiento adicional para apoyar a quienes sienten ansiedad. Los vuelos incluyen opciones de entretenimiento relajante, meditaciones guiadas y flotas modernas que reducen la sensación de turbulencia.

  • SingaporeAirlines (Singapur): sus asientos amplios y cómodos, junto con listas de reproducción de meditación y música instrumental, ayudan a calmar la ansiedad. Aunque no ofrece un programa específico para pasajeros nerviosos, la aerolínea brinda acceso a Headspace para quienes buscan meditación a bordo.

  • KoreanAir (Corea del Sur) y Cathay Pacific (Hong Kong): ofrecen asientos cómodos, excelente seguridad y opciones de entretenimiento calmante. Cathay Pacific se diferencia por su asociación oficial con la aplicación de meditación Headspace.

  • EasyJety British Airways (Reino Unido): cuentan con programas especiales para viajeros ansiosos, como ‘Fearless Flyer’ y ‘Flying with Confidence’, dirigidos por pilotos y psicólogos.

  • SWISS (Suiza) y Lufthansa (Alemania): destacan por asientos amplios, sistemas de entretenimiento relajantes y tripulación entrenada para generar confianza y seguridad en el pasajero.

Consejos prácticos para quienes sienten miedo a volar

Incluso con la mejor aerolínea, la preparación personal marca la diferencia:

  • Informarse antes del vuelo: conocer cómo funciona un avión y sus medidas de seguridad ayuda a reducir temores.
  • Respirar conscientemente: técnicas de respiración profunda oappscomo Calm o Headspace pueden ser útiles.
  • Evitar cafeína y alcohol en exceso: ambos pueden intensificar la ansiedad.
  • Llevar cosas para distraerse: libros, música o podcasts ayudan a desviar la atención.
  • Viajar acompañado si es posible: la presencia de alguien de confianza tranquiliza.

La clave está en la experiencia

Al elegir aerolínea, no solo importa el historial de seguridad: los servicios a bordo, la atención de la tripulación y la posibilidad de personalizar el vuelo influyen directamente en la sensación de confort.

Con compañías como Qantas, Singapore Airlines o EasyJet, y algunos simples consejos, quienes sienten ansiedad pueden transformar la experiencia de vuelo en un momento más relajado, disfrutando del viaje desde el despegue hasta el aterrizaje.

