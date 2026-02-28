Volar sin estrés: las mejores aerolíneas para quienes temen subir al avión

Desde Qantas hasta EasyJet, estas compañías ofrecen comodidad, programas de apoyo y servicios que ayudan a los pasajeros ansiosos a sentirse más tranquilos

Volar en avión puede generar estrés y las aerolíneas están preparadas para llevar calma a los pasajeros.

No es raro sentirse ansioso antes de un vuelo. Turbulencias, niños gritando o asientos incómodos son solo algunas de las causas que generan nerviosismo en el avión . Para ayudar a quienes quieren disfrutar del viaje con tranquilidad, expertos y encuestas recientes identificaron qué aerolíneas y servicios a bordo facilitan una experiencia más relajada.

Según una encuesta de Bounce a más de 2.000 viajeros, los principales factores que generan incomodidad son las turbulencias, los ruidos de otros pasajeros y la asignación aleatoria de asientos .

Más de la mitad de los encuestados mencionó que los gritos de niños y el oleaje del avión dificultan su descanso. El estudio también señala diferencias por edad y género: las mujeres y los mayores de 65 años suelen sentirse más incómodos , mientras que los jóvenes se adaptan con mayor facilidad.

Además, detalles como la amabilidad de la tripulación, la disponibilidad de Wi-Fi y la ubicación del asiento resultan más importantes que la presencia de auriculares o mantas . Algunos viajeros encuentran alivio en aplicaciones de meditación, música relajante o programas especiales de apoyo durante el vuelo.

Entrar en el avión puede disparar el estrés de algunos pasajeros en los momentos previos a viajar.

Las aerolíneas más recomendadas

A partir de los datos de la encuesta y la evaluación de servicios, seguridad y comodidad, se destacan varias compañías que priorizan la tranquilidad de los pasajeros:

QantasAirways (Australia) : reconocida como la mejor aerolínea para pasajeros nerviosos en 2025 según Travel + Leisure. Su récord de seguridad es impecable y su tripulación recibe entrenamiento adicional para apoyar a quienes sienten ansiedad. Los vuelos incluyen opciones de entretenimiento relajante, meditaciones guiadas y flotas modernas que reducen la sensación de turbulencia.





: reconocida como la mejor aerolínea para pasajeros nerviosos en 2025 según Travel + Leisure. Su récord de seguridad es impecable y su tripulación recibe entrenamiento adicional para apoyar a quienes sienten ansiedad. Los vuelos incluyen opciones de entretenimiento relajante, meditaciones guiadas y flotas modernas que reducen la sensación de turbulencia. SingaporeAirlines (Singapur) : sus asientos amplios y cómodos, junto con listas de reproducción de meditación y música instrumental, ayudan a calmar la ansiedad. Aunque no ofrece un programa específico para pasajeros nerviosos, la aerolínea brinda acceso a Headspace para quienes buscan meditación a bordo.





: sus asientos amplios y cómodos, junto con listas de reproducción de meditación y música instrumental, ayudan a calmar la ansiedad. Aunque no ofrece un programa específico para pasajeros nerviosos, la aerolínea brinda acceso a Headspace para quienes buscan meditación a bordo. KoreanAir (Corea del Sur) y Cathay Pacific (Hong Kong) : ofrecen asientos cómodos, excelente seguridad y opciones de entretenimiento calmante. Cathay Pacific se diferencia por su asociación oficial con la aplicación de meditación Headspace.





: ofrecen asientos cómodos, excelente seguridad y opciones de entretenimiento calmante. Cathay Pacific se diferencia por su asociación oficial con la aplicación de meditación Headspace. EasyJety British Airways (Reino Unido) : cuentan con programas especiales para viajeros ansiosos, como ‘Fearless Flyer’ y ‘Flying with Confidence’, dirigidos por pilotos y psicólogos.





: cuentan con programas especiales para viajeros ansiosos, como ‘Fearless Flyer’ y ‘Flying with Confidence’, dirigidos por pilotos y psicólogos. SWISS (Suiza) y Lufthansa (Alemania): destacan por asientos amplios, sistemas de entretenimiento relajantes y tripulación entrenada para generar confianza y seguridad en el pasajero.

Consejos prácticos para quienes sienten miedo a volar

Incluso con la mejor aerolínea, la preparación personal marca la diferencia:

Informarse antes del vuelo: conocer cómo funciona un avión y sus medidas de seguridad ayuda a reducir temores.

Respirar conscientemente: técnicas de respiración profunda oappscomo Calm o Headspace pueden ser útiles.

Evitar cafeína y alcohol en exceso: ambos pueden intensificar la ansiedad.

Llevar cosas para distraerse: libros, música o podcasts ayudan a desviar la atención.

Viajar acompañado si es posible: la presencia de alguien de confianza tranquiliza.

La clave está en la experiencia

Al elegir aerolínea, no solo importa el historial de seguridad: los servicios a bordo, la atención de la tripulación y la posibilidad de personalizar el vuelo influyen directamente en la sensación de confort.

Con compañías como Qantas, Singapore Airlines o EasyJet, y algunos simples consejos, quienes sienten ansiedad pueden transformar la experiencia de vuelo en un momento más relajado, disfrutando del viaje desde el despegue hasta el aterrizaje.