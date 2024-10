Es rosarino, médico forense y se dedica a identificar los cuerpos de las víctimas del conflicto bélico en Israel

El 7 de octubre de 2023, Hamás sorprendió a Israel la madrugada del sábado con un ataque por tierra, mar y aire dando comienzo a un conflicto bélico que no paró de escalar hasta la actualidad. Ese día, hace ya un año, casi 1.200 personas fueron asesinadas y 250 fueron secuestradas. Cuando la violencia se desató, la vida de Nachmann dio un giro abrupto.

"Mis días se transformaron en un trabajo constante. Trabajar día y noche. Nos íbamos turnando con mi mujer, que trabaja en el mismo instituto que yo, porque tenemos hijos y teníamos que estar en ambos lugares”, recuerda Nachmann quien, además de identificar los cuerpos de las víctimas tiene la tarea de revisar a los rehenes liberados. Un trabajo arduo y delicado en un contexto inestable.

El forense rememora que las primeras horas fueron de mucha incertidumbre: “En un primer momento me fui al instituto. Teníamos que organizarnos y ver dónde íbamos a recibir los cuerpos, si iba a ser el instituto, que es pequeño, o en dónde. Se decidió hacerlo en un campamento del Ejército. Allí estábamos protegidos y podíamos cumplir con lo que teníamos que hacer: identificar a las víctimas”.

Experto en situaciones límite

Nachmann es un experto en identificar cuerpos en situaciones límites signadas por la tragedia. Estuvo en Tailandia en el 2004 después del tsunami y en Haití tras el terremoto del 2010. “He visto todo, cantidad de cuerpos que no te podés imaginar. Pero esto fue distinto. Israel es mi país y ellos son mi gente. No me olvido lo que me dio Argentina. Lloro con el himno y lloro con Messi. Pero en este momento estoy aquí y es mi pueblo. He visto cuerpos y partes de cuerpos de todas las edades. El cuerpo habla, para un profesional habla. te explica lo que vivió, como lo vivió, cómo fueron los últimos momentos”, expresa.

“Durante los primeros meses, no había un día en el que no me quebrara y llorara. Pero bueno, uno es un profesional, trabaja y sabe cuál es su función. Hago lo que tengo que hacer: poder llevarle a la familia lo mínimo que queda de un ser querido para que puedan sepultarlo y cerrar el ciclo”, afirma Nachmann.

médico forense 2.jpg El médico rosarino está convencido de que la forense es una de las ramas más impresionantes de la medicina.

“Es la muerte trabajar ahí”, dice entre risas. El humor negro, dice, aplaca un poco la tragedia. Por otro lado, la pasión de Nachmann por su trabajo se percibe a kilómetros de distancia. “Para mí es una de las especialidades más impresionantes en la medicina. Tiene todo. Sos médico, investigador de la policía, científico. Hace treinta años que estoy en medicina forense y a veces se vuelve algo reiterativo. Pero después aparece un caso nuevo y particular y te sorprendes”, relata.

En relación a la situación que viene atravesando Israel y la escalada de violencia que se vivió en este último año, el forense reflexiona: “Podes estar a favor o en contra pero es imposible seguir así, de esta manera. Yo creo que Israel es la Tierra Santa para las tres religiones más grandes del mundo, y como Tierra Santa va a tener que estar en algún momento en paz”.

Qué pasó el 7 de octubre de 2023

Milicianos del grupo islámico palestino Hamás sorprendieron a Israel la madrugada del sábado 7 de octubre de 2023 con un ataque por tierra, mar y aire. Se lo consideró el ataque más dañino al que Israel se ha enfrentado en décadas, al menos desde la Guerra del Yom Kippur de 1973. Ese día 1.200 personas fueron asesinadas y 251 fueron secuestradas.

Hamás, que ganó en la Franja de Gaza las elecciones en 2007 pero luego se mantuvo en el poder por la fuerza de las armas, lanzó por sorpresa aquel día una invasión del territorio de Israel. Los milicianos, a bordo de camionetas y motos, cruzaron con facilidad la valla fronteriza. Las columnas de Hamás coparon al menos 22 comunidades israelíes de diversos tamaños. Allí desataron un ataque matando con ráfagas de fusil a civiles.

Hamás también atacó por mar con comandos navales y drones. La sorpresa en Israel fue total.

Tel Aviv y Jerusalén también sufrieron el azote de los cohetes lanzados desde la Franja de Gaza en una cantidad asombrosa. Pocas horas después del ataque, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró lo que ya era dolorosamente evidente: que el país estaba en guerra.

>>Leer más: Israel mató al jefe de la célula de Hamás que planeó y lideró el ataque del 7 de octubre

“Ciudadanos de Israel, estamos en guerra, no en una operación, sino una guerra”, dijo antes de entrar en una reunión del gabinete de urgencia en Tel Aviv. Anteriormente, las fuerzas de defensa de Israel (FDI) anunciaron que la campaña que estaba dando inicio en ese momento tenía nombre: “Operación Espadas de Hierro”.

A partir de allí, la escalada de violencia no ha cesado hasta el día de hoy. Las noticias que llegan de Medio Próximo siguen estremeciendo al mundo y pareciera que el conflicto no tiene fin.