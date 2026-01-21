La Capital | El Mundo | Donald Trump

Donald Trump aseguró que hay un principio de acuerdo con la Otán sobre Groenlandia

El mandatario estadounidense indicó que suspenderá la aplicación de los aranceles que iban a entrar en vigor el 1 de febrero y que afectarían a los aliados europeos

21 de enero 2026 · 19:47hs
Después de Davos

Después de Davos, Donald Trump confirmó un principio con la Otán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles haber llegado a un principio de acuerdo con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán) por Groenlandia que pone fin a las amenazas del republicano de imponer nuevos aranceles a la Unión Europea a partir de febrero.

Luego de asegurar, en su discurso en Davos, que fue “estúpido” haber devuelto al territorio ártico tras la Segunda Guerra Mundial y sostener que solo Washington puede garantizar su seguridad, el jefe de Estado norteamericano comunicó haber "establecido el marco" para un futuro entendimiento respecto a la isla que, actualmente, es territorio danés autónomo.

"Tras una reunión muy productiva con el Secretario General de la Otán, Mark Rutte, hemos establecido el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica", afirmó en su cuenta de Truth Social, donde dejó en claro que es un primer paso, pero no el definitivo: "Esta solución, de concretarse, será muy beneficiosa para Estados Unidos y todos los países de la Otán".

Mientras tanto, Trump anticipó que, a raíz del pre acuerdo, dará marcha atrás con su amenaza arancelaria. "No impondré los aranceles que estaban previstos para entrar en vigor el 1 de febrero", dijo.

En una entrevista posterior con CNBC, Trump ofreció más detalles sobre el alcance y la importancia del acuerdo. “Tenemos el marco de un acuerdo. Va a ser un gran acuerdo para Estados Unidos y para la Otán. Vamos a trabajar en conjunto en lo que respecta a la región del Ártico y Groenlandia, tiene que ver con la seguridad y otros temas. Es algo complejo, lo explicaremos más adelante. Es el tipo de acuerdo que estábamos buscando. Será un acuerdo para siempre”, adelantó.

“Es un acuerdo que la gente aceptó con entusiasmo, realmente fantástico para Estados Unidos, consigue todo lo que queríamos”, agregó.

Lo cierto es que el anuncio marca un nuevo capítulo en la estrategia de Washington hacia el Ártico, una región de competencia global debido a sus recursos minerales y a su valor estratégico frente a Rusia y China.

>>Leer más: El provocador posteo de Donald Trump mostrando a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte de EEUU

Trump descartó el uso de la fuerza para obtener Groenlandia

En su intervención en Davos, Trump descartó por primera vez el uso de la fuerza para adquirir Groenlandia, pero insistió en que Estados Unidos buscará “negociaciones inmediatas” para discutir su adquisición.

No tengo que usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No voy a usar la fuerza. Todo lo que pide Estados Unidos es un lugar llamado Groenlandia”, declaró.

Trump aseguró que el objetivo es asegurar un “bloque de hielo frío y mal ubicado” que, según él, “puede jugar un papel vital en la paz mundial y la protección del mundo”.

Señaló también que Estados Unidos está manteniendo conversaciones adicionales sobre la defensa antimisiles “Cúpula Dorada” en relación con Groenlandia, aunque no ofreció detalles sobre el contenido de esas negociaciones.

